we mean it, man

Gogol Bordello objavili novi singl ususret nastupu u Zagrebu

Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
24.09.2025.
u 12:03

Pioniri gypsy punk pokreta uoči koncerta u Tvornici 30.9. objavili su novi singl "We Mean It, Man!"

Gogol Bordello, pioniri gypsy punk pokreta, objavili su novi singl "We Mean It, Man!" ususret povratku u zagrebačku Tvornicu kulture u utorak, 30. rujna 2025. Jedan od najboljih live bendova na svjetskoj glazbenoj sceni i s novim singlom pokazuje potpisni zvuk kojim oduševljavaju horde fanova. Miks je to rock glazbe, punk gitara, odvažnih stihova i energije kojom odašilje pjesma. "We Mean I, Man!" je kao mjerenje unutarnje temperature vječnog tražitelja dobrih vibracija", poručuje frontmen Eugene Hütz.

Gogol Bordello, miljenici domaće publike na još jedan susret donose nepresušnu energiju koja im je kroz više od dva desetljeća rada zacementirala poziciju jednog od najprepoznatljivijih bendova. Kombinirajući elemente punka i gypsyja s humorom te efektnim, kaotičnim i energičnim scenskim nastupima pjevaju o imigrantima i dijaspori.

U Zagreb dolaze u sklopu velike europske turneje, a vraćaju se u Tvornicu koju su više puta rasprodavali. Bend je nanizao devet albuma i turneje kojima su osvojili svjetske pozornice, nastupali sa System of a Down, Primus ili Dropkick Murphys, napravili duet s Reginom Spektor, radili album s imenima kao što su Rick Rubin i Steve Albini. Sve to praćeno je Eugeneovim nezaustavljivim prodorom na art i filmsku scenu te podrškom globalnih superstarova poput Madonne.

Aktualni album "Solidaritine" potvrda je nepresušne energije i povratak korijenima uz brojne folk stilove, uz temu solidarnosti s Ukrajinom. Bend je organizirao i brojne humanitarne akcije s imenima kao što su Patti Smith i Suzanne Vega, a dokumentarac "Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story", osvojio brojne nagrade na svjetskim filmskim festivalima. S pravom se mogu smatrati velikim međunarodnim glazbenim zvijezdama čiju neukrotivu scensku energiju naša publika jako dobro poznaje.

Gogol Bordello

