Aleksandar Hemon ima toliko bogat i raznolik privatni i profesionalni život, iskustva, književne i novinarske radove i interese da je teško odlučiti o čemu razgovarati u jednom intervjuu. U telefonskom razgovoru uoči njegova nastupa na riječkom sajmu Vrisak ovaj tjedan načeli smo stoga neka i umjetnička i politička i osobna pitanja koja, nadam se, mogu probuditi znatiželju čitatelja tako da ga požele bolje upoznati i – ako već nisu – pohrle pročitati njegove nagrađivane romane, priče i eseje. Hemon je uspješan bosansko-američki pisac, rođen u Sarajevu 1964. s adresom u Chicagu, najčitaniji književnik s područja bivše Jugoslavije na Zapadu. On je esejist, novinar i scenarist, među ostalim filma “Matrix: Resurrection”, suradnik najvećih američkih medija poput The New Yorkera i profesor na Sveučilištu Princeton. Piše na engleskom koji je baš poput Vladimira Nabokova naučio u odrasloj dobi. Njegova su djela nagrađivana ili su ušla u najuži izbor za američke nacionalne nagrade. Koje god da pitanje načnete, Aleksandar Hemon odgovorit će precizno i promišljeno, pa i na najosjetljivije osobne teme.
Svaki fašizam je oblik nacionalizma i počne negdje s nekim simpatičnim patriotizmom
Možda je on i otišao izBosne , ali Bosna očito iz njega nije.
Mala standardna ljevičarska dehumanizacija normalnih. A normalno je voljeti i poštovati svoje. Ovaj umnjak ipak samo tvrdi lijevu mantru da je svako tko nije ljevičar automatski istovjetno nacistu. A šta ljevicarivole raditi od njih deklariranim "nacistima" znamo od nedavno u vezi Charlie Kirka. Imam baš dojam da tvrdi ljevičari žele neki ideološki rat i to vruči. Što je naravno intelektualno na razini kukaca.
iza svakog lovca na fašiste krije se džabalebaroš gladan naših novaca. ako ste borci protiv fašizma zna se gdje vam je mjesto, pravac Dombas i borite se. lako je iz hladovine lajati i čekati da sjedne faktura iz državne blagajne !!!