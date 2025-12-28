Hrvati otkrili koliko će iskeširati za slavlje Nove godine: Neki su pripremili budžet i do 1500 eura, drugi će čak i zaraditi

Dok se Hrvatska priprema za doček 2026. godine, jedno naizgled jednostavno pitanje na Redditu "Koliko ćete potrošiti za doček nove godine? Može li se proći ispod 50 eura?" pokrenulo je živu raspravu i otkrilo širok spektar planova i financijskih mogućnosti građana. Odgovori su pokazali da su Hrvati postali izuzetno snalažljivi i štedljivi.

Čini se da je za veliku većinu odgovor na pitanje o troškovima - nula. Mnogi su istaknuli da će najluđu noć provesti u toplini vlastitog doma, uz obitelj i prijatelje. Planovi su raznoliki, od "fensi večere" uz film i pjenušac za tridesetak eura, do potpunog oslanjanja na zalihe preostale od Božića. "Bit ću doma. Imamo kolača od baka. Napravit ćemo si pizzu i maraton filmova", napisao je jedan korisnik, otkrivši da je na repertoaru, naravno, "Gospodar prstenova". Drugi su pak spomenuli da će se zadovoljiti onim što imaju, poput korisnika koji je ponosno izjavio: "Imam hladetine i čvaraka, znači jedino što ću vode potrošiti i kruh si kupim".

Na pitanje može li se proći ispod 50 eura, najpopularniji odgovor glasio je: "Možeš ako netko drži novčanicu od 50 eura u zraku, a ti prođeš ispod nje". Drugi su troškove mjerili u drugačijim valutama, pa je tako jedna korisnica otkrila da će potrošiti "kilu živaca jer idem kod svekrve".

Iako je većina korisnika usmjerena na skromne proslave, postoje i oni koji su spremni izdvojiti znatno više novca za ispraćaj stare godine. Jedan par planira potrošiti 190 eura za večeru u pet sljedova koja uključuje carpaccio od boškarina, teletinu pod pekom i gulaš poslije ponoći. Drugi planiraju kraća putovanja koja će ih stajati između 200 i 300 eura, dok su se neki pohvalili budžetima od 500, pa čak i do 1500 eura. Zanimljiva je i skupina onih koji na Novu godinu neće potrošiti ništa, već će na njoj i zaraditi. Nekolicina je komentirala kako rade noćnu smjenu s 31. prosinca na 1. siječnja. "Nula ću potrošiti, dapače čak ću i zaraditi jer radim noćnu", sažeo je jedan od njih.