POKUŠAJ UBOJSTVA

Strava u Međimurju: Tupim predmetom nasrnuo na ženu. Udarao je po glavi

28.12.2025.
u 09:16

Zbog osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela "teško ubojstvo" iz članka 111. stavak 1. točka 3. u svezi člankom 34. kaznenog zakona, istog dana odmah po događaju uhićen je 28-godišnjak

U subotu 27. prosinca 2025. godine u 22,37 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu o nasilju u obitelji u Kuršancu.
 
Na mjesto događaju odmah su upućene raspoložive policijske snage i ekipa hitne medicinske pomoći. Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 27. prosinca oko 22,30 sati u obiteljskoj kući 28-godišnjak tupim predmetom zadao više udaraca 59-godišnjakinji.
 
Prilikom događaja žena je zadobila teške tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u teške tjelesne ozljede opasne po život koje su okvalificirane u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je zadržana na liječenju. Zbog osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela "teško ubojstvo" iz članka 111. stavak 1. točka 3. u svezi člankom 34. kaznenog zakona, istog dana odmah po događaju uhićen je 28-godišnjak.
 
Na mjestu događaja očevid je obavila zamjenica županijske državne odvjetnice, uz stručnu pomoć službenika službe kriminalističke policije. U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje.

pokušaj ubojstva PU međimurska Međimurje

antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
09:26 28.12.2025.

Opet manipulativna vijest. Daklem, postoji selo Kuršanec, selo Gornji Kuršanec i simpatično izdvojeno bezimeno nelegalno naselje koje se ponekad naziva Kuršanec. Radi pune i točne informiranosti, nužno je specificirati mjesto pokušaja ovog femicida.

MA
Marko1337
09:28 28.12.2025.

Još jedno romsko naselje i nasilje za što veliku krivnju snose lokalni političari na čelu sa kriminalcem Posavcem, koji tu populaciju treba samo u izborima i pljavim manipulacijam.

AG
Agram1960
09:25 28.12.2025.

Bi li bila strava da je nasrnuo oštrim predmetom

