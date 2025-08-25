Koji je najprodavaniji Mercedesov model? GLC, jasno. Odgovor je isti bez obzira odnosi li se pitanje samo na Hrvatsku ili na čitavu Europu. Druga generacija njemačkog premium SUV modela u svojih 472 centimetra dužine može primiti čitavu obitelj, a putovanje je tim ugodnije stiže li GLC u akcijskom Platinum Edition izdanju, poput ovoga kojega smo imali priliku isprobati. Snaga, sofisticiranost i tehnologija u savršenom balansu, navodi uz GLC Mercedesov uvoznik. Prvu stavku na testnom primjerku brani odličan turbodizelski motor od 163 konjske snage, pri 3200-4400 o/min. Savršen izbor za ozbiljnije putovanje. Dizelaš radi mirno, a zahvaljujući vrhunskoj zvučnoj izolaciji i tiho. S druge strane, žustar je, na pritisak papučice gasa reagira brzo (blaženih 380 Nm momenta pri 1600-2800 o/min...). U 'brak' ovdje manji elektromotor donosi 23 KS i 205 Nm.

FOTO Provjerili smo što po nižoj cijeni donosi najtraženiji Mercedes u dizelskom izdanju

Snaga se preko uglađenog 9-stupanjskog automatika prenosi na sva četiri kotača (4Matic), a vozaču se nudi i izbor različitih modova vožnje. U svakom trenutku isprobani GLC ostavlja dojam da se na njega možete osloniti, i tijekom potrebe za naglim ubrzanjima i tijekom laganog krstarenja autocestom. Iako je povišene karoserije i konkretnih dimenzija - teži gotovo dvije tone - u vožnji se to ne osjeti. Lako je njime upravljati, bez obzira na konfiguraciju ceste, a uz dobru preglednost i obilje naprednih sustava parkirati bi ga čak i na skućenom prostoru mogao i vozač početnik. Veselje je tim veće bilo kad je putno računalo pokazalo domet s punim spremnikom ovog blagog hibrida - 950 kilometara. Pauzu smo tijekom puta napravili da protegnemo noge, ali nismo vrijeme trošili u redu na benzinskoj postaji. Tijekom testa tražio je prosječnih 6,6 l/100 km, a postiže maksimalnih 208 km/h.

Kazali smo već, Mercedes GLC odličan je izbor za obiteljsko putovanje. No, na prvi pogled, izvana ne djeluje (pre)velik. Pogled na prtljažnik ostavio je jednak prvi dojam, ne toliko zbog viđenoga, koliko zbog torbi naslaganih pored auta. Kakva zabluda! Ne samo da je čitava obiteljska prtljaga stala u 620-litarski prtljažnik (sa spuštenim naslonima stražnjih sjedala prima 1640 litara), nego ga naše četiri poveće torbe i ruksak nisu ni uspjele napuniti. Jednako obilje prostora putnike čeka u kabini, zahvaljujući pametno posloženom interijeru, ali i 289 centimetara razmaka među osovinama. Prostrana putnička kabina 'načičkana' je što kvalitetno izrađenim zgodnim detaljima, što naprednim sustavima. Srce tog futurističkog ozračja čini MBUX sustav multimedije kojim se, osim glasovnim komandama i tipkama na multifunkcionalnom kolu upravljača, upravlja putem velikog dodirnog zaslona nagnutog prema vozaču. Od opreme valja, dakle, spomenuti naprednu MBUX multimediju, dvozonski automatski klima-uređaj, grijana i el. podesiva komforna sjedala presvučena Artico kožom, Active Suspension Management, parkirne senzore, kameru za vožnju unazad, el. otvaranje prtljažnika, el. podesive i grijane retrovizore, podesiva LED svjetla, prepoznavanje prometnih znakova, 18" alu naplatke... Testni Mercedes GLC stajao je na aluminijskim naplacima od 19 cola, koji su dio paketa AMG Line eksterijer (doplata).

Što znači napomena s početka teksta, da testni GLC stiže u akcijskom Platinum Edition izdanju? To je bogatije opremljena inačica koja košta 4700 eura manje od standardne izvedbe. Inače mu je cijena 62.002 eura. No, prednost Platinum Edition modela je također da se može nadograđivati u narudžbi, nije vezan specifikacijom. Testni dvolitreni turbodizelaš od 163 KS tako uz Platinum Edition ima i još dvije izdašne doplate te metalik boju. Konačan rezultat je 73.067 eura.