Počinje 4. Cherry Pop Festival posvećen umjetničkom istraživanju identiteta i seksualnosti

U vremenu u kojem se mnoge seksualne i rodne manjine i dalje osjećaju marginalizirano i nezaštićeno, 4. izdanje Cherry Pop Festivala ponovno otvara prostor za umjetničko i znanstveno promišljanje o seksualnosti, identitetu i intimnosti. Ovogodišnja tema, “A tko si ti?”, poziva na introspekciju i razumijevanje različitosti kroz film, razgovor, umjetnost i glazbu.

Festival se održava od četvrtka, 23. do subote, 25. listopada 2025. na više zagrebačkih lokacija (Dokukino KIC, KIC, MO Ferenščica, Studio-galerija Klet), a uključuje međunarodni filmski program, panel diskusiju, izložbu, performans, radionicu i koncert - sve s ciljem umjetničkog i znanstvenog istraživanja odnosa seksualnosti i identiteta.

Filmski program: Sweet Cherries i Cherry Pick



U natjecateljskom programu Sweet Cherries u Dokukinu KIC tijekom sva tri dana trajanja festivala bit će prikazano 15 kratkometražnih filmova svih rodova, s temama transrodnosti, samoprihvaćanja, seksualnog rada i ljubavnih odnosa. Koliko je raznolik fenomen ljudske seksualnosti otkrivaju nam filmovi autora i autorica diljem svijeta koji se kroz umjetnost reflektiraju na zlostavljanje na umjetničkim akademijama, svakodnevicu seksualnih radnica, seksualne fantazije te kompleksnost prekida ljubavnog odnosa.

Mnogi naslovi prikazani su na prestižnim svjetskim festivalima poput Locarna, Sundancea, Toronta i Cannesa. O najboljima odlučuje žiri kojeg čine Anja Koprivšek (redateljica), Miro Frakić (filmski kritičar) te gost festivala Dan Sokoli (direktor Prishtina Queer Festivala).

Popratni filmski program Cherry Pick donosi naslove koji istražuju transrodnost i rodna prava. Otvara ga nagrađivani belgijski film “Djevojka” (r. Lukas Dhont), a uključuje i domaće naslove poput “All Those Sensations in My Belly” (r. Marko Dješka) i “Grand Prize” (r. Anja Koprivšek).

Festival također ugošćuje i blok filmova s Prishtina Queer Festivala donoseći autentične LGBTQ+ priče s Kosova - animirani “BLUSH – An Extraordinary Voyage” (Iiti Yli-Harja) i dokumentarni film “As I Was Looking Above, I Could See Myself Underneath” (Ilir Hasanaj), a predstavljaju ih direktor festivala Dan Sokoli i i selektorica filmskog programa Dita Shaqiri.

Radionica intimnosti “Tko si ti, tko smo mi?”



Poseban fokus festivala je interaktivna radionica intimnosti “Tko si ti, tko smo mi?”, koja se održava u Mjesnom odboru Ferenščica 24.10. u 18 sati pod vodstvom psihoterapeutkinja Lane Hristov i Paule Zore. Prijave se vrše pomoću online obrasca.

Radionica istražuje mnogostrane aspekte intimnosti i komunikacije, te stvara siguran prostor za razgovor o seksualnosti i emocijama. Cilj je potaknuti samorazumijevanje, empatiju i otvoren dijalog o temama koje su često tabuizirane u javnom prostoru.

Umjetnički i diskurzivni program: Tijelo, identitet i pogled

Festival će 23.10. u Galeriji na katu KIC-a otvoriti performans “Objekt plesa” umjetnice Sonje Pregrad koja u ovoj solo izvedbi autorica pokušava rastegnuti pojam drag-a s tijela (identiteta) na pokret i ples, govor pa i samu ideju predstave (kazališta) koji se održava u sklopu Cherry Pop Pan-Erotikuma.

Otvorenje će popratiti i izložba “v i s o k i / š e ć e r” autorice Rene Hazulin, koja istražuje odnose između trans-ženstvenih osoba i cis hetero muškaraca, te teme požude, destrukcije i nježnosti.

Problematikom pojma “roda” i antirodnih pokreta bavit će se sudionice tribine Rodovi i (s)rodno prigovaranje Maja Gergorić (pravnica) i Milena Zajović Milka (novinarka, psihologinja) uz moderaciju Karle Kostadinovski, 24.10. u Dokukinu KIC s početkom u 17:30.

S obzirom na to da je u Hrvatskoj primjetan sve veći i značajniji kreativni doprinos filmskih autorica, a na Pulskom filmskom festivalu udio ženskih autora je svega 2,8 % nameće se pitanje - zašto još uvijek postoji zamjetna razlika u zastupljenosti žena unutar filmske industrije? Upravo zato dio ovogodišnjeg Cherry Pop Pan-Erotikuma je tribina Hrvatski filmski prepoRod na kojoj će o rodnoj ravnopravnosti u svijetu filma govoriti Sanja Milardović (glumica), Hana Jušić (redateljica) i Dunja Ivezić (redateljica i kritičarka) s moderatoricom Karlom Kostadinovski koja će se održati 25.10. u Dokukinu KIC u 17 sati.

Festival zatvara koncert CURE I DEČKA, prozvanih enfants terribles zagrebačke glazbene scene, u Studiju-galeriji Klet na adresi Ilica 73 koji ujedno najavljuju i svoj novi album.

Za više informacija, posjetite web stranicu festivala te društvene mreže Facebook i Instagram.