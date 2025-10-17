Obrisali sramotni intervju, glavna urednica Glorie: Ispričavam se svim žrtvama

Nakon neuspjelog pokušaja medijske rehabilitacije redatelja Dalibora Matanića, optuženog za seksualno uznemiravanje i nametljivo ponašanje prema više desetaka uglavnom mladih kolegica i drugih žena, javno se oglasila i glavna urednica časopisa koji mu je početkom tjedna ponudio platformu da iznese svoju priču.

Samo tri dana nakon apologetskog članka "Zašto sam razgovarala s Daliborom Matanićem", a koji je u međuvremenu (kao i sramotni intervju) uklonjen sa njihove web stranice, glavna urednica časopisa Gloria u potpunosti je promijenila svoj stav i objavila ispriku koju prenosimo u cijelosti:

Poštovane čitateljice, poštovani čitatelji,

iskreno se ispričavam svim žrtvama i svima vama koje sam iznevjerila objavom intervjua s Daliborom Matanićem.

Fokus razgovora je trebao biti upravo na žrtvama, na njihovom osnaživanju kroz suočavanje sugovornika s javnim optužbama za seksualno uznemiravanje i na kraju, njegovim nedvosmislenim preuzimanjem krivnje i konkretnom, jasnom isprikom.

Osobno i profesionalno mi je žao što u tome nisam uspjela, a osobito što sam kod žrtava stvorila novu traumu i otvorila rane koje su još svježe.

Gloria je bila i mora ostati glas koji čuje, razumije i poštuje, platforma koja štiti žene, njihova prava i dostojanstvo. Naš je cilj beskompromisna podrška svim zlostavljanim ženama te stavljanje naglaska na stručnjakinje i stručnjake s kojima ćemo zajedno poticati društvene i sustavne promjene, isključivo i jedino na korist žrtava.

S poštovanjem,

Vedrana Čarapović Propadalo

Glavna urednica Glorije