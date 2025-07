Kompaktni SUV Elroq model je s kojim je Škoda predstavila svoje novo lice, novi dizajnerski jezik. Ovaj električni automobil dimenzijama i oblikom uklapa se u najtraženiji segment u Europi, pa je logično očekivati da će tu pogurati i elektrifikaciju. Bitno je znati i da je Elroq najpristupačniji model u segmentu, uzme li se u obzir i veličina baterije i opsežnost standardne opreme. Dakle, što donosi model kojega su mnogi prozvali električnim Kamiqom? Prije svega, Škodinu planetarno poznatu prostranost i praktičnost. Zadivljuje koliko toga stane u kompaktni SUV, a da pritom nema osjećaja pretrpanosti. Elroq ima najveći prtljažnik u segmentu (470 do 1580 l) i nova pametna rješenja. Uz veći razmak od tla, u Elroqu se sjedi povišeno, što vožnju čini ugodnijom, a u automobil se lakše ulazi i iz njega izlazi. Dug je 448,8 centimetara dug, čime je deset centimetara dulji od Karoqa. Širok je 188,4 cm te je 165,4 cm visok.

FOTO Isprobali smo Škodin novi kompaktni SUV. Evo koji su mu glavni aduti

Snaga Elroqovih pogonskih sklopova kreće od 170 KS te seže do 300 konja. Testni Elroq 85 raspolaže motorom snage 286 KS. Osnovni model opremljen je baterijom od 55 kWh i elektromotorom od 170 konjskih snaga. Elroq 85 ima bateriju od 82 kWh i stoji od 44.900 eura. Deklarirani doseg s jednim punjenjem je 581 km, a podržava i brzo punjenje snagom do 175 kW. Dakle, može napuniti od 10 do 80 posto kapaciteta baterije za manje od 28 minuta. Elroq smo tijekom testa vozili ne opterećujući se potrošnjom, većinom gradskim i međugradskim prometnicama. Nismo ni pokušavali biti štedljivi, a rezultat je doseg od 513 km. Aerodinamički optimiziran Elroq može se pohvaliti koeficijentom otpora zraka od 0,26, što također pozitivno utječe na potrošnju. Vožnja je ugodna, Elroq je lako upravljiv i agilan. Neravnine na cesti svladava gotovo neprimjetno. Već serijski, Elroq je izdašno opremljen, a testni je primjerak imao i više stavki s popisa dodatne opreme. Veseli što i Elroq obiluje pametnim Simply Clever rješenjima (kišobran u vozačevim vratima, strugač leda i mjerač istrošenosti guma, mreža za spremanje kabela za punjenje ispod police u prtljažniku, kukice za učvršćivanje prtljage...).

U putničkoj kabini dominiraju dva zaslona: digitalna instrumentna ploča i centralni dodirni zaslon s novim korisničkim sučeljem, s nekoliko prečaca do bitnih funkcija u vrhu zaslona. Škoda nije odbacila fizičke tipke, koje podešavanje klimatizacije i multimedije čine jednostavnijim i u vožnji sigurnijim. Tipke su ispod centralnih ventilacijskih otvora, a klasične su tipke i na multifunkcionalnom kolu upravljača. U skladu s općom premisom održivosti, Elroqov interijer izrađen je većinom iz recikliranih materijala. Već serijski, Elroq je izdašno opremljen. Testni je primjerak imao više stavki s popisa dodatne opreme, pa je opći dojam još i bolji.