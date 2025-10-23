Da ti se želudac okrene: Nećete vjerovati što su pronašli u kiselim krastavcima, provjeravaju sav kiseliš s polica

Uprava za sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja Slovenije (slovenska skraćenica: UVHVVR) otkrila je u uzorku nekuhanih kiselih krastavaca u octenoj kiselini iz Indije, namijenjenih daljnjoj preradi, prisutnost aktivnog sastojka paracetamola, objavili su jučer slovenski mediji, a vijest prenosi i FB-ova potrošačka platforma “Halo inspektore”. Ovo je, ističe se, prvi takav slučaj otkriven u EU, a riječ je o delikatesnim kiselim krastavcima u octu koje je uvezla tvrtka Ahac iz Šentjura. Iz UVHVVR-a su ustvrdili kako provode nadzor nad novim dobavljačima hrane iz trećih zemalja, provjeravajući sigurnost i usklađenost pošiljki s europskim zakonodavstvom. Tijekom službenog nadzora uzorkovana je, naime, pošiljka krastavaca iz Indije, koju je uvezao Ahac.

Ti krastavci, tvrdi se, nisu stigli do krajnjih potrošača – cijela količina, 15.200 kilograma, zadržana je u skladištu uvoznika i bit će uništena. Kako piše Halo, inspektore, paracetamol, koji se inače upotrebljava kao lijek za snižavanje temperature i ublažavanja bolova, u krastavcima je utvrđen u sklopu službenog uzorkovanja kvalitativne analize, kakva se provodi na ukiseljenom povrću poput paprike, cikle, luka, gljiva, krastavaca... robnih marki proizvođača i trgovaca, a u stranom akreditiranom laboratoriju provedena je i kvantitativna analiza. Rezultati su pokazali prisutnost paracetamola u koncentraciji od 28,6 mg/kg, o čemu su već obaviještena nadležna tijela drugih članica EU i Europska komisija. Prema trenutačno dostupnim podacima unutar europskih sustava brzog uzbunjivanja (RASFF, AAC, FF), takva praksa do sada nije zabilježena, tvrde iz Halo, inspektore.

Razlozi prisutnosti paracetamola u hrani i njegovi mogući tehnološki učinci u proizvodnji hrane nisu nam poznati i nisu vidljivi iz različitih stručnih izvora. UVHVVR je kontaktirao stručnjake iz drugih država članica, koji također nemaju podatke o ovoj upotrebi paracetamola u prehrambenoj industriji. Također je obavijestio EK, Skupinu za krivotvorenje hrane, budući da se može raditi o neovlaštenoj praksi prerade hrane koja se potencijalno provodi u trećim zemljama. Informacije na internetu pokazuju da se paracetamol u nekim afričkim zemljama dodaje hrani kao omekšivač hrane (posebno mesu).

Isti dan UVHVVR-a je i od "odgovornog subjekta u poslovanju s hranom" primio obavijest o preventivnom povlačenju hrane "radi provjere sukladnosti hrane u prometu". Riječ je o Droga kiselim krastavcima od 670 g; lot: 25B016 i Spar kiselim krastavcima od 670 g; lot: 25B0162, koje je proizvela tvrtka Ahac d.o.o., a distributeri su Mercator Cash and Carry, Jager, Tuš i Spar. U opisu neusklađenosti piše "kako se provjerava sukladnost hrane na moguću prisutnost kemijskih čimbenika rizika" te se potrošačima se savjetuje da privremeno prestanu konzumirati navedene namirnice. Informacije će biti ažurirane nakon što se prime rezultati analize, izvijestili su iz UVHVVR-a. Trenutačno nema informacija za hrvatsko tržište iako postoji mogućnost da je dio možebitno paracetamolom tretiranim krastavcima ipak završio i u Hrvatskoj.

Marijan Katalenić, stručnjak za sigurnost i kvalitetu hrane, koji je godinama bio voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane HZJZ-a, pita se koliko takva praksa traje, a tek sada je otkrivena. – Samo širokim spektrom analiza može se otkriti baš paracetamol. A sada gdje su institucije koje procjenjuju rizik za potrošača? Kolike su količine nađene? Velike? Tu je problem? Ni glasa o tome – kaže Katalenić.

Ne samo da se, tvrdi, izbjegava deklariranje države u kojoj je hrana zapakirana nego i ako je država pakiranja različita od države iz koje dolazi dominantna sirovina u hrani. – I ona bi se morala označiti. No to bi otkrilo istinu o podrijetlu sirovina, što proizvođač ne želi, a potrošača tko šiša – zaključio je taj stručnjak. Jesu li sporni krastavci dospjeli i do hrvatskog tržišta, upiti su koje smo adresirali i na tvrtke Spar Hrvatska i Metro Hrvatska, kao i na Državni inspektorat, a kad stignu odgovori, objavit ćemo ih. Neslužbeno tek doznajemo kako Državni inspektorat RH do sada nije zaprimio obavijest RASSF-a (sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje u EU – Rapid Alert System for Food and Feed) da se sporna serija kiselih krastavaca nalazi i na hrvatskom tržištu.