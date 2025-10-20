Alessandra Mele: Voljela bih raditi s Baby Lasagnom, a LET3 ne mogu zaboraviti

Alessandra Mele, mlada norveško-talijanska pjevačica, već je postigla značajan uspjeh na europskoj glazbenoj sceni. Rođena 5. rujna 2002. u Pietra Ligureu u Italiji, Alessandra je odrasla u općini Cisano sul Neva prije nego što se preselila u Norvešku kako bi nastavila svoju glazbenu karijeru.

Nakon što je sudjelovala u sedmoj sezoni norveške verzije The Voice 2022., njezina karijera je ubrzo uzela zamah. Godine 2023. predstavljala je Norvešku na Euroviziji s pjesmom "Queen of Kings", koja je osvojila peto mjesto u finalu i postala veliki hit u Europi. Pjesma je dosegnula prvo mjesto na norveškoj ljestvici i bila je među deset najboljih u još nekoliko zemalja.

Alessandra je poznata po snažnim vokalnim sposobnostima i energičnim nastupima. Njezin glazbeni stil kombinira elemente EDM-a i popa, a njezine pjesme često sadrže snažne poruke osnaživanja i samopouzdanja. Nakon uspjeha na Euroviziji, nastavila je s objavljivanjem novih singlova, uključujući “Pretty Devil”, “Narcissist” i “Marameo”, te EP “Best Year of My Life”.

U veljači 2025. godine, Alessandra je nastupila na hrvatskoj glazbenoj manifestaciji Dora 2025, gdje je izvodila pjesmu “Mama ŠČ!” grupe Let 3, koja je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji 2023. Njezin nastup izazvao je oduševljenje publike i dodatno učvrstio njezinu poziciju na europskoj glazbenoj sceni. Osim toga, Alessandra je oduševila svijet novim pjesmama Language Of Love, Non Stop, Toscana i Queen Almighty.

Alessandra Mele je umjetnica koja svojim talentom, energijom i posvećenošću glazbi nastavlja osvajati srca obožavatelja diljem Europe. Njezin put od pobjednice Melodi Grand Prixa do eurovizijske finalistice i nastupa na Dori svjedoči o njezinoj rastućoj popularnosti i utjecaju na glazbenu scenu, a Večernji list donosi intervju koji je dala za Hello! magazin.

Kada pogledate svoj nastup na Eurosongu, koje se emocije odmah ponovno bude?

Prva emocija je bila: „Vau, jesam li to stvarno učinila?“ Još uvijek osjećam pomalo nevjericu zbog svega što se dogodilo, ali istovremeno i veliku dozu ponosa! Ponosna sam na sebe i na tim s kojim sam bila! Iskreno, i dalje sve djeluje pomalo nestvarno. Dvije stotine milijuna ljudi vas gleda… Kako uopće možete shvatiti taj broj? Eurosong je bio početak svega za mene. Moja karijera započela je zahvaljujući, i s pjesmom, Queen of Kings, te svim fanovima koji su odlučili pratiti moj put nakon toga. Osjećam zahvalnost i sreću.

Što je bila Vaša najveća inspiracija za pjesmu Queen of Kings?

Moja najveća inspiracija bila je mentalna slika vrlo snažne žene, svojevrsne božice, koja je prošla kroz oluje, kišu i vjetar, a sada ponovno otkriva samu sebe zahvaljujući svim teškoćama koje je prošla. U toj ženi se vrlo dobro prepoznajem. Imam tek 23 godine, ali mogu reći da sam živjela život ispunjen emocijama i strašću. Prošla sam i neravnim i ravnim putevima. Obično vas oni neravni najviše nauče. Upravo zato Queen of Kings sada može letjeti – jer je morala proći kroz kišu i oluje da bi shvatila tko je! A u trenutku kad je počela živjeti onako kako je trebala, više je ništa nije moglo zaustaviti.

Ako biste svoje iskustvo na Eurosongu morali opisati u tri riječi, koje bi to bile?

Životno, emotivno, adrenalinsko.

Postoji li trenutak s Eurosonga koji će Vam zauvijek ostati u sjećanju?

Vidjeti pozornicu prvi put… to je emocija koju nikada neću zaboraviti! Upoznavanje drugih natjecatelja i sklapanje prijateljstava! Nikada neću zaboraviti probe koje smo imali! Nikada neću zaboraviti koliko je sve izgledalo golemo i posebno biti dio tako velikog događaja.

Jeste li očekivali reakcije publike i obožavatelja diljem Europe ili Vas je njihova toplina ugodno iznenadila?

Bila sam jako, jako iznenađena ljubavlju koju su ljudi pokazali ne samo prema pjesmi, nego i prema meni. To nije nešto što treba uzimati zdravo za gotovo! Sudjelovanje na Eurosongu ne znači automatski da će vaša pjesma proći dobro ili da će vas ljudi zavoljeti. Činjenica da ljudi nisu samo voljeli pjesmu, nego su pokazali i priznanje prema meni, bila je ogromna pobjeda! Kada me ljudi pitaju što mislim o tome što su suci dali malo bodova, odgovaram da me to uopće ne zanima, jer je meni najvažnije bilo glasovanje publike!

Kako se Vaš glazbeni stil razvijao od početaka karijere do danas?

Moj glazbeni stil se jako promijenio i mijenja se svaki dan sve više. Posebno zato što je Queen of Kings bila prva pjesma koju sam objavila i moj prvi pjesnički kamp! Dakle, sasvim je normalno da se stil razvija. Važno je isprobavati nove stvari i otkriti što te doista predstavlja. Još je važnije ako si vrlo mlad i trebaš učiti! Kao ja, hihi!

Postoji li glazbeni žanr koji još niste istražili, ali biste se željeli iskušati u njemu?

Želim pisati više balada i „sporije“ glazbe. Mislim da je teško biti ranjiv na taj način – nekako imam osjećaj da ljudi trebaju misliti da sam čvrsta i snažna, a zapravo sam mala slatka osoba s primjesom temperamenta. Imam veselu osobnost i melankoličnu dušu. Želim ljudima pokazati više svoje melankolične strane, a ne samo svoju sretnu, veselu osobnost.

Tko su Vam najveći glazbeni uzori i zašto baš oni?

Obožavam Beyoncé – njezinu snagu i vokalnu moć. Volim Stevieja Wondera, Amy Winehouse, Michaela Jacksona! Imam toliko idola! Također volim slušati jazz i nešto mekši rock, poput Elvisa Presleya i Roda Stewarta.

Možete li opisati svoj kreativni proces pri pisanju pjesama – počinjete li od teksta ili melodije?

Obično počinjem s melodijama, ali sve ovisi o tome gdje i kako ideja nastane. Ponekad počinje od neke zanimljive fraze ili privlačnog naslova! Ne postoje stroga pravila kada pišete glazbu – u tome je najviše osjećaja. Ako želite da slušatelj osjeti nešto, prvo vi sami morate osjetiti. A živjeti emociju nije lako. Ljudi stalno bježe od toga. Bježe od loših emocija. I sama često bježim od loših emocija, zato mi vjerujte kad kažem da pisanje ranjive pjesme može biti teško i izazovno.

Imate li neke rituale prije nastupa koji Vam pomažu pripremiti se mentalno i emocionalno?

Još uvijek pokušavam to otkriti. Nemam točno određen ritual, ali radim na tome da pronađem što mi najbolje odgovara. Naravno, zagrijavam tijelo i glas, ali još uvijek tražim najbolje vježbe za sebe. Moj vokalni trener i ja radimo na tome da osmislimo najbolju rutinu za moj glas. Sve također ovisi o set listi: koliko je dugačka i koje ću pjesme pjevati.

Što Vam se najviše u sjećanju zadržalo s Dore – publika, organizacija ili atmosfera?

„MAMAAAA, KUPILA SAM TRAKTORAAAA!“

Čim su ljudi shvatili da ću pjevati to, poludjeli su. Nikada, nikada neću zaboraviti taj trenutak. Osjećala sam se kao da sam i sama Hrvatica! Ljudi su plesali i pjevali sa mnom! Ponekad tu izvedbu jednostavno pogledam samo za zabavu. Zapravo mi nedostaje taj trenutak – osjećala sam se tako dobro nakon njega!

Jeste li imali priliku upoznati druge izvođače i doista osjetiti puls hrvatske glazbene scene?

Imala sam priliku upoznati druge izvođače i pogledati njihove nastupe! Bilo je nevjerojatno zabavno. Nadam se da ću uskoro opet imati priliku nastupati ili vidjeti neku hrvatsku scenu.

Postoji li neka hrvatska pjesma ili izvođač koji Vas je posebno osvojio tijekom boravka u našoj zemlji?

Bila je jedna djevojka koja je pjevala kao anđeo! Ne sjećam se njezina imena, ali sjećam se da sam bila oduševljena njezinim nevjerojatnim glasom i nastupom na sceni! Hrvatska scena zaista ima mnogo sjajnih i raznovrsnih talenata.

Ako biste Doru morali opisati jednom riječju, koja bi to bila i zašto?

Rekla bih da je DORA kao VATROMET! Ludo i prekrasno. Toliko je različitih nastupa, od balade do brze, energične pjesme, pa čak i rocka. Mislim da je to stvarno zabavno! Ljudi su također izuzetno dragi. Vrlo dobro se sjećam dama koje su mi radile šminku – bile su prekrasne. Mogla se osjetiti napetost među natjecateljima i uzbuđenje u publici.

Planirate li se vratiti u Hrvatsku, možda ponovno sudjelovati ili održati koncert?

Voljela bih ponovno nastupati u Hrvatskoj! Možda naučiti i otpjevati neku drugu hrvatsku pjesmu! Molim vas, dajte mi malo inspiracije kako bih se mogla vratiti u vašu prekrasnu zemlju i otpjevati još više vaših pjesama.

Koji Vam je trenutak tijekom Eurosonga bio najposebniji?

Mislim da su trenuci u green roomu bili najluđi, a možda i najupečatljiviji. Ne znam, samo osjećam da nikada neću zaboraviti adrenalin koji osjetiš u trenutku kad siđeš s pozornice nakon što si pjevao pred, recimo, 200 milijuna ljudi! Također, činjenica da nisam mogla izgovoriti „green room“. Postoji viralni video u kojem pokušavam pred kamerom tri puta, TRI PUTA!!!, izgovoriti „green room“ i ne uspijevam. Bila sam toliko nervozna da je ono što je izašlo iz mojih usta tih 3 puta bilo „groon room“. Što je to? Haha.

Postoji li neki trenutak iza kulisa koji publika nije vidjela, ali je Vama zauvijek ostao u sjećanju?

Hahahaha! DA! Sjećam se da me jedan od plesača toliko nasmijao da sam doslovno počela plakati od smijeha. Zapravo plakati, ne plakati od sreće. Bili su šokirani. To mi se zna dogoditi – kad se jako smijem, osjećam toliko emocija da to preraste u suze. Sjećam se i jednog puta kada sam bila toliko, toliko umorna i gladna, a moj tim je naručio neke tacose za mene. Nikada neću zaboraviti te tacose, ljudi moji. Bili su izvrsni. Ukusni, sočni… već dok pričam o njima, opet mi se stvara glad, haha.

Da možete nešto promijeniti u svom nastupu, što bi to bilo?

Vjerojatno bih sada naučila više koreografije plesača! Tada nisam imala puno plesnog iskustva, pa nisam puno ni plesala, ali sada mislim da bih mogla. Što se tiče same pozornice, ne bih ništa mijenjala jer mi se sviđa kako je sve bilo. Vjerojatno sam emotivno vezana za taj način jer smo to tako izveli, a budžet je bio onakav kakav je bio.

Kako je osjećaj gledati reakcije publike na svoju pjesmu u stvarnom vremenu?

Vidjela sam kako ljudima oči sjaje dok sam pjevala Queen of Kings – to je emocija koju nikada neću zaboraviti. Kad mi ljudi kažu koliko im je QOK pomogla kroz život, to me i samu duboko dirne. To je nešto što danas također vidim. Kada pjevam QOK, ljudi jednostavno urlaju iz srca i osjećaju svaku njezinu riječ. To je važna pjesma koja daje snagu i osnažuje. Zato nikada neću zaboraviti dan kada sam shvatila koliko je ova pjesma važna, ne samo za mene, nego i za sve slušatelje i obožavatelje.

Koji Vam je nastup na Eurosongu predstavljao najveći izazov i zašto?

Mislim da su CHA CHA CHA i TATTOO bili najveći konkurenti. Iako bi bilo super da je CHA CHA CHA pobijedila, moram reći da sam ponosna što je žena pobijedila dva puta! Loreen je zaista nevjerojatna! Velika su mi inspiracija i uzor.

Koji su Vam glazbeni planovi nakon Eurosonga?

Samo nastaviti pisati i objavljivati pjesme za svoje fanove i razvijati svoju prekrasnu zajednicu! Usavršavati svoju scensku prisutnost i umjetnički izraz. Želim bolje razumjeti tko sam kao umjetnica i što publika otprilike očekuje od mene. Ali da, jednostavno želim stvarati glazbu cijeli život i učiti plesati sve bolje i bolje kako bih mogla pružiti najbolje nastupe.

Postoji li suradnja s hrvatskim ili europskim izvođačem kojoj se nadate?

Uuuu! Voljela bih pjevati više na hrvatskom! Voljela bih pjevati na svim jezicima svijeta!!!! Molim vas, predložite mi pjesme koje mogu naučiti da vam ih otpjevam!

Kad biste mogli nastupati u bilo kojoj zemlji svijeta, gdje bi to bilo i zašto?

Nadam se da će mi karijera omogućiti da nastupam u svakom kutku svijeta! Pjevati u arenama i na velikim pozornicama, dok ja i publika povezujemo kroz stihove naših pjesama.

Koju poruku želite prenijeti svojim fanovima kroz svoje buduće pjesme?

Želim prenijeti poruku samoljublja, ranjivosti i osnaživanja! Želim pokazati da je biti nesavršen lijepo i da je hrabrost biti ranjiv najjača stvar koju možete učiniti! Želim prenijeti da biti čovjek znači griješiti i učiti iz svojih pogrešaka!

Što biste željeli da publika zapamti kada sluša Vašu glazbu?

Voljela bih da ljudi više žive svoj život i da budu ponosni na sebe. I sama učim biti ljubaznija prema sebi. Mislim da je to jako važno. Budi dobar prema sebi kako bi mogao biti dobar i prema drugima.

Među svim hrvatskim izvođačima koji su sudjelovali na Eurosongu tijekom godina, tko Vas je najviše impresionirao i zašto?

Moram reći da sam obožavala Baby Lasagnu s Rim Tim Tagi Dim. Bilo je to jednostavno nevjerojatno! Moj ujak ju je također OBOŽAVAO.

Postoji li neki hrvatski nastup koji Vam je ostao u pamćenju dugo nakon gledanja? Što ga je učinilo posebnim?

Pa, recimo da se MAMA ŠČ ne može lako zaboraviti, hahaha, posebno nastup! Kad skinu odjeću i ostanu u pelenama… Kako bi se to moglo zaboraviti!? Hahaha.

Po Vašem mišljenju, koje kvalitete čine hrvatski nastup na Eurosongu doista nezaboravnim?

Rekla bih da ovisi o vrsti pjesme. To mogu biti vokali, tekst ili nastup koji pjesmu čini nezaboravnom. Za mene je najvažnija poruka koju prenosi i način na koji je izražena, ali i izvođač te melodija.

Ako biste mogli odabrati jednog hrvatskog izvođača iz prošlih izdanja Eurosonga za zajednički nastup, tko bi to bio i zašto?

Udružila bih snage s Baby Lasagnom i totalno se zabavila na pozornici! Iako bih vjerojatno sljedeći dan imala ukočen vrat, haha!

Jesu li Vas neke hrvatske pjesme osobno inspirirale ili utjecale na Vaš vlastiti glazbeni pristup?

Apsolutno može biti! Ne da znam svjesno, ali tko zna, možda i jest! Mogu zamisliti da su stara talijanska glazba i hrvatska možda donekle slične? Recite mi ako griješim. Moram pitati neke svoje hrvatske prijatelje da mi pokažu više svoje glazbe. Vrlo sam znatiželjna. Možda će sljedeća pjesma biti inspirirana Hrvatskom! Tko zna?!