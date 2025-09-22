Slavljenje različitosti glazbom moto je Eurosonga, najvećeg televizijskog natjecanja na svijetu, s kojega je 2022., nakon velike invazije na Ukrajinu, izbačena Rusija. Iako naoko trivijalan udarac u jeku trgovinskih sankcija, brisanja iz međunarodnog bankarskog sustava SWIFT, prijetnji trećim svjetskim ratom i drugih gospodarsko-diplomatskih odgovora kojima je zapadni svijet zasuo njegovu zemlju, Putin je izbacivanje s Eurosonga doživio ozbiljno, pa čak i osobno.

Iste godine na državnoj je televiziji najavio povratak Intervizije, socijalističkog spektakla u kojem su se tijekom hladnog rata natjecale zemlje bivšeg Istočnog bloka. Od 1965. do 1980., kada je većina natjecateljica prešla pod kapu Eurovizije, redovni domaćini tog natjecanja bili su Čehoslovačka i Poljska, a pobjede su uglavnom odnosili predstavnici Čehoslovačke i SSSR-a. U zadnjim godinama, kada je rebrendiran u Međunarodni festival pjesama Sopot, na njemu su se natjecale i europske kraljevine poput Belgije i Nizozemske, a nastupale su i velike strane zvijezde poput Glorije Gaynor.

Sjedeći na dva konja, na Interviziji se paralelno s Eurovizijom otpočetka natjecala i Jugoslavija – dok su na Eurosongu u naše ime nastupali Zdravko Čolić i Doris Dragović, na Interviziju smo slali Olivera Dragojevića i Gabi Novak. Kao i zemlja koju su predstavljali, Vice Vukov i Tereza Kesovija pjevali su na oba natjecanja, Vukov čak pet puta!

U pažnje vrijednoj knjizi "Glazba i demokracija: participativni pristupi", povjesničar Dean Vuletić primijetio je kako je u zapadnim medijima toga vremena Intervizija obično prikazivana kao zakašnjela, prolazna kopija Eurosonga, a njezin neuspjeh kao metafora za propadanje ekonomskih i političkih sustava istočne Europe predvođene Komunističkom partijom. Međutim, Vuletić u svojem istraživanju istočnoeuropskih izvora uočava nešto sasvim suprotno.

"Intervizija je zamišljena kao paneuropski događaj koji bi promovirao suradnju između Istočnog i Zapadnog bloka, posebno u kontekstu Hruščovljeva odmrzavanja te kulturne i političke liberalizacije u Čehoslovačkoj, koja je kulminirala Praškim proljećem. Organizatori su u skladu s tim uveli inovacije koje su njihovo natjecanje učinile međunarodno otvorenijim i komercijalnijim od Eurosonga. Intervizija, dakle, nije bila samo imitacija Eurovizije, već proizvod međunarodnih političkih odnosa koji nam mnogo govore o težnjama nekih istočnoeuropskih umjetnika, političara i dužnosnika diskografskih kuća i televizijskih postaja za demokratizacijom svojih država", zaključio je Vuletić u svojem, u akademskim okvirima rijetkom komparativnom pogledu na Interviziju i Eurosong.

Danas, kada se svijet ponovno dijeli na Zapadni i Istočni blok, ali su političke i propagandne silnice itekako zakomplicirane novim mogućnostima hibridnog ratovanja, oživljavanje Intervizije nije samo zabavni nego i prvorazredni politički spektakl. Zato ne čudi da je na najavnoj konferenciji za novinare govorio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, a u televizijsko finale koje se prenosilo u milijune domova diljem svijeta uključio se i Putin osobno.

Za razliku od originalne Intervizije, koja se fokusirala na dodir komunističke Euroazije i europskog svijeta, verzija koju je ove godine uskrsnuo Putin mnogo je ambicioznija demonstracija sile i utjecaja njegove današnje Rusije, a njoj se natječu sve uglednije autokracije svijeta, od Azije preko Afrike do Južne Amerike. S europskog kontinenta tu je jedino Srbija, koja je u Moskvu poslala režimski podobnog Slobodana Trkulju, a natjecanje je prenosila (ovo ne možeš izmisliti) srpska Toxic TV.

Od zapadnih zemalja na Interviziji su se trebale natjecati jedino Sjedinjene Američke Države. Kažem trebale, jer se u večeri izvlačenja rednih brojeva, koja je bila spektakl za sebe, američki predstavnik i samoproglašeni biološki sin Michaela Jacksona, R&B pjevač B. Howard, javio se tek kriptičnom videoporukom u kojoj je rekao da zbog "nepredviđenih obiteljskih okolnosti" ne može biti u Moskvi. Nedugo potom zamijenjen je australsko-američkom državljankom grčkih korijena Vassy, koja se ni sama nije pojavila u finalu, što su organizatori objasnili "nezapamćenim pritiskom australske vlade koja je spriječila njezino sudjelovanje". U žiriju je kao predstavnik SAD-a ostao tek Joe Lynn Turner, najpoznatiji kao jedan od vokalista legendarnog britanskog rock sastava Deep Purple.

To ipak nije zasjenilo ukupni dojam spektakla koji u Kremlju otvoreno prikazuju kao kontru dekadentnom Eurosongu, inzistirajući na tome da Intervizija promovira nacionalne kulture i tradicionalne obiteljske vrijednosti. Zato ne čudi da je za ruskog predstavnika odabran Vassy, nešto kao njihov Thompson u tijelu Baby Lasagne, koji je nakon nastupa održao i vatreni politički govor, ističući da nema potrebe da se glasa za njega, jer je Rusija i tako već pobjednica na svim frontama.

Shaman je dijete 2022., odnosno jedan od pripadnika "Z liste" ruskih pjevača koji su se proslavili nacionalističkim budnicama koje su pratile rusku invaziju na Ukrajinu. Uživa veliku popularnost među ruskim desničarima, Europska unija i SAD zabranili su mu ulazak na svoje teritorije, ukinuti su mu računi na YouTubeu i Spotifyu, a nedugo prije Intervizije nastupio je kao dio ruskog izaslanstva u Pyongyangu, na proslavi 80 godina Sjeverne Koreje.

Unatoč takvim otvoreno propagandnim elementima Putinovo natjecanje, baš kao i ono sovjetsko, ne može se diskreditirati tek kao slaba kopija Eurosonga ili parada vrijedna ruganja, kako ga sada opisuju brojni zapadni mediji. Gledajući ga pozornije, postaje jasno da je to preskupo, raskošno, na trenutke gotovo smiješno konzervativno, ali istovremeno i ultramoderno natjecanje indikator novih geopolitičkih preslagivanja i činjenice da, izvan eurocentričnog svijeta, Rusija i dalje visoko kotira.

Na prvoj Interviziji Putinove ere zablistali su urbani, nabrijani predstavnici na zapadu nevidljivih zemalja poput Etiopije, neki od natjecatelja djelovali su kao da dolaze iz budućnosti, a pobjedu je odnio mladi vijetnamski queer pjevač Duc Phuc, nastupom koji je bio mješavina nacionalne tradicije i estetike Mortal Kombata.

I tako je ovogodišnja Intervizija, unatoč službenom narativu, na trenutke bila modernija i grandioznija od Eurosonga. I zato je, kao i nekoć, ne treba podcjenjivati.