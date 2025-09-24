Naši Portali
Aleksandar Hemon

Svaki fašizam je oblik nacionalizma i počne negdje s nekim simpatičnim patriotizmom

Autor
Nataša Vlašić Smrekar
24.09.2025.
u 12:01

Uspješan bosansko-američki pisac, rođen u Sarajevu 1964., a s adresom u Chicagu, najčitaniji je književnik s područja bivše Jugoslavije na Zapadu. Esejist, novinar i scenarist, među ostalim filma “Matrix: Resurrection”, suradnik najvećih američkih medija poput The New Yorkera i profesor na Sveučilištu Princeton. Piše na engleskom, a njegova su djela nagrađivana ili su ušla u najuži izbor za američke nacionalne nagrade. Svoju prvu zbirku poezije “Bogolov”, upravo objavljene u izdanju V.B.Z-a prošli je tjedan predstavio na Vrisku

Aleksandar Hemon ima toliko bogat i raznolik privatni i profesionalni život, iskustva, književne i novinarske radove i interese da je teško odlučiti o čemu razgovarati u jednom intervjuu. U telefonskom razgovoru uoči njegova nastupa na riječkom sajmu Vrisak ovaj tjedan načeli smo stoga neka i umjetnička i politička i osobna pitanja koja, nadam se, mogu probuditi znatiželju čitatelja tako da ga požele bolje upoznati i – ako već nisu – pohrle pročitati njegove nagrađivane romane, priče i eseje. Hemon je uspješan bosansko-američki pisac, rođen u Sarajevu 1964. s adresom u Chicagu, najčitaniji književnik s područja bivše Jugoslavije na Zapadu. On je esejist, novinar i scenarist, među ostalim filma “Matrix: Resurrection”, suradnik najvećih američkih medija poput The New Yorkera i profesor na Sveučilištu Princeton. Piše na engleskom koji je baš poput Vladimira Nabokova naučio u odrasloj dobi. Njegova su djela nagrađivana ili su ušla u najuži izbor za američke nacionalne nagrade. Koje god da pitanje načnete, Aleksandar Hemon odgovorit će precizno i promišljeno, pa i na najosjetljivije osobne teme.

glazba poezija Matrix film Vrisak v.b.z. književnost knjige Aleksandar Hemon

Komentara 7

SP
Spezzi
12:31 24.09.2025.

iza svakog lovca na fašiste krije se džabalebaroš gladan naših novaca. ako ste borci protiv fašizma zna se gdje vam je mjesto, pravac Dombas i borite se. lako je iz hladovine lajati i čekati da sjedne faktura iz državne blagajne !!!

Avatar Navijač
Navijač
12:48 24.09.2025.

Možda je on i otišao izBosne , ali Bosna očito iz njega nije.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
13:28 24.09.2025.

Mala standardna ljevičarska dehumanizacija normalnih. A normalno je voljeti i poštovati svoje. Ovaj umnjak ipak samo tvrdi lijevu mantru da je svako tko nije ljevičar automatski istovjetno nacistu. A šta ljevicarivole raditi od njih deklariranim "nacistima" znamo od nedavno u vezi Charlie Kirka. Imam baš dojam da tvrdi ljevičari žele neki ideološki rat i to vruči. Što je naravno intelektualno na razini kukaca.

