Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Punk-rock ikona koja zna s riječima

'Rasplakala su me poglavlja u kojima opisuje posljednje trenutke s ocem svoje djece'

Foto: Ante Dužević
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
20.12.2025.
u 10:15

Predstavljen hrvatski prijevod memoara Patti Smith „Kruh anđela“, objavljenih u izdanju Profila, u kojima umjetnica piše o svemu - od odrastanja u radničkim četvrtima Philadelphije i Južnog New Jerseya, preko uspona kao punk-rock ikone, do kasnijih godina života i proučavanja umjetničke i osobne slobode

Večer posvećena poeziji, glazbi i životu jedne od najutjecajnijih umjetnica našeg vremena Patti Smith, punk-rock ikone koja se sedamdesetih godina proslavila albumima "Horses", "Radio Ethiopia" i "Easter", održana je u zagrebačkom caffe baru/galeriji Botaničar.

Povod je bilo predstavljanje hrvatskog prijevoda njezinih memoara „Kruh anđela“, koje je objavio Profil u prijevodu Saše Stančina istovremeno s izvornikom.

O knjizi koja donosi intiman i refleksivan pogled na život legendarne pjesnikinje, glazbenice i vizualne umjetnice, govorili su glazbenica i prevoditeljica Lada Furlan Zaborac, glazbenik Mile Kekin i glazbeni kritičar i ilustrator Igor Jurilj. Predstavljanje je moderirala Ana Jambrek, a publika je imala priliku čuti osobna čitateljska iskustva, ali i širi kontekst umjetničkog i ljudskog nasljeđa Patti Smith.

„Posebno bih htjela zahvaliti prevoditelju, Saši Stančinu, koji je uložio velik trud u prijevod jednog ovako poetičnog teksta“, istaknula je Lada Furlan Zaborac, koju je posebno dirnulo to da Patti Smith u knjizi stalno naglašava važnost zajednice, piše kako nije sama stvarala umjetnost jer su tu uvijek bili njezini kolege, što dodatno govori o njezinoj veličini.

„U knjizi otkrivamo jedinstvenu umjetničku osobnost koja se ne može strpati ni u jedan od stereotipa“, rekla je.

Glazbeni kritičar Igor Jurilj podijelio je sjećanje na osobni susret s autoricom s kojom je razgovarao u Novom Sadu na EXIT festivalu.

Jurilja je posebno dirnula emotivna dubina završnih poglavlja knjige.

„Knjiga je vrlo životna s puno emotivnih amplituda. Patti Smith itekako zna poslagati slova i riječi da vas dirne, a da to ne bude nimalo pretenciozno ni nadmeno. Rasplakala su me završna poglavlja knjige u kojima opisuje svoje posljednje trenutke s Fredom Sonicom Smithom koji je bio ljubav njezinog života i otac njezino dvoje djece“, rekao je.

Mile Kekin dotaknuo se puta od teškog djetinjstva Patti Smith do stvaranja bogatog umjetničkog svijeta. Posebno je pohvalio način na koji autorica gradi osjećaj zajedničkog iskustva, od glazbe Boba Dylana i Janis Joplin do vlastitog izraza.

„Ona u knjizi kaže da je nepopravljivi optimist. Za razliku od nje ja sam pesimist, mislim da danas više nema mogućnosti da dobijemo takve umjetnike“, rekao je.

Memoari „Kruh anđela“, objavljeni u izdanju Profila, predstavlja najintimnije sjećanje Patti Smith — od odrastanja u radničkim četvrtima Philadelphije i Južnog New Jerseya, preko njezina uspona kao punk-rock ikone, do kasnijih godina života i proučavanja umjetničke i osobne slobode.

Ključne riječi
lada furlan zaborac Mile Kekin Igor Jurilj Profil memoari Patti Smith

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Sedam godina mučnog istraživanja

Slijedeći stope slavnog pradjeda kojeg su ubili ustaše, otkrila je put s kojeg se nije teško oduprijeti zlu

Na pisanje knjige "U ime pradjeda" Tenu Korkut potaknula je sudbina njezina pradjeda Davida Meisela, koji je bio najveći dirigent karlovačkog Prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora, cijenjeni obrtnik, nadkantor, humanist, tajnik Židovske općine Karlovac, a sa sinom Zlatkom odmah po proglašenju NDH odveden je u logor Jadovno iz kojeg se nikad nisu vratili. A danas se zla ponovno bude...

Obnovljena kuća slavnog Vukovarca

Prvi hrvatski nobelovac umalo je postao svećenik, dva puta se ženio, a djetinjstvo je započeo tragedijom

Završila je energetska obnova rodne kuće Lavoslava Ružičke u Vukovaru u koju je uloženo gotovo 600.000 eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), od kojih su nešto više od pola milijuna eura bespovratna sredstva. Tim povodom sjećamo se čovjeka koji je zadužio svijet otkrićima u kemiji, od sintetskih mirisa do spolnih hormona. Iako je veći dio života proveo u Švicarskoj, srce mu je uvijek bilo u domovini, a njegova biografija, unatoč svjetskoj slavi, ostala je bez ijedne mrlje ili afere

Tatjana Jukić
profesorica Tatjana Jukić

Romani Jane Austen nisu ljubavni, to su romani o braku. I ne ostavljaju mjesta dvojbi da je ženi brak najizglednija opcija za preživljavanje

Na današnji dan navršava se točno 250 godina od rođenja velike ne samo engleske nego i svjetske književnice Jane Austen, a tim povodom razgovarali smo s Tatjanom Jukić, predstojnicom Katedre za englesku književnost na Filozofskom fakultetu, koja nam je otkrila nešto više o Austen, njezinim djelima, značaju i ostavštini u svjetskoj književnosti

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!