Svaki fašizam je oblik nacionalizma i počne negdje s nekim simpatičnim patriotizmom

Aleksandar Hemon ima toliko bogat i raznolik privatni i profesionalni život, iskustva, književne i novinarske radove i interese da je teško odlučiti o čemu razgovarati u jednom intervjuu. U telefonskom razgovoru uoči njegova nastupa na riječkom sajmu Vrisak ovaj tjedan načeli smo stoga neka i umjetnička i politička i osobna pitanja koja, nadam se, mogu probuditi znatiželju čitatelja tako da ga požele bolje upoznati i – ako već nisu – pohrle pročitati njegove nagrađivane romane, priče i eseje. Hemon je uspješan bosansko-američki pisac, rođen u Sarajevu 1964. s adresom u Chicagu, najčitaniji književnik s područja bivše Jugoslavije na Zapadu. On je esejist, novinar i scenarist, među ostalim filma “Matrix: Resurrection”, suradnik najvećih američkih medija poput The New Yorkera i profesor na Sveučilištu Princeton. Piše na engleskom koji je baš poput Vladimira Nabokova naučio u odrasloj dobi. Njegova su djela nagrađivana ili su ušla u najuži izbor za američke nacionalne nagrade. Koje god da pitanje načnete, Aleksandar Hemon odgovorit će precizno i promišljeno, pa i na najosjetljivije osobne teme.