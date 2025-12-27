Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
potraga za "ulicom jorgovana"

Film 'Funk YU' Franka Dujmića do kraja vikenda možete besplatno pogledati na platformi Vimeo

Funk YU
ZagrebDox
VL
Autor
Tea Radović
27.12.2025.
u 15:39

Dujmić se u filmu, koji kombinira dokumentarne, igrane i animirane elemente, uputio na putovanje stazama funka intervjuirajući entuzijaste i skupljače ploča, zvane i 'diggeri', u Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji, a sve pokušavajući ući u trag jednoj, nekoć megapopularnoj ploči, singlici "Ulica jorgovana" Darka Domijana

Dokumentano-igrani film "Funk YU" redatelja Franka Dujmića do kraja nedjelje, 28. prosinca, možete besplatno pogledati na streaming platformi Vimeo, objavljeno je nedavno na službenoj Facebook stranici filma. 

"Dujmić se u filmu, koji kombinira dokumentarne, igrane i animirane elemente, uputio na putovanje stazama funka intervjuirajući entuzijaste i skupljače ploča, zvane i 'diggeri', u Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji, a sve pokušavajući ući u trag jednoj, nekoć megapopularnoj ploči, singlici "Ulica jorgovana" Darka Domijana, pisala je za Večernji list Tia Špero. Valja napomenuti kako je Dujmić sredstva za postprodukciju i glazbena prava za pjesme osigurao putem crowdfunding kampanje na web-stranici Ulule, gdje su svi donatori u znak zahvale imali priliku dobiti i brojne zanimljive poklone.

Na svojoj turneju po bivšoj Jugoslaviji Dujmić se susreo s kremom regionalne vinyl-digger scene. Tako je u Podgorici razgovarao s Peđom Radovićem, u Zagrebu s D-Greejem i Soul Baderom, u Ljubljani s kolektivom Tetkine radosti, u Beogradu s Borkom, u Skoplju s Tošom Filipovskim, a naposljetku je završio u Rijeci, kod Dr. Smeđi Šećer.

U razgovoru za Večernji list iz 2024. godine Franko Dujmić govorio je o tome kako je zapravo krenulo njegovo istraživanje scene jugoslavenskog funka.

- Sve je počelo prije pet godina. Inače jako volim istraživati neobičnu, opskurnu glazbu, dosadno mi je slušati jedne te iste stvari i stalno sam u potrazi za nečim novim. Tako sam nabasao i na neki funky-zvuk i shvatio da mi imamo i svojih funk-izvođača. Zatim sam krenuo malo više istraživati jugoslavenski funk i postala mi je jako zanimljiva ta mikroscena koja se stvorila oko funka jer, zapravo, uvijek kada razmišljamo o jugoslavenskoj glazbi, u fokusu je novi val. To je razumljivo, jer ipak je novi val vjerojatno autorski jedan od najprominentnijih pokreta, ali poželio sam filmom ljudima usmjeriti pozornost na to da je na području glazbe u Jugoslaviji postojalo i puno, puno više od toga. O novom valu imamo već i raznih knjiga, filmova, a o ovim drugim, opskurnijim glazbenim pravcima, kao da ne znamo gotovo ništa. Dakle, prva želja bila mi je da istražim nešto malo više o funku u Jugoslaviji, ali kako i sam već dugi niz godina skupljam ploče – nemam neku veliku kolekciju, ali to mi je drag hobi – strašno sam htio nabaviti singlicu Darka Domijana "Ulica jorgovana". Naime, na B strani te ploče nalazi se pjesma "Zlatokosa" koja je, možemo reći, najbolji i najplastičniji primjer jugo-funk zvuka.

Film "Funk YU" moguće je besplatno pogledati na platformi Vimeo do nedjelje, 28. prosinca, do kraja dana.

Ključne riječi
kultura Vimeo Darko Domijan ploča Funk glazba film Franko Dujmić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bugonia
Piše Jelena Ružić

Yorgos Lanthimos pretvara teorije zavjere u genijalnu filmsku noćnu moru, u kojoj briljiraju Jesse Plemons i Emma Stone

Osim nepogrešive režije, ono zbog čega "Bugonia" ima taj wow-efekt svakako je gluma. I teško se odlučiti tko je bolji od ovog sjajnog dvojca. No Plemons ovdje zaista briljira. Glumiti Teddyja, koji po svemu izgleda kao ludi ljubitelj teorija zavjera s kakvim se valja sprdati i koji toliko zaglibi u svoje besmislice da postaje agresivan i opasan, zapravo je dar public

"Glavonja"
objavljen trailer

'Glavonja', dječja detektivska avantura o neurorazličitosti i inkluziji, u kina dolazi u veljači sljedeće godine

Talentiranu skupinu iznimno mladih glumaca predvode Marta Mihanović u ulozi Alise, Maks Kleončić u ulozi Milana te Mark Spiridonović, Martin Pišlar i Andrija Lamot u ulogama malih detektiva. Uloge odraslih likova tumače slovenski glumci Ajda Smrekar i Matej Puc, hrvatski glumci Judita Franković Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić, Dražen Čuček, Slavko Sobin i Željko Duvnjak te slovački glumci Csongor Cassai i Gabriela Dzuríková

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!