Top 10 božićnih crtića svih vremena: Klasici uz koje smo odrasli i novi favoriti koje ćete obožavati

Animirani filmovi imaju posebnu moć dočarati čaroliju blagdana, onu iskrenu i nepatvorenu radost koja nas vraća u djetinjstvo. Bilo da se radi o ručno crtanim kadrovima koji odišu nostalgijom, stop-motion animaciji koja svaki pokret čini dragocjenim ili modernim vizualnim spektaklima, božićni crtići postali su neizostavan dio tradicije u mnogim domovima.

Oni nas uče o važnosti dobrote, obitelji i zajedništva, a njihove poruke ostaju relevantne desetljećima nakon što su prvi put prikazani. Od priča o mrzovoljnim stvorenjima čija se srca tope do onih o važnosti vjere i prihvaćanja različitosti, ovi su filmovi puno više od puke zabave - oni su podsjetnik na ono što Božić uistinu jest. Zato smo pripremili listu koja spaja bezvremenske klasike s novijim naslovima, kako bi svaka generacija pronašla svog favorita za ovogodišnje blagdane.

Kada se govori o božićnim klasicima, jedno ime se nameće kao apsolutni pobjednik i nezaobilazna postaja za stvaranje blagdanskog ugođaja, a to je "Božić Charlieja Browna" iz 1965. godine. Ovaj animirani specijal osvojio je srca gledatelja svojom jednostavnom, ali dubokom porukom. Dok se bori s komercijalizacijom Božića i osjećajem tuge, Charlie Brown kreće u potragu za pravim smislom blagdana. Uz legendarnu jazz glazbu Vincea Guaraldija i kultnu scenu ukrašavanja malenog, odbačenog drvca, ovaj crtić na najljepši način podsjeća da duh Božića nije u poklonima, već u prijateljstvu i zajedništvu. Njegova bezvremenska privlačnost leži u iskrenosti s kojom pristupa dječjim osjećajima i filozofskim pitanjima, čineći ga klasikom kojem se vraćamo svake godine.

Božić Charlieja Browna Foto: IMDb

Gotovo u istom dahu, kao simbol blagdanskog duha, dolazi i priča o zelenom ciniku koji je pokušao uništiti Božić. Naravno, riječ je o animiranom klasiku "Kako je Grinch ukrao Božić!" iz 1966. godine, temeljenom na kultnoj priči Dr. Seussa. S naracijom Borisa Karloffa koja je postala jednako legendarna kao i sam lik, ovaj crtić prati mrzovoljnog Grincha u njegovom naumu da stanovnicima Whovillea ukrade sve darove i ukrase. No, kada shvati da Božić dolazi i bez materijalnih stvari, njegovo se srce poveća za tri broja.

U istom desetljeću nastao je i "Rudolf sob crvenog nosa", stop-motion klasik koji je definirao žanr. Priča o odbačenom sobu sa sjajnim crvenim nosom koji na kraju spašava Božić postala je snažan simbol prihvaćanja različitosti.

Disney je također dao svoj doprinos blagdanskoj filmskoj riznici s "Mickeyjevom božićnom pričom" iz 1983. godine, šarmantnom adaptacijom Dickensove "Božićne priče". U ovom klasiku omiljeni Disneyjevi likovi preuzimaju uloge iz bezvremenske priče o iskupljenju. Tvrdica Scrooge McDuck savršen je kao Ebenezer Scrooge, dok Mickey Mouse kao njegov potplaćeni zaposlenik Bob Cratchit unosi toplinu i suosjećanje. Film na sažet, ali iznimno dirljiv način prenosi Dickensovu poruku o važnosti dobrote i suosjećanja, čineći ga idealnim uvodom u ovu klasičnu priču za najmlađe gledatelje.

Među klasicima se ističe i jedan koji je podjednako omiljen i za Noć vještica, a to je "Predbožićna noćna mora". Ovaj stop-motion dragulj Tima Burtona i Henryja Selicka priča je o Jacku Skellingtonu, kralju Grada Noći vještica, koji, umoran od monotonije, otkriva Grad Božića i odluči preuzeti blagdan. Rezultat je mračno-čarobna priča s nezaboravnim pjesmama i vizualima koji su i danas impresivni.

Polar Express Foto: IMDb

Desetljeće kasnije, tehnologija je omogućila drugačiju vrstu vizualne čarolije u filmu "Polar Express". Korištenjem motion-capture animacije, Robert Zemeckis stvorio je vizualno zapanjujuće putovanje dječaka koji sumnja u Djeda Božićnjaka. Njegov put tajanstvenim vlakom na Sjeverni pol slavi čaroliju vjere i čuda, ostavljajući snažan dojam na gledatelje.

U novije doba, Aardman Animations donio nam je modernu i duhovitu poslasticu "Arthur Božić". Film otkriva kako Djed Božićnjak uspijeva dostaviti sve darove u jednoj noći, uz pomoć visokotehnološke operacije skrivene na Sjevernom polu. Kada jedan dar slučajno ostane neisporučen, na scenu stupa Arthurov entuzijastični, ali nespretni najmlađi sin, koji kreće u misiju spašavanja Božića za jedno dijete.

Arthur Božić Foto: Kino Tuškanac

S druge strane, Illumination Entertainment je 2018. godine ponudio novu verziju priče o Grinchu pod jednostavnim nazivom "Grinch". Ova CGI adaptacija, s Benedictom Cumberbatchom u glavnoj ulozi, donosi moderniji pristup priči, istražujući Grinchovu usamljenost i dajući mu dublju pozadinsku priču koja objašnjava njegovu mržnju prema Božiću.

Kao dokaz da i u moderno doba mogu nastati bezvremenski klasici, tu je Netflixov film "Klaus" iz 2019. godine. Ovaj vizualno predivan, ručno crtani film nudi potpuno novu i maštovitu priču o postanku Djeda Božićnjaka. Radnja prati razmaženog poštara Jespera koji je poslan u zabačeno, zavađeno selo, gdje upoznaje osamljenog drvodjelju Klausa. Njihovo neočekivano prijateljstvo pokreće lavinu dobrote koja zauvijek mijenja grad. Film je s pravom zaradio nominaciju za Oscara i postao instant klasik.

Klaus Foto: IMDb

Za kraj, vraćamo se jednostavnijim vremenima uz "Snjegovića Frostyja", šarmantni crtić iz 1969. o snjegoviću koji oživi uz pomoć čarobnog šešira. Njegova vesela avantura prema Sjevernom polu, dok bježi od pohlepnog mađioničara, oda je dječjoj mašti i prijateljstvu, zaokružujući ovu listu kao savršen podsjetnik na čistu i jednostavnu radost blagdana.