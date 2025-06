Tayron, drugi najveći SUV u Volkswagenovoj gami (odmah nakon Touarega) od proljeća je na našem tržištu, a nedavno smo ga isprobali u 1,5 TSI eHybrid DSG R-Line Plus izvedbi. Cijena ovog noviteta iz Wolfsburga kreće od 44.782 eura, za turbodizelsku inačicu 2,0 TDI od 150 konjskih snaga, sa 7-stupanjskim DSG mjenjačem s dvostrukom spojkom i Life opremom, a testni primjerak je plug-in hibrid temeljen na benzincu. Uz 150 konja iz benzinca, na raspolaganju je i maksimalnih 116 konja iz e-motora (75 KS je 30-minutna snaga). Troši doslovno na kapaljku, odnosno deklariranih 0,4 l/100 km. Potrošnja električne energije pritom iznosi 17,98 kWh/100 km. Zahvaljujući dosegu samo na struju od 115 kilometara, većina svakodnevnih vožnji može se odraditi samo na električni pogon. Isprobani pogon u Tayronu tijekom testa nam se pokazao idealnom mjerom u svim režimima vožnje. Benzinsko-električna kombinacija u timu ima i 6-stupanjski DSG automatic s dvostrukom spojkom, brz i učinkovit. S hibridnim dosegom većim od 900 km pruža fleksibilnost na dugim rutama. Dobrom dosegu pomaže sustav rekuperacije energije, a automobil ima i funkciju brzog DC punjenja (do 50 kW) pa zaustavljanja radi punjenja ne traju dugo. Novi veliki SUV za obitelj, slobodno vrijeme i poslovna putovanja može, dakle, u svakodnevnom režimu služiti kao električni automobil – kad, poput testnog, stigne kao plug-in hybrid - a da se istovremeno na putovanju ne treba opterećivati s lokacijama punionica.

FOTO Isprobali smo: Osjetno povoljnija, a jednako impresivna alternativa moćnom VW Touaregu

Tayron je velik automobil - dug je 479,2 centimetra, 185,3 cm je širok i 165,5 cm visok. Kad gledamo te dimenzije, uz 278,8 cm razmaka među osovinama, ne iznenađuje raskoš prostora u putničkoj kabini. Tayron dolazi u konfiguraciji s pet ili sedam sjedala. Naš je stigao s pet sjedala. Drugi red sjedala može se prilagoditi, ovisno o situaciji i potrebama. Zanimljiv je multifunkcionalni centralni naslon za ruke u drugom redu, a Tayron ima i praktične stoliće. Dolazi li sa sedam sjedala, volumen prtljažnika mu je 345 do 850 litara. Tayronu e-Hybridu, ako ima pet sjedala, u prtljažnik stane 705 litara. Zatreba li više, u Tayron s naslonima sjedala sklopljenima u ravnu podnicu stane 2090 litara. Sve u svemu, prostranost u Tayronu je besprijekorna, a za svaku pohvalu je i komfor. Raskošna ergoActive plus sjedala odlično podupiru tijelo, te nude funkcije grijanja i ventiliranja. Brzo punjenje na raspolaganju je za dva mobitela. Digitalni instrumenti izgledaju dobro, pregledni su, a centralni dodirni zaslon je 12,9 ili 15-inčni. Naš je, uz opcijski Discover Pro Max paket, imao 15-inčni zaslon. Dodirna linija ispod zaslona, za brzo upravljanje često korištenim funkcijama, praktično je osvijetljena. Kroz okruglu kontrolnu jedinicu brzo se može pristupiti pojedinim funkcijama. Izbor profila vožnje omogućava prilagođavanje odziva motora i tvrdoće upravljača. Ovjes je izvanredan, automobil pruža pravu mjeru između udobnosti i dinamičnih voznih osobina.

Tayron već serijski donosi čitavu paletu inteligentnih sustava pomoći, kao i brojne stavke opreme zadužene za komfor. Najbogatija razina opreme R-Line Plus opremljenost jamči, pak, da tijekom putovanja ništa neće nedostajati: ergoActive vozačevo sjedalo, prednja sjedala s funkcijom masaže, Digital Cockpit Pro, automatska 3-zonska klimatizacija, head-up display, višenamjenski sportski kožom presvučen upravljač, ambijentalna rasvjeta, panoramski stakleni krov, pristup bez ključa, el. otvaranje prtljažnika…

Za Volkswagen Tayron e-Hybrid nude se 204 i 272 KS opcije snage. Za 1,5 TSI eHybrid DSG Life Plus inačicu trenutačno se nudi 3503 eura popusta (do isteka zaliha, ukupno 40 vozila). Testni primjerak imao je najbogatiju opremu te više elemenata s popisa dodatne opreme, što znači i ukupnu cijenu od 62.628 eura.