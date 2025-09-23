Što se s autom na struju događa kad mu se baterija isprazni, a vozač ga nastavi voziti? Evo koliko traje 'rezerva'

Njemački autoklub ADAC pozabavio se pitanjem prazne baterije na električnim automobilima. Naime, upravo je to najveći strah vozača, kod mnogih i glavna prepreka prelasku na elektromobilnost. Što ako ostanem bez 'struje', a punionice nema u blizini? Što se događa kada se baterija isprazni? Kako bi to utvrdio, ADAC je na testnom poligonu u Bavarskoj istovremeno testirao šest različitih električnih automobila. Kao i kod klasičnih automobila, benzinaca i dizelaša, auto simbolom na instrumentnoj ploči upozori vozača da je vrijeme za punjenje. Prvo upozorenje dolazi prilično rano, kada zaslon prikazuje 40 do 80 kilometara dometa ili 15 do 20 posto napunjenosti baterije. Često simbol baterije postaje narančast. Tada vozač još ništa ne primjećuje tijekom vožnje. Sve funkcionira kao i obično. Ako nastavite voziti bez punjenja, upozorenja će se pojačati. Ovisno o modelu, zaslon se mijenja, a podsjetnici postaju snažniji. Neka vozila predlažu mjere štednje, poput prebacivanja na Eco način rada ili smanjenja grijanja ili klimatizacije. Tijekom ove faze, pri naglom ubrzanju puna snaga ponekad više nije dostupna. U ovom trenutku trebali biste se uputiti prema stanici za punjenje. Čim preostali domet padne na jednoznamenkasti broj, mnoga vozila primjetno smanjuju svoje performanse. Električni automobil sada djeluje tromo, iako se i dalje može voziti - ali ne na autocesti.

Nastavi li vozač i dalje voziti bez punjenja baterije, sljedeće će na zaslonu vidjeti nulu za preostalu kilometražu i razinu napunjenosti baterije. Mnogi električni automobili u toj fazi prikazuju simbol kornjače. No, u ADAC-ovu se testu električni automobili nisu jednostavno ugasili poput mobitela; umjesto toga, prebacili su se na rezervu za hitne slučajeve. To je međuspremnik koji automobil čuva za hitne slučajeve. Na testu je šest električnih automobila s ovom rezervom za hitne slučajeve uspjelo prijeći između 15 i 20 kilometara prije nego što na kraju nisu uspjeli postići 50 km/h, postavljenih za donju granicu na testu. U ovom rezervnom rasponu, snaga brzo pada, što vožnju čini sve težom. Testovi su pokazali da se električni automobili na granici svoje snage prilično brzo potpuno gase, nakon što padnu ispod 50 km/h. Stoga se ne možete osloniti na rezervu za nuždu i trebali biste je izbjegavati ako je moguće.

Bateriju električnog automobila ne biste trebali prazniti više nego što biste trebali prazniti spremnik goriva automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem. To ne samo da dovodi do kvara i problema, već može rezultirati i kaznom. Većina vozača električnih vozila vjerojatno je u nekom trenutku stigla do punionice s izuzetno malim dometom. Ali "mali domet" je vrlo subjektivan. Dok se neki ljudi stresiraju s preostalih 10 posto u bateriji, drugi ostaju relativno opušteni s dva posto. No, nitko ne želi vidjeti nula posto na zaslonu.