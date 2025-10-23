Vaš je jastuk leglo gljivica i grinja: Ovo je prava istina o tome koliko često bi ga trebali mijenjati

Jastuci su možda i najvažniji dio svakog kreveta, no s obzirom na to da na njima svake noći odmaramo glavu, ključno je da budu u vrhunskom stanju. Mnogi, međutim, nisu svjesni da njihovo zanemarivanje može ozbiljno narušiti kvalitetu sna i zdravlje. Općenito pravilo je da bi jastuk trebalo zamijeniti svakih jednu do tri godine, no taj rok uvelike ovisi o materijalu. Stari, istrošeni jastuk gubi sposobnost pružanja adekvatne potpore za glavu i vrat, što dovodi do nepravilnog položaja kralježnice, jutarnjih bolova, ukočenosti ramena i glavobolja.

Osim gubitka potpore, stari jastuci postaju leglo nevidljivih prijetnji. Istraživanja su pokazala da nakon samo dvije godine korištenja, čak 10 % težine jastuka mogu činiti mrtve stanice kože, grinje i njihov izmet te razni alergeni. Štoviše, u starim jastucima pronađeno je i do 16 različitih vrsta gljivica. Ova nehigijenska sredina može pogoršati simptome alergija i astme, uzrokovati začepljenost nosa ujutro, pa čak i probleme s kožom poput akni. Redovita zamjena jastuka stoga nije samo pitanje udobnosti, već i ključan korak u očuvanju zdravlja.

Vijek trajanja jastuka najviše ovisi o materijalu od kojeg je izrađen. Najkraće traju jastuci od poliestera i sintetičkih vlakana, koje bi trebalo mijenjati svakih šest mjeseci do dvije godine jer se brzo spljošte. Jastuci punjeni perjem i paperjem nešto su izdržljiviji i mogu trajati od jedne do tri godine. Jastuci od memorijske pjene, popularni zbog prilagodbe obliku glave, trebali bi se zamijeniti svake dvije do tri godine jer s vremenom gube elastičnost. Najdugovječniji su jastuci od lateksa, koji mogu pružati potporu i do pet godina, dok oni od heljde mogu potrajati i do deset godina, uz povremeno nadopunjavanje ljuskica.

Postoje jasni znakovi koji vam govore da je vrijeme za oproštaj od starog jastuka. Ako primijetite tvrdokorne mrlje od znoja koje se ne mogu oprati, neugodan miris ili vidljive grudice, vrijeme je za novi. Najjednostavniji test je "test preklapanja": presavijte jastuk na pola i pustite ga. Ako se ne vrati odmah u svoj prvobitni oblik, znači da je punjenje izgubilo svoja svojstva i više ne pruža potrebnu potporu. Stalno namještanje jastuka tijekom noći i buđenje s bolovima u vratu također su pouzdani pokazatelji da je njegov vijek trajanja istekao.

Iako nijedan jastuk ne traje vječno, pravilna njega može značajno produžiti njegovu upotrebljivost. Korištenje antialergijskih zaštitnih navlaka stvara barijeru protiv vlage, grinja i prašine, čime se unutrašnjost čuva čistom. Preporučuje se prati jastuke svakih tri do šest mjeseci, uvijek slijedeći upute proizvođača, jer neki materijali poput memorijske pjene zahtijevaju samo površinsko čišćenje. Svakodnevno protresanje i prozračivanje pomaže u održavanju oblika i svježine. Jednostavan trik je i zapisati datum kupnje na etiketu jastuka kako biste lakše pratili kada je vrijeme za zamjenu.

Prilikom kupnje novog jastuka važno je uzeti u obzir vaš dominantni položaj spavanja. Ljudima koji spavaju na boku treba čvršći i viši jastuk, onima koji spavaju na leđima odgovara srednje visok, dok je za spavače na trbuhu najbolji tanak i mekan jastuk kako bi se izbjeglo naprezanje vrata. Za osobe s kroničnim bolovima, ergonomski jastuci mogu biti izvrsno rješenje jer su dizajnirani da pruže optimalnu potporu, a studije pokazuju da mogu smanjiti bolove u vratu i do 45 %.