'Stranger Things' srušio sve rekorde: Seriju je pogledalo 1,2 milijarde ljudi, što je čini najgledanijim naslovom u povijesti Netflixa

Devet godina nakon što su nas braća Duffer prvi put odvela u Hawkins u Indiani, saga "Stranger Things" gotovo je došla do svog kraja, ostavljajući iza sebe nasljeđe koje će biti teško nadmašiti.

Prema službenim podacima Netflixa, serija je kroz svojih pet sezona i više od 42 epizode prikupila zapanjujućih 1,2 milijarde pregleda, a ta brojka, dobivena dijeljenjem ukupnog vremena gledanja s trajanjem svih epizoda, pozicionira "Stranger Things" kao najgledaniji naslov u povijesti te streaming platforme. Time je ovaj nostalgični horor fenomen nadmašio čak i globalne hitove poput serija "Wednesday" i "Squid Game" po ukupnoj gledanosti cijele franšize, potvrđujući svoj status neprikosnovenog vladara streaminga.

Završna, peta sezona samo je potvrdila dominaciju serije. Prvi dio finala ostvario je najveći premijerni tjedan za neku seriju na engleskom jeziku u povijesti Netflixa, s gotovo 60 milijuna pregleda u prvih nekoliko dana, osvojivši prvo mjesto na ljestvicama u čak 90 zemalja, no ono što je još impresivnije jest moć serije da privuče gledatelje starim epizodama. Naime, po prvi put se dogodilo da je neka serija na engleskom jeziku imala svih pet sezona istovremeno u globalnih Top 10, što svjedoči o generacijskoj privlačnosti i želji publike da se iznova vraća u svijet Hawkinsa i Upside Downa. Obožavatelji su pritom neke scene gledali iznova i iznova, a najpopularnije su bile ona u kojoj Vecna opsjeda Nancy u četvrtoj sezoni te duet Dustina i Suzie s pjesmom "Never Ending Story" u trećoj sezoni.

Ipak, utjecaj "Stranger Things" daleko nadilazi puke brojke gledanosti. Serija je postala svojevrsni kulturni vremeplov koji je mlađim generacijama, posebno Generaciji Z, predstavio glazbu, modu i duh 80-ih. Najpoznatiji primjer je pjesma "Running Up That Hill" Kate Bush, koja je 38 godina nakon objave dospjela na vrhove svjetskih top ljestvica zahvaljujući ključnoj sceni u četvrtoj sezoni, a sličan efekt ponovio se i u finalnoj sezoni. Prema podacima Spotifya, emitiranje pjesme "Upside Down" Diane Ross iz 1980. među Generacijom Z poraslo je za nevjerojatnih 1250 posto, dok je hit "I Think We’re Alone Now" pjevačice Tiffany zabilježio skok od 880 posto. Slično se dogodilo i s pjesmama Metallice, Abbe i The Chordettesa, a na Spotifyu je stvoreno više od 200 tisuća playlista inspiriranih serijom.

Kulturni otisak serije vidljiv je i izvan glazbe. Primjerice, interes za društvenu igru Dungeons & Dragons, omiljenu zabavu glavnih likova, porastao je za 673 posto od premijere serije 2016. godine. Brendovi su također prepoznali ogroman potencijal pa su Nike tenisice inspirirane serijom rasprodane u samo četiri minute, dok je kampanja za posebnu liniju Chips Ahoy! keksa ostvarila čak 11 milijardi impresija. Obožavatelji su svoj entuzijazam pokazali i u stvarnom svijetu, s više od 850 tisuća prodanih ulaznica za interaktivno iskustvo "Stranger Things: The Experience" te stotinama tisuća posjetitelja na globalnim događanjima povodom posljednje sezone - od masovne parade u São Paulu do biciklističkog događaja u Los Angelesu.

Osim što je redefinirala pop kulturu, serija "Stranger Things" poslužila je kao nevjerojatna platforma za lansiranje karijera svojih mladih glumaca. Millie Bobby Brown, koja je utjelovila Eleven, postala je jedna od najvećih zvijezda svoje generacije i miljenica Netflixa, dok su Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin i Gaten Matarazzo svoje pratitelje na društvenim mrežama s nekoliko tisuća podigli na desetke milijuna. Serija je također postala i značajan ekonomski pokretač jer tijekom pet sezona stvorila je više od osam tisuća radnih mjesta u produkciji i doprinijela američkom BDP-u s više od 1,4 milijarde dolara. Najveći utjecaj osjetio se u Georgiji, gdje je serija pretežno snimana, s doprinosom od 650 milijuna dolara lokalnom gospodarstvu, čime je "Stranger Things" dokazao da je puno više od serije, postavši prava kulturna i ekonomska sila koja je obilježila jedno desetljeće.