Novo pivo

Kraljevsko pivo Pivovare Mlinarica sjajno će zaokružiti ovu godinu

Autor
Zoran Vitas
26.12.2025.
u 15:54

Kako je 1100 godina od uspostave Hrvatskog Kraljevstva, očekivali smo više slavlja. Ali stiglo je pivo koje to donekle ispravlja

Ima Mlinarica ekstenzivnog iskustva s imperial stoutovima, no ovaj put to je nešto i malo drugačije. Jer, 1100 godina prošlo je od krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju. Nekako se čini da se tu obljetnicu i nije slavilo dovoljno. Ali stiglo je nešto što to donekle ispravlja. Ovako velika obljetnica zaslužuje da se napravi zanimljivo pivo, a Tom the King svakako izgleda kao takvo. Pivovara Mlinarica svakako zna napraviti imperial stout, a u povodu toga jako crno pivo začinjeno je kokosom i zrncima kave, i to nakon što je odležalo godinu dana u bačvama u kojima je odležavao bourbon. I dobilo se pivo koje snažno odiše čokoladom, kavom i bourbonom, naravno. U tome se ne osjeti čak i za ovakvu vrstu piva pristojnih 12,5 posto alkohola, ništa čudno, aroma je pregršt, a pivo puno pa proboj ABV-a nema šanse. Inače je Tom the King posljednje pivo iz specijalne serije Codex koje je nadahnuto srednjim vijekom, ponekad poput Kneza Beerislava, pomalo i hrvatskom poviješću tog doba. Tom the King ima konkretan povod, a riječ je o pivu kojim se zaslužuje završiti ovu godinu. Dolazi u prikladnoj bočici od 0,33 l s adekvatnom etiketom, a čep je zaliven voskom, onako kako i doliči kraljevskom piću. Ovih dana sigurno imate vremena za uživanje, pa slobodno predahnite uz ovo odlično pivo s jasnim povodom.

Ključne riječi
mlinarica craft pivo

