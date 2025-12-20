Kritičari sasjekli novi Avatar: '197 minuta screensaver grafike i nespretnih dijaloga'

Trinaest godina čekali smo na nastavak prvog "Avatara", a sada, samo tri godine nakon "Puta vode", James Cameron vratio nas je na Pandoru u trećem poglavlju svoje epske sage, filmu "Avatar: Vatra i pepeo". U distribuciji Blitza, novi nastavak jedne od najuspješnijih filmskih franšiza svih vremena stigao je i u hrvatska kina.

S obzirom na to da su prva dva filma zauzela prvo i treće mjesto na ljestvici filmova s najvećom zaradom svih vremena, prikupivši zajedno preko pet milijardi dolara, očekivanja su bila astronomska.

Cameron, poznat po svojoj beskompromisnoj viziji i pomicanju tehnoloških granica, ponovno je zaronio duboko u svijet koji je stvarao desetljećima, uloživši u najnoviji nastavak više od 400 milijuna dolara, što ga čini jednim od najskupljih filmova ikad snimljenih. Film je posvećen producentu Jonu Landauu, Cameronovom dugogodišnjem partneru, koji je preminuo 2024. godine.

Radnja se nastavlja točno tamo gdje je "Put vode" stao. Obitelj Sully oplakuje smrt najstarijeg sina Neteyama, a tuga je ostavila dubok trag. Neytiri (Zoe Saldaña) razvija mržnju prema ljudima, dok se mlađi sin Lo'ak (Britain Dalton), koji u ovom nastavku preuzima ulogu naratora od svog oca, bori s krivnjom. Priča nas vodi u dosad neviđene, vulkanske dijelove Pandore, gdje upoznajemo novi, agresivni klan Na'vija poznat kao "Narod pepela" (Ash People). Njihova nemilosrdna predvodnica Varang, koju maestralno glumi Oona Chaplin, unosi novu dinamiku u franšizu. Cameron je izjavio kako je želio istražiti i tamniju stranu Na'vija, odmičući se od pojednostavljene podjele na "dobre" domoroce i "loše" ljude. Inspiraciju za ovaj vatreni klan pronašao je u Baining narodu iz Papue Nove Gvineje i njihovim fascinantnim vatrenim ceremonijama.

Glavne uloge ponavljaju veterani franšize: Sam Worthington kao Jake Sully, Zoe Saldaña kao Neytiri, Sigourney Weaver kao njihova posvojena kći Kiri te Stephen Lang kao pukovnik Miles Quaritch, koji se vraća kao glavni negativac u tijelu Avatara. Glumačkoj postavi pridružuju se Oona Chaplin i David Thewlis, dok se Kate Winslet vraća u manjoj, ali ključnoj ulozi Ronal. Cameron je posebno pohvalio Chaplin, istaknuvši kako je u lik Varang unijela "seksualnost, dominantnu psihologiju i mnogo bijesa". Glumci su ponovno prošli kroz Cameronov rigorozni proces "performance capture" snimanja. Iako mnogi pogrešno vjeruju da je riječ o animaciji, redatelj naglašava da je tehnologija samo alat koji prevodi svaku mikroekspresiju glumaca na njihove Na'vi likove. "Reći da to nije 'prava gluma' je najveća glupost u povijesti", izjavio je Cameron, opisujući proces kao izuzetno usredotočen na izvlačenje emocionalne srži svake scene.

Sam Worthington je uoči premijere istaknuo kako je Cameron u ovom nastavku "podigao uloge" ne samo u akciji, već i u emocijama. "Jim nas je stvarno provukao kroz sito i rešeto na ovom filmu", rekao je. Zoe Saldaña je dodala kako je za nju najuzbudljiviji osjećaj vidjeti reakcije publike koja s njima uranja u svijet Pandore nakon godina rada. Međutim, unatoč tehničkoj superiornosti i predanosti ekipe, film "Avatar: Vatra i pepeo" naišao je na zid podijeljenih kritika, otvarajući pitanje je li franšiza počela pokazivati znakove zamora.

Kritičari su gotovo jednoglasni u jednome: vizualno, film je apsolutno remek-djelo. Opisi poput "transcendentno", "vizualno besprijekorno" i "vrhunski kinematografski spektakl" dominiraju u pozitivnim recenzijama. Akcijske scene, od borbi iznad rijeka lave do bitaka usred vulkanskih erupcija, opisane su kao nešto najambicioznije viđeno na velikom platnu. Ipak, mnogi smatraju da priča ne prati vizualnu raskoš. S ocjenom od 67% na Rotten Tomatoesu, film je najslabije ocijenjeni u franšizi. Glavne zamjerke odnose se na predvidljivu radnju, koju su neki nazvali "Put vode 2.0", klišejizirane dijaloge i prekomjerno trajanje od tri sata i petnaest minuta. Nicholas Barber iz BBC-ja bio je posebno oštar, opisavši film kao "197 minuta screensaver grafike, nespretnih dijaloga i hipijevske duhovnosti". Čini se da je "wow" efekt, koji je prvi film učinio globalnim fenomenom, donekle izblijedio, ostavljajući dojam da tehnička superiornost više nije dovoljna da sakrije narativne slabosti.

Sudbina planiranih četvrtog i petog nastavka "Avatara" izravno ovisi o financijskom uspjehu "Vatre i pepela". Cameron je potvrdio da je dio četvrtog filma već snimljen, no konačna odluka o nastavku sage još nije donesena. U nedavnom intervjuu, redatelj je otvoreno progovorio o svojim pomiješanim osjećajima. "Nalazim se na raskrižju. Želim li da bude divlje uspješan, što me gotovo prisiljava da snimim još dva filma? Ili želim da propadne tek toliko da mogu opravdati rad na nečem drugom?" zapitao se. Priznao je da ima i druge priče koje želi ispričati, ali i da priča trećeg filma ostavlja jedno otvoreno pitanje koje bi, u slučaju neuspjeha, mogao riješiti u obliku knjige.

Kako god, najbolje je film pogledati i osobno prosuditi na čijoj ste strani. Sigurni smo da se žanrovski odlično uklapa u blagdansko stanje uma i da vrijedi odlaska u kino.