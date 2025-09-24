Cjelokupni ciklus posvećen je nedavno preminulom Matiji Dediću

Na ovu kišnu srijedu, 24. rujna, u predvorju Male dvorane Lisinski održana je konferencija za medije na kojoj je najavljen nadolazeći program platforme Lisinski srijedom. Riječ je o prošle godine pokrenutom projektu koji otvara vrata širokom spektru glazbenih doživljaja - od jazza i bluesa do world musica, alternativnog rocka, crossovrea, pa čak i elektronike i glazbene improvizacije, a koji započinje već večeras, i to koncertom Ahmeda Burića, koji će u Maloj dvorani Lisinski predstaviti svoj novi album "Valceri iz Translajtanije".

Konferenciji su prisustvovali ravnateljica KD Vatroslav Lisinski Nina Čalopek, glazbeni promotor te urednik i voditelj radijske emisije "Izvorišta", Emir Fulurija, kao i umjetnici Ahmed Burić, Lana Janjanin, Elvis Stanić, Filip Merčap te Ksenija Prohaska, koji su ukratko predstavili programe koji nas kroz nadolazeću sezonu očekuju u Lisinskom, a neki su nas i počastili kratkom glazbenom izvedbom.

- Ovo kišno jutro za mene je dobar znak, jer kiša označava početak jedne sjajne sezone koja počinje u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, kao i u cijelom gradu Zagrebu - rekla je na samom početku konferencije ravnateljica Čalopek te je dodala kako nas u ovoj koncertnoj sezoni očekuje čak 17 koncerata platforme Lisinski srijedom, a cjelokupni program posvećen je nedavno preminulom Matiji Dediću, skladatelju, pijanistu i jazz glazbeniku koji je također trebao nastupiti u spomenutom programu.

- Bez Matije Dedića ni zagrebačka, ni hrvatska, pa ni međunarodna glazbena scena, kao i naposljetku naša Mala dvorana te cjelokupni ciklus Lisinski srijedom, više nikada neće biti isti, a ova posveta jedan je od načina da lik Matije Dedića, kao i njegova djela, ostanu zauvijek prisutni uz nas. Po našoj arhivi, čiji posljednji podaci datiraju iz 2008. godine, Matija Dedić je u dvorani Lisinski nastupio čak 46 puta, a kada bismo krenuli nabrajati s kime je sve nastupao i surađivao tome jednostavno ne bi bilo kraja. Zanimljivo je, ipak, kako je u Lisinskom prvi put nastupio prije točno 40 godina, 1985., i to na trećoj smotri pijanista upravo u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, a sigurna sam kako će i na svakom od nadolazećih 17 koncerata platforme Lisinski srijedom njegova prisutnost biti jaka i osobita - kazala je Nina Čalopek.

Prvi koncert ovogodišnje sezone platforme Lisinski srijedom održava se večeras, kada će nastupiti već spomenuti Ahmed Burić, inače pjesnik, prozaist i prevoditelj.

Ahmed Burić

- "Valceri iz Translajtanije" zapravo je naslov knjige mog prijatelja Nenada Rizvanovića, koju mi je on donio u Sarajevo, bacio na stol i upitao što ćemo mi s ovim, a zatim smo krenuli na taj put uglazbljivanja i shvaćanja same poezije koji je, eto, završio s albumom - rekao je Ahmed Burić koji nas je kratkom izvedbom uveo u ugođaj koji publiku večeras očekuje u Lisinskom. Vjerujte, ne želite to propustiti.

Projekt Lisinski srijedom još od prošle godine surađuje s Emirom Fulurijom, točnije s "Izvorištem", koji u ovoj sezoni predstavlja šest koncerata.

- Iako je prošle godine naša suradnja s platformom Lisinski srijedom bila poprilično uspješna, ove smo godine težili tome da napravimo još bolji program, a neskromno ću reći kako smatram da smo u tome i uspjeli. Ono što je važno naglasiti jest da je naša želja bila da u dva ciklusa - jesenskom i proljetnom - imamo barem jednog hrvatskog izvođača, pa mi je zadovoljstvo najaviti naš prvi koncert koji će se održati sljedeće srijede, 1. listopada, na kojem će nastupiti Lidija Dokuzović trio. Lidija Dokuzović jedna je od najvažnijih osoba hrvatske etno scene koja već dugi niz godina živi u Švedskoj, a izvedbom u Lisinskom, uz Allana Skrobea na gitari i Zvonimira Šestaka na kontrabasu, predstavit će svoj album "Čula sam" iz 2022. godine. Naš sljedeći koncert i onaj na koji sam posebno ponosan jest koncert Alija Doğana Gönültaşa, jednog od trenutno najtraženijih izvođača europske etno scene. Riječ je o turskom, točnije kurdskom glazbeniku, koji posljednjih nekoliko godina nastupa na svim važnijim festivalima, a zanimljivo je kako je Ali Doğan Gönültaş po struci zapravo arheolog koji je u jednom trenutku počeo istraživati svoje kulturno nasljeđe te je, naišavši na divne kurdske pjesme, počeo nastupati. Na našem posljednjem koncertu jesenskog ciklusa nastupit će Justin Adams, čovjek koji je producirao neke od najvažnijih albuma world musica, te Mauro Durante, lider, rekao bih, najvažnije talijanske etno grupe Canzoniere Grecanico Salentino - kazao je Fulurija te dodao kako nas u proljetnom ciklusu očekuju još tri sjajna koncerta. To su redom koncert Lidije Bajuk 11. veljače 2026., zatim irskog benda The Breath 8. travnja te malijskog glazbenika Samba Touréa 20. svibnja, koji je ujedno i posljednji koncert ovosezonskog programa platforme Lisinksi srijedom.

Emir Fulurija

- Uz Lidiju Bajuk, koja će jedino u Maloj dvorani Lisinski proslaviti 40 godina svoje karijere, nastupit će dvadesetak gostiju, što poznatih glazbenika, a što polaznika njezine radionice koju već godinama održava u Knjižnici Vladimira Nazora. Slijedi irski The Breath, vrlo angažirani dvojac koji izvodi irske protestantske pjesme te kojem ni slučajno ne smijete reći da su iz Britanije jer su na to vrlo osjetljivi. Naposljetku, tu je i Samba Touré, jedan od najvažnijih predstavnika, kako kažu u Maliju, pustinjskog bluesa, čije albume objavljuje najvažnija izdavačka kuća na svijetu, Glitterbeat Records. Bit će to fantastično i specifično putovanje bluesom, sa spojem zapadnoafričkih upečatljivih ritmova - dodao je Fulurija.

Svoj koncert, koji će se održati 15. listopada, predstavila nam je umjetnica Lana Janjanin, koja će po prvi puta samostalno nastupiti u Lisinskom gdje će predstaviti svoj dugoočekivani album na hrvatskom jeziku, "Za nas".

- Na nadolazećem koncertu sa mnom će nastupiti moj bend, vrhunski mladi glazbenici iz Slovenije, kao i gudački kvartet Vortex Strings te još neki gosti. Iako smo u početku planirali intimniju atmosferu koncerta, ipak smo na kraju odlučili da će se cjelokupna postava albuma naći na pozornici, što je također nešto što ne doživljavamo svakodnevno - otkrila je Janjanin, nakon čega nas je počastila izvedbom svoje pjesme "Sada znam".

Lana Janjanin

Krajem listopada, u programu Lisinski srijedom, nastupit će naša poznata glumica Ksenija Prohaska, koja će izvesti glazbeno biografsku drama pod nazivom "Billie Holliday", a u ovoj izvedbi s njom je trebao nastupiti i Matija Dedić. Ksenija Prohaska otkrila je kako je ovaj projekt nastao u ormaru na Havajima, u trenutku kada se nije mogla povezati s Amerikom, no Billie Holliday koja se rodila u njoj to joj je omogućila.

Ksenija Prohaska

- Kada je moj pijanist Ivan Božičević 2022. rekao da zbog obiteljske situacije više ne može nastupati, u priču o Billie Holliday ušao je Matija Dedić. Kada smo prvi put nastupili zajedno bila sam u potpunom bunilu - nisam znala pjevam li ili ne, jednostavno nisam znala što se događa jer je Matija svaku pjesmu odsvirao tako čudesno - kazala je Ksenija Prohaska te dodala kako će u ulozi Charlija u Lisinskom nastupiti mladi glumac Marjan Nejašmić-Banić, dok će ulogu pijanista Bobbyja igrati Fabio D'Onofrio.

Krajem studenog na pozornici Male dvorane Lisinski slušat ćemo koncert pod nazivom "Estetika skrivenog", kojeg izvodi 537kolektiv, a nešto više o samoj izvedbi otkrio je udaraljkaš i član kolektiva Filip Merčep.

Filip Merčep

- "Estetika skrivenog" kao misao je nastala dosta davno, kada sam studirao na konzervatoriju u Amsterdamu gdje sam upoznao Boya van Ooijena i Luku Batista, pa smo naposljetku zajedno oformili 537kolektiv, koji je ime dobio po broju naše studentske sobe. Cijela ideje ovog koncerta je predstaviti tu jednu skrivenu nit koja se cijelo vrijeme provlači i koja je sustavni dio suvremene glazbe. Suvremena glazba može biti dosta kompleksna i apstraktna, posebice za slušatelja, ali kao izvođač prepoznao sam u njoj beskonačan broj prekrasnih detalja. Naša ideja je da, uz tehnologiju, predstavimo te stvari kroz vizualne i svjetlosne efekte kako bismo kroz grafičku notaciju predstavili skriveni svijet koji je utkan u suvremenu glazbu - kaže Filip Merčep.

U travnju sljedeće godine očekuje nas koncert jednog od najboljih hrvatskih suvremenih gitarista i harmonikaša, Elvisa Stanića, ujedno i najnagrađivanijeg jazz skladatelja srednje generacije, koji je otkrio nešto više o samom nastupu koji će se održati 22. travnja.

Elvis Stanić

- Ponovno radim nešto potpuno drugačije od onoga što sam radio prije. Cijela priča u fokusu ima jazz harmoniku, ali ovdje postoji, da tako kažem, moj interni bipolarni problem koji se tiče gitare i harmonike. Dakle, harmoniku u ovom projektu pokušavam izvući iz nekog negativnog, uvjetno rečeno, svjetla u kojem se ona uglavnom percipira. To je instrument koji je definiran glazbenim idiomima iz čitavog svijeta, počevši od Argentine, Francuske do Južne Amerike. Ukratko, harmonika u ovom projektu postaje gitara, a gitara postaje harmonika, točnije preuzimaju agogiku jedno od drugoga, a cijela priča biti će izdana i na vinilu - kaže Elvis Stanić kojega će na sceni pratiti vrhunski jazz glazbenici i njegovi dugogodišnji suradnici.

Ravnateljica KD Vatroslav Lisinski, Nina Čalopek, naposljetku je najavila i sve ostale programe koji nas očekuju u ovoj uzbudljivoj i raznolikoj sezoni platforme Lisinski srijedom.

- S vrlo zanimljivim programom, “La grande opera in jazz”, 29.listopada dolazi nam Danilo Rea, koji u ovom izdanju koji spaja jazz glazbu i s talijanskom opernom baštinom, a 17. prosinca održat će se koncert srpsko-francuskog jazz pijanista Bojana Z, koji je s Matijom Dedićem nastupio na Muzičkom biennalu Zagreb, a koji i inače nastupa s brojnim cijenjenim umjetnicima ne samo iz jazz repertoara, već i s glazbenicima poput Amire Medunjanin. U sklopu svoje europske turneje na pozornicu Male dvorane Lisinski 4. ožujka sljedeće godine stati će Sullivan Fortner, dvostruki dobitnik Grammyja koji će nastupiti sa svojim triom. Valja reći kako je Fortner ove godine Grammyja dobio za najbolji improvizirani jazz solo, stoga možemo očekivati zaista sjajnu i autentičnu izvedbu. Samo nekoliko dana kasnije, 18. ožujka, dolazi nam jedinstvena Tamara Obrovac i Transhistria ansambl koji će predstaviti novi album “Misečina bila”, a jednako autentična je i umjetnica Ane Paška, koja će nastupiti 29. travnja. Kupnjom ulaznice za njezin koncert publika će također podržati izdavanje prvog Aninog albuma, a možda najveće glazbene zvijezde koje će nastupiti u našoj maloj dvorani jesu John Scofield i Gerald Clayton duo. Njihov koncert očekuje nas 6. svibnja sljedeće godine - zaključila je ravnateljica Konertne dvorane Vatroslav Lisinski, Nina Čalopek.