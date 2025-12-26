Ima Mlinarica ekstenzivnog iskustva s imperial stoutovima, no ovaj put to je nešto i malo drugačije. Jer, 1100 godina prošlo je od krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju. Nekako se čini da se tu obljetnicu i nije slavilo dovoljno. Ali stiglo je nešto što to donekle ispravlja. Ovako velika obljetnica zaslužuje da se napravi zanimljivo pivo, a Tom the King svakako izgleda kao takvo. Pivovara Mlinarica svakako zna napraviti imperial stout, a u povodu toga jako crno pivo začinjeno je kokosom i zrncima kave, i to nakon što je odležalo godinu dana u bačvama u kojima je odležavao bourbon. I dobilo se pivo koje snažno odiše čokoladom, kavom i bourbonom, naravno. U tome se ne osjeti čak i za ovakvu vrstu piva pristojnih 12,5 posto alkohola, ništa čudno, aroma je pregršt, a pivo puno pa proboj ABV-a nema šanse. Inače je Tom the King posljednje pivo iz specijalne serije Codex koje je nadahnuto srednjim vijekom, ponekad poput Kneza Beerislava, pomalo i hrvatskom poviješću tog doba. Tom the King ima konkretan povod, a riječ je o pivu kojim se zaslužuje završiti ovu godinu. Dolazi u prikladnoj bočici od 0,33 l s adekvatnom etiketom, a čep je zaliven voskom, onako kako i doliči kraljevskom piću. Ovih dana sigurno imate vremena za uživanje, pa slobodno predahnite uz ovo odlično pivo s jasnim povodom.
Kraljevsko pivo Pivovare Mlinarica sjajno će zaokružiti ovu godinu
Kako je 1100 godina od uspostave Hrvatskog Kraljevstva, očekivali smo više slavlja. Ali stiglo je pivo koje to donekle ispravlja
Još nema komentara
