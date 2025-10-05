Želite Porsche? Ako se vi ne možete zavaliti u sjedalo s tim logom, vaše bi dijete moglo

Brendirano je danas doslovno sve – od čokolade do kauča – pa zašto ne bi bile i dječje autosjedalice. Pod brendirano ovdje mislimo na označavanje sigurnosnih sjedalica logom omiljene vam marke automobila. Onog kojeg vozite ili onog o kojem sanjate, svejedno. Želite Porsche? Ako se vi i ne možete zavaliti u sjedalo s tim prestižnim logom, vaše bi dijete moglo. Porscheova ponuda obuhvaća i dječje sjedalice. Cijene kreću od 451,21 euro, koliko valja dati za Porsche Junior i-size sjedalicu, prikladnu za djecu visoku od 100 do 150 centimetara. U automobil se može učvrstiti ili pomoću pojasa vozila ili Isofix sistemom. Porsche Kid sjedalo namijenjeno je djeci između 76 i 105 cm visine (od 15 mjeseci do 4 godine starosti). Cijena mu je 646,78 eura. Djeci između 40 i 83 cm namijenjen je Porsche Baby Seat i-Size (od rođenja do 15 mjeseci starosti, do 13 kg). U vozilu se pričvrstiti može uz Flex bazu ili sigurnosnim pojasem auta, a košta 496,35 eura.

Mercedes-Benz također nudi više modela sigurnosnih sjedalica za djecu. Dječja sjedalica 3 i-size, za djecu do 15 mjeseci starosti (do 13 kg) ili 40-83 cm visine, stoji 376,89 eura. U vozilo se montira s postoljem Flex Base 5Z ili bez njega, te pomoću pojasa. Za djecu dobi od 3,5 do 12 godina, odnosno visine između 100 i 150 cm (15-36 kg) nude se Mercedes-Benz i AMG sjedalice, obje M i-size Isofix, obje podesive po visini i nagibu. Ona sa znakom Mercedesa košta 362,40 eura, dok AMG oznaka donosi cijenu od 449,37 eura. Land Rover ima dva tipa sjedalica: za djecu težine od 9 do 18 kg (otprilike od 9 mjeseci do 4 godine; postavlja se pomoću Isofix sustava) te za djecu težine od 15 do 36 kg (od 3,5 do 12 godina; može se ugraditi pomoću pojasa vozila ili Isofix sustava).

Posvećenost sigurnosti malih putnika nije svojstvena samo premium brendovima. Unutar VW Grupe, primjerice, i Volkswagen i Audi već nude kvalitetne dječje sjedalice, a Škoda trenutno razvija vlastitu liniju dječjih sjedalica s oznakom brenda. Za marke Seat i Cupra dostupan je program renomiranog proizvođača Britax Römer, specijaliziranog za sigurnost djece u vozilu. Audijeva ponuda kreće od nosiljke za dojenčad i-Size (za djecu visine 40–83 cm i težine do 13 kg), koja košta 377,69 eura. Uz nju će od koristi biti Audi Flex-Base i-Size, rotirajuća baza s podesivom potpornom nožicom, kompatibilna s nosiljkom i dječjom sjedalicom i-Size. Audi dječja sjedalica i-Size stoji, pak, 422,16 eura. Cijena Audi sjedalice za djecu visoku 100 do 150 cm (od 3,5 do 12 godina) iznosi 416,59 eura. Volkswagen također ima tri sjedalice i bazu kompatibilnu s nosiljkom za dojenčad i dječjom sjedalicom i-Size. Ponuda kreće od sjedalice VW Dualfix i-Size, za djecu od rođenja do 105 cm (cca. 4 godine, do 18 kg; 813,72 eura). Omogućuje rotaciju od 360° za jednostavno postavljanje u oba smjera. VW Trifix i-Size sjedalica prikladna je za djecu od 76 do 105 cm (od 15 mjeseci do 4 godine; do 18 kg). Nudi izvrsnu bočnu zaštitu i jednostavnu montažu putem Isofix-a i Top Tethera, a stoji 510,55 eura. VW Kidfix i-Size sjedalica je za djecu visine 100–150 cm (3,5 – 12 godina). Ima i ventilacijske otvore za bolju cirkulaciju zraka, a cijena joj je 468,51 euro.

Kroz vlastiti program originalnih autosjedalica, razvijenih prema najvišim europskim standardima, i Hyundai nudi pouzdana i provjerena rješenja koja pokrivaju sve uzraste i faze razvoja djeteta. "Fokus je na jednostavnosti upotrebe, ergonomiji i sveobuhvatnoj zaštiti u svim fazama djetetova razvoja", navode iz Hyundaija. Njegova sjedalica Reboarder 360 (359,90 eura) namijenjena je svim uzrastima, od rođenja do 12. godine. Zahvaljujući bazi koja se rotira 360 stupnjeva, roditelji mogu jednostavno smjestiti dijete bez izvijanja i napora. Sjedalica omogućuje vožnju u oba smjera (okrenuto prema natrag i naprijed), koristi Isofix i Top-Tether za sigurnu montažu, a naslon za glavu i kut nagiba prilagođavaju se kako dijete raste. Uz dodatke poput umetka za novorođenče i bočne zaštite, pruža vrhunsku sigurnost i udobnost od prvog dana. Premium Isofix (279,90 eura), pak, pruža sigurnost djeci od 15 kg nadalje. Ovo sjedalo dizajnirano je za visinu od 76 do 150 cm. Donosi kombinaciju čvrste konstrukcije, bočne zaštite i ergonomskog dizajna. Montaža je jednostavna zahvaljujući Isofix sustavu, a naslon za glavu se prilagođava kako bi pratio djetetov rast. Kad dijete preraste klasičnu autosjedalicu, ali još nije dovoljno visoko da sigurnosni pojas pravilno sjeda, booster sjedalo je sljedeći logičan korak. Booster je posebno važan za djecu između 6 i 12 godina, kod kojih mnogi roditelji pogrešno pretpostavljaju da im dodatna zaštita više nije potrebna. Hyundai booster sjedalo s Isofixom stoji 54,90 eura.

Suzuki u ponudi originalne dodatne opreme ima i dječje sjedalice renomiranog proizvođača Britax Römer koji proizvodi dječje sjedalice od 1966., s najvišim standardima sigurnosti i najvišom razinom ergonomije. U ponudi su dva modela, oba se spajaju Isofixom ili sigurnosnim pojasom. Baby Safe 3 i-size sjedalica namijenjena je bebama od rođenja do 15 mjeseci starosti (od 40 do 83 cm visine). Cijena joj iznosi 818 eura. Kidfix M i-size sjedalica za djecu od 3,5 do 12 godina starosti (od 100 do 150 cm visine) stoji 754 eura. Mazda također nudi sjedalice proizvođača Britax Römer, bez svog znaka, jednako kao i Peugeot. Bilo da je na sjedalici logo proizvođača automobila ili sjedalice, u salonima automobila u pravilu se nude kvalitetne dječje sjedalice, koje udovoljavaju najstrožim standardima. Redom imaju podesive naslone za glavu, dodatna učvršćenja u području vrata, bočne potpore.