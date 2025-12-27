Film 'Funk YU' Franka Dujmića do kraja vikenda možete besplatno pogledati na platformi Vimeo

Dokumentano-igrani film "Funk YU" redatelja Franka Dujmića do kraja nedjelje, 28. prosinca, možete besplatno pogledati na streaming platformi Vimeo, objavljeno je nedavno na službenoj Facebook stranici filma.

"Dujmić se u filmu, koji kombinira dokumentarne, igrane i animirane elemente, uputio na putovanje stazama funka intervjuirajući entuzijaste i skupljače ploča, zvane i 'diggeri', u Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji, a sve pokušavajući ući u trag jednoj, nekoć megapopularnoj ploči, singlici "Ulica jorgovana" Darka Domijana, pisala je za Večernji list Tia Špero. Valja napomenuti kako je Dujmić sredstva za postprodukciju i glazbena prava za pjesme osigurao putem crowdfunding kampanje na web-stranici Ulule, gdje su svi donatori u znak zahvale imali priliku dobiti i brojne zanimljive poklone.

Na svojoj turneju po bivšoj Jugoslaviji Dujmić se susreo s kremom regionalne vinyl-digger scene. Tako je u Podgorici razgovarao s Peđom Radovićem, u Zagrebu s D-Greejem i Soul Baderom, u Ljubljani s kolektivom Tetkine radosti, u Beogradu s Borkom, u Skoplju s Tošom Filipovskim, a naposljetku je završio u Rijeci, kod Dr. Smeđi Šećer.

U razgovoru za Večernji list iz 2024. godine Franko Dujmić govorio je o tome kako je zapravo krenulo njegovo istraživanje scene jugoslavenskog funka.



- Sve je počelo prije pet godina. Inače jako volim istraživati neobičnu, opskurnu glazbu, dosadno mi je slušati jedne te iste stvari i stalno sam u potrazi za nečim novim. Tako sam nabasao i na neki funky-zvuk i shvatio da mi imamo i svojih funk-izvođača. Zatim sam krenuo malo više istraživati jugoslavenski funk i postala mi je jako zanimljiva ta mikroscena koja se stvorila oko funka jer, zapravo, uvijek kada razmišljamo o jugoslavenskoj glazbi, u fokusu je novi val. To je razumljivo, jer ipak je novi val vjerojatno autorski jedan od najprominentnijih pokreta, ali poželio sam filmom ljudima usmjeriti pozornost na to da je na području glazbe u Jugoslaviji postojalo i puno, puno više od toga. O novom valu imamo već i raznih knjiga, filmova, a o ovim drugim, opskurnijim glazbenim pravcima, kao da ne znamo gotovo ništa. Dakle, prva želja bila mi je da istražim nešto malo više o funku u Jugoslaviji, ali kako i sam već dugi niz godina skupljam ploče – nemam neku veliku kolekciju, ali to mi je drag hobi – strašno sam htio nabaviti singlicu Darka Domijana "Ulica jorgovana". Naime, na B strani te ploče nalazi se pjesma "Zlatokosa" koja je, možemo reći, najbolji i najplastičniji primjer jugo-funk zvuka.



Film "Funk YU" moguće je besplatno pogledati na platformi Vimeo do nedjelje, 28. prosinca, do kraja dana.