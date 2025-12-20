'Rasplakala su me poglavlja u kojima opisuje posljednje trenutke s ocem svoje djece'

Večer posvećena poeziji, glazbi i životu jedne od najutjecajnijih umjetnica našeg vremena Patti Smith, punk-rock ikone koja se sedamdesetih godina proslavila albumima "Horses", "Radio Ethiopia" i "Easter", održana je u zagrebačkom caffe baru/galeriji Botaničar.

Povod je bilo predstavljanje hrvatskog prijevoda njezinih memoara „Kruh anđela“, koje je objavio Profil u prijevodu Saše Stančina istovremeno s izvornikom.

O knjizi koja donosi intiman i refleksivan pogled na život legendarne pjesnikinje, glazbenice i vizualne umjetnice, govorili su glazbenica i prevoditeljica Lada Furlan Zaborac, glazbenik Mile Kekin i glazbeni kritičar i ilustrator Igor Jurilj. Predstavljanje je moderirala Ana Jambrek, a publika je imala priliku čuti osobna čitateljska iskustva, ali i širi kontekst umjetničkog i ljudskog nasljeđa Patti Smith.

„Posebno bih htjela zahvaliti prevoditelju, Saši Stančinu, koji je uložio velik trud u prijevod jednog ovako poetičnog teksta“, istaknula je Lada Furlan Zaborac, koju je posebno dirnulo to da Patti Smith u knjizi stalno naglašava važnost zajednice, piše kako nije sama stvarala umjetnost jer su tu uvijek bili njezini kolege, što dodatno govori o njezinoj veličini.

„U knjizi otkrivamo jedinstvenu umjetničku osobnost koja se ne može strpati ni u jedan od stereotipa“, rekla je.

Glazbeni kritičar Igor Jurilj podijelio je sjećanje na osobni susret s autoricom s kojom je razgovarao u Novom Sadu na EXIT festivalu.

Jurilja je posebno dirnula emotivna dubina završnih poglavlja knjige.

„Knjiga je vrlo životna s puno emotivnih amplituda. Patti Smith itekako zna poslagati slova i riječi da vas dirne, a da to ne bude nimalo pretenciozno ni nadmeno. Rasplakala su me završna poglavlja knjige u kojima opisuje svoje posljednje trenutke s Fredom Sonicom Smithom koji je bio ljubav njezinog života i otac njezino dvoje djece“, rekao je.

Mile Kekin dotaknuo se puta od teškog djetinjstva Patti Smith do stvaranja bogatog umjetničkog svijeta. Posebno je pohvalio način na koji autorica gradi osjećaj zajedničkog iskustva, od glazbe Boba Dylana i Janis Joplin do vlastitog izraza.

„Ona u knjizi kaže da je nepopravljivi optimist. Za razliku od nje ja sam pesimist, mislim da danas više nema mogućnosti da dobijemo takve umjetnike“, rekao je.

Memoari „Kruh anđela“, objavljeni u izdanju Profila, predstavlja najintimnije sjećanje Patti Smith — od odrastanja u radničkim četvrtima Philadelphije i Južnog New Jerseya, preko njezina uspona kao punk-rock ikone, do kasnijih godina života i proučavanja umjetničke i osobne slobode.