Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
IMA SVEGA

Hrvati otkrili koliko će iskeširati za slavlje Nove godine: Neki su pripremili budžet i do 1500 eura, drugi će čak i zaraditi

Rijeka: Doček Nove godine na Korzu uz Let 3 i Nenu Belana
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.12.2025.
u 12:19

Iako je većina korisnika usmjerena na skromne proslave, postoje i oni koji su spremni izdvojiti znatno više novca za ispraćaj stare godine

Dok se Hrvatska priprema za doček 2026. godine, jedno naizgled jednostavno pitanje na Redditu "Koliko ćete potrošiti za doček nove godine? Može li se proći ispod 50 eura?" pokrenulo je živu raspravu i otkrilo širok spektar planova i financijskih mogućnosti građana. Odgovori su pokazali da su Hrvati postali izuzetno snalažljivi i štedljivi.

Koliko ćete potrošiti za doček nove godine
byu/mala_neman inhrvatska

Čini se da je za veliku većinu odgovor na pitanje o troškovima - nula. Mnogi su istaknuli da će najluđu noć provesti u toplini vlastitog doma, uz obitelj i prijatelje. Planovi su raznoliki, od "fensi večere" uz film i pjenušac za tridesetak eura, do potpunog oslanjanja na zalihe preostale od Božića. "Bit ću doma. Imamo kolača od baka. Napravit ćemo si pizzu i maraton filmova", napisao je jedan korisnik, otkrivši da je na repertoaru, naravno, "Gospodar prstenova". Drugi su pak spomenuli da će se zadovoljiti onim što imaju, poput korisnika koji je ponosno izjavio: "Imam hladetine i čvaraka, znači jedino što ću vode potrošiti i kruh si kupim".

Na pitanje može li se proći ispod 50 eura, najpopularniji odgovor glasio je: "Možeš ako netko drži novčanicu od 50 eura u zraku, a ti prođeš ispod nje". Drugi su troškove mjerili u drugačijim valutama, pa je tako jedna korisnica otkrila da će potrošiti "kilu živaca jer idem kod svekrve".

Iako je većina korisnika usmjerena na skromne proslave, postoje i oni koji su spremni izdvojiti znatno više novca za ispraćaj stare godine. Jedan par planira potrošiti 190 eura za večeru u pet sljedova koja uključuje carpaccio od boškarina, teletinu pod pekom i gulaš poslije ponoći. Drugi planiraju kraća putovanja koja će ih stajati između 200 i 300 eura, dok su se neki pohvalili budžetima od 500, pa čak i do 1500 eura. Zanimljiva je i skupina onih koji na Novu godinu neće potrošiti ništa, već će na njoj i zaraditi. Nekolicina je komentirala kako rade noćnu smjenu s 31. prosinca na 1. siječnja. "Nula ću potrošiti, dapače čak ću i zaraditi jer radim noćnu", sažeo je jedan od njih. 

Stiže 'sibirski ugriz' za Novu godinu: Kakvo nas vrijeme čeka u najluđoj noći, temperature idu i do -12
Ključne riječi
Nova godina proslava nove godine Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Novootvoreni sendvič bar Focaccina
Video sadržaj
NOVO MJESTO U GRADU

FOTO/ VIDEO Lokal koji je oduševio Splićane sad posluje i u Zagrebu: Vlasnici otkrivaju što im je glavni hit

Popularni splitski sendvič-bar vode brat i sestra, Ivan i Marina Poljak, koji su ljubav prema gastronomiji naslijedili od malih nogu. Osnova svakog sendviča je, kao što i samo ime lokala otkriva, svježe pečeno focaccia pecivo koje pripremaju sami, svaki dan. Kvalitetni i svježi sastojci su im prioritet, a velik broj namirnica nabavljaju upravo preko granice

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!