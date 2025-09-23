"Disco Opera 2025" donosi najveće hitove iz sedamdesetih i osamdesetih

Nakon rasprodanih koncerata "Rock Opere" diljem regije, veliki glazbeni projekt "Disco Opera 2025" vraća se u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog 25. listopada. Riječ je o produkcijski najzahtjevnijem disco programu u regiji, koji okuplja simfonijski orkestar, big band, vrhunske soliste i članice zbora Opere. Na pozornici će u istom trenutku nastupiti više od 40 glazbenika, udruženih kako bi publici prenijeli energiju i glazbenu snagu disco ere.

Program donosi 22 najveća hita iz sedamdesetih i osamdesetih – razdoblja koje je obilježilo kraj 20. stoljeća i ostavilo trajan trag u svjetskoj glazbenoj povijesti. Na repertoaru su autori i izvođači koji su definirali žanr: Donna Summer, ABBA, Boney M, Bee Gees, Michael Jackson, Stevie Wonder, Quincy Jones, Aretha Franklin, Earth, Wind & Fire, Wild Cherry i mnogi drugi.

Glazbeni voditelj i dirigent projekta je Fedor Vrtačnik, koji potpisuje i aranžmane. Solisti su Bojana Stamenov, Nevena Reljin i Zoran Šandorov, a vokalnu podršku donosi kvartet "Disco Sisters". Uz orkestar nastupaju i Gabor Bunford (tenor saksofon) te Ivan Blanuša (alt saksofon).

Koncert traje više od dva sata i publici nudi putovanje kroz najvažnije trenutke disco epohe – u sinergiji klasične glazbe, jazza i opere. Disco, nastao kao underground pravac i spoj popa, soula, funka, jazza i rocka, krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih postao je globalni fenomen koji je obilježio glazbene klubove i generacije diljem svijeta.



Ulaznice su dostupne na blagajni Lisinskog te putem sustava Lisinski.hr i Eventim.hr.