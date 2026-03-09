Xiaomi 17: Svestran, kompaktan, s odličnom baterijom i kvalitetnom glavnom kamerom

Nedavno sam jako nahvalio Xiaomijevu 17 Ultru, ali treba zabilježiti da je Xiaomi ovaj mjesec u Hrvatsku donio i osnovnu verziju svoje nove serije za Europu - Xiaomi 17. Ovo je kompaktna verzija s minimalističkim dizajnom, ali vrlo efektna u izvedbi i performansama (baterijom čak i bolja od Ultre!), a po cijeni i dosta prihvatljivija u odnosu na skupu Ultru. Xiaomi 17 u Hrvatskoj po preporučenoj maloprodajnoj cijeni stoji 1.099 eura - i to za čak 512 GB podatkovnog prostora!

Uspoređujući Xiaomi 17 s velikom Xiaomijevom Ultrom jako me podsjeća na osnovni iPhone 17 model ili iPhone 17 Pro kojima je vrlo sličan po dimenzijama. Xiaomi 17 također puno lakše i ugodnije sjeda u ruci. Po dizajnu mi se ne čini da će osvajati neke nagrade, vrlo je sličan lanjskom Xiaomi 15 modelu (16 su posve preskočili ove godine) i pomalo generičan, ali ono što mi je puno bitnije jest da je Xiaomi 17 vrlo praktičan. Xiaomi je ovdje posebnu pažnju posvetio ergonomiji. Iako se u marketinškim porukama trude spominjati fraze poput “kutova izvedenih iz Zlatnog luka” i govore o “super-eliptičnom dizajnu”, u praksi to znači da je ovaj mobitel jednostavno vrlo ugodan za držanje.

Foto: Danijel Lijović

Kompaktne dimenzije i masa od 191 gram čine ga pravim osvježenjem u svijetu telefona s velikim ekranima od 6,7 inča. Ovdje zaslon ima 6,3 inča, a cijeli je uređaj za nijansu lakši i manji od lanjskog modela. I s prednje i sa stražnje strane površine su ravne, a zaobljeni kutovi su ugodni, dobro leže u dlanu i daju moderniji dojam. Zbog relativno male veličine uređaj je lako koristiti jednom rukom, bez stalnog straha od ispadanja. Ujedno je riječ o najtanjem kompaktnom Xiaomi flagshipu još od modela Xiaomi 13. Dimenzije Xiaomi 17 su: 151,1 × 71,8 × 8,1 mm. Aluminijski okvir je vrlo tank (samo 1,18 mm).

Na lijevoj strani okvira nema funkcionalnih elemenata. Na desni strani nalaze se standardne tipke za uključivanje i kontrolu glasnoće. Zbog male veličine kućišta Xiaomi 17, tipke su praktične za korištenje i lijevom i desnom rukom, bez potrebe za posezanjem. Na donjoj strani nalazi se standardni raspored: mikrofon, glavni zvučnik, Type-C 3.2 priključak s podrškom za DisplayPort, kao i ladica za SIM kartice. Predviđena je za dvije fizičke SIM kartice, a podržan je i eSIM. Nema mjesta za MicroSD karticu.

Foto: Danijel Lijović

Matirano staklo na pozadini ima elegantnu teksturu, ali ipak i puno manje atraktivnu nego na Xiaomi 17 Ultri koja je ipak bogatije i šljokičastije dizajnirana na stražnjoj strani. Na testu sam koristio Xiaomi 17 u zelenoj boji, a u Hrvatsku je još stigla i crna verzija. Sa stražnje strane je opet prepoznatljivi izbočeni stalak s trostrukom kamerom, iako mi se čini da sada taj cijeli dio nekako malo manje strši. Ali, još prikuplja dosta prašine. Osim kamera u tom postolju je i bljeskalica, jedan od mikrofona te IR odašiljač za upravljanje elektronikom. Super je stvar što se na poleđini ne skupljaju otisci prstiju, ali je uređaj i dosta sklizak pa svakako preporučujem da čim prije stavite i zaštitnu masku.

Kućište je zaštićeno prema standardu IP68: može izdržati uranjanje u vodu do dubine od 1,5 metara tijekom 30 minuta (ovo se ne odnosi na more). Lijepi LPTO zaslon rezolucije 2656x1220 piksela štiti Xiaomi Shield Glass što je za jednu kategoriju slabija zaštita nego na Xiaomi 17 Ultra, ali iz Xiaomija kažu da je ta zaštita pruža 10 puta jaču otpornost na oštećenja od ispadanja u odnosu na Xiaomijevu 14 seriju. Zaslon ima promjenjivu stopu osvježenja od 1 do 120 Hz i svjetlinu od 2000 nita (vršna svjetlina 3500 nita). Podržava stalnu uključenost ekrana (always on). Kako to moderna vremena danas i traže, zaslon se može dosta zatamniti i ima zaštitu od zamora očiju. Ekran se čini jako dobar s kvalitetnim i preciznim bojama.

Foto: Danijel Lijović

Kao i prošlogodišnji model, Xiaomi 17 opremljen je ultrazvučnim čitačem otiska prsta ispod zaslona. Dobro je pozicioniran, radi jako dobro i nisam imao problema s otključavanjem, a za svaki slučaj sam si odmah snimio otiske više prstiju. Tu je i redovna dodatna mogućnost otključavanja prepoznavanjem lica putem prednje kamere. Ne koriste se dodatni senzori, ali je i to također brza opcija pri dobrom osvjetljenju.

Ovdje je i jaki čipset, kao i na Ultri - Qualcommov flagship Snapdragon 8 Elite Gen 5 pa ovaj kompaktni mobiteli ima i jake performanse, iako sam u kratkom korištenju stekao dojam da ipak nije toliko moćan kao skuplja Ultra. Moguće i zbog bolje mogućnosti hlađenja na većem kućištu. Na softverskoj strani Xiaomi 17 dolazi s Android 16 te vlastitim korisničkim sučeljem HyperOS 3. Kinezi ovdje obećavaju 5 nadogradnji operativnog sustava i 6 godina sigurnosnih zakrpa, što je vrlo dobro, iako neki brendovi nude i više.

Foto: Danijel Lijović

Xiaomijev softver ne sjeda uvijek svim korisnicima, iako iz Xiaomija tvrde da je sučelje postalo još praktičnije, brže i glađe. Ipak, ne čini mi se da tu sad ima nekih velikih niti radikalnih razlika u odnosu na prethodne verzije. Sučelje ima izmijenjen dizajn u odnosu na čisti Android i mnogo opcija za prilagodbu izgleda. Nažalost, paneli s obavijestima i brzim postavkama i dalje su odvojeni, bez mogućnosti prelaska na klasični prikaz 'sve odjednom'. Kontrolni panel se povlači s gornje desne strane, a panel s notifikacijama s lijeve strane. Jedna od zanimljivijih novosti je HyperIsland, zgodna značajka koja podsjeća na Dynamic Island u iOS-u i prikazuje kontekstualne informacije te brzi pristup aktivnim zadacima, primjerice glazbenom playeru. Uređaj ima stereo zvučnike koji su čisto solidni.

Za razliku od Xiaomi 17 Ultre koja je "fotografska zvijer", Xiaomi 17 nije toliko snažan u kamerama, ali i u toj kategoriji puno toga odrađuje kao flagship. Telefoto kamera i ultraširoki objektiv su ostali gotovo jednaki, a poboljšana je glavna kamera i selfie kamera. Glavna kamera (Light Fusion 950) od 50 megapiksela snima jako dobro u većini situacija, pogotovo kada snimate po danu. Fotografije su mi većinom uhvaćene s puno oštrih detalja i prirodnom bojama i širokim dinamičkim rasponom.

Noćne fotografije nisu tako moćne kao na Ultri, ali dosta će toga "rasvijetliti" i uz manje jaku uličnu rasvjetu. Snimao sam noću po Zagrebu i Barceloni i čak i fotografirajući slavnu crkvu Sagrada Familia bez reflektora (gase ih iza 23 sata) ipak sam u kadar uhvatio masivnu građevinu dosta osvjetljenju kao da su i dalje u nju upereni reflektori. No, za razliku od Ultre ovdje se brže uoče poneki mutniji dijelovi na fotografiji. Najviše se to vidi na ultraširokoj kameri (50 MP; f/2.4) koja nema autofokus i najslabija je fotografska karika na Xiaomi 17 - tu ispadne više mutnijih i 'mekših' dijelova po rubovima kadra.

No, ako imate dobru vanjsku rasvjetu, i taj ultraširoki objektiv će vam davati bolje rezultate. U noćnom fotografiranju se ipak primijeti i nešto više izvještačenog efekta. Cijeli kadrovi su mi znali dobiti neku žućkastu varijantu ili filtar, dok su mi recimo oblaci postali previše osvijetljeni, svakako više nego što sam ih vidio golim okom.

Telefoto kamera od 50 MP s 2,6 optičkim zumom daje kvalitetne fotografije za manja uvećanja, a ne može se, jasno, nikako mjeriti s velikim telefoto senzorom na Xiaomijevoj novoj Ultri. I po noći se može zumirati, ali će na veća uvećanja brzo doći zrnatost fotografije i mutniji dijelovi. Selfie kamera (50 MP) jest dobila poboljšanja i to se vidi i u rezultatima, po danu su izvrsne fotografije s puno oštrine i jasnih detalja, a noću nešto skromnije. Uz bolju umjetnu rasvjetu i noću selfiji mogu ispasti dobro, ali lako se može dogoditi zamućenost po rubovima kadra.

Portretne fotografije su izvrsne, a ako ih snimate noću potrebno je da mobitel držite jako stabilno ili ćete brzo imati mutnih dijelova u kadru. Video je solidne kvalitete, a pomaže što ima stabilizaciju slike. Snima se u 4K rezoluciji, a glavna kamera podržava i 8K. Slično kao s fotografijama, kvaliteta i oštrina videa će padati u noćnim uvjetima, pogotovo kad se snima ultraširokim objektivom ili kada se krene zumirati.

Baterija je, pak, još jedan veliki adut za Xiaomi 17, čak je i nešto većeg kapaciteta nego na Xiaomi 17 Ultri, a i brže se napuni. Xiaomi 17 ima bateriju kapaciteta 6330 mAh što je veliki uspjeh je kompaktni mobitel. Baterije će vam gotovo uvijek potrajati cijeli dan, a ponekad i dan i pol. Uz manje korištenja nekima bi mogao potrajati i dva dana.

Obično bih imao nešto preko 5 sati uključenog ekrana, iako sam na neke dane skupio i preko 7 sati uključenog ekrana kada sam recimo manje fotografirao ali puno koristio mobitel za redovne stvari poput surfanja, WhatsApp poruka, gledanja Netflixa, zvanja pa i korištenja Google karti na putovanju. U ponoć mi je tada ostalo još 20 posto baterije, a u 7 sati i 20 minuta uključenog ekrana tog dana najviše mi je uključenosti ekrana bilo korišteno za Netflix (3h i 8 minuta), Facebook (1h i 16 minuta), WhatsApp (1h i 5 minuta), Google Chrome (23 minute), Outlook mail (17 minuta), Teams (10 minuta), telefon (7 min), Messenger (7 minuta)...

Što se punjenja tiče Xiaomi 17 podržava 100W žičano punjenje i 50W bežično. Za 15 minuta napunilo mi se 35 posto baterije, za pola sata 68 posto, za 45 minuta 89 posto, za 60 minuta 93 posto, a za punih 100 posto malo manje od 75 minuta, što je čak i brže nego na Xiaomi 17 Ultri (84 minute) koja ima manju bateriju.

Xiaomi 17 je vrlo praktičan i svestran mobitel i vjerojatno jedan od najboljih kompaktnih pametnih telefona na tržištu. Ugodno ga je koristiti u svakodnevnim situacijama, a ima puno kvalitetnih detalja koji će zadovoljiti većinu korisnika.

Foto: Danijel Lijović

PLUSEVI

Kompaktan i vrlo ugodan za korištenje

Odlična baterija

Top čipset

Lijep ekran

Odlična glavna kamera

Dobra selfie kamera

Brzo punjenje

MINUSI

Slabija ultraširoka kamera

Xiaomijev softver ima svojih posebnosti

Generički dizajn