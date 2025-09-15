FOTO Renaultov najprodavaniji automobil premijerno pokazan u šestoj generaciji. Znamo sve detalje

Renault je premijerno pokazao novu, šestu generaciju svog gradskog modela. Clio se izdužio, sada je dugačak 412 centimetara, a taj veći 'paket' podrazumijeva i izdašniju te tehnološki napredniju opremu. Odnosi se to, naravno, i na pogonsku grupu. Novi Renault Clio dolazi s hibridnim pogonima, a vrhunac ponude je inačica od 160 konjskih snaga. Francuski novitet u Hrvatsku bi trebao stići tijekom proljeća iduće godine. Renault Clio na tržištu je 35 godina, od 1990., i u tom se razdoblju dokazao kao model koji postavlja trendove, uvažavajući svakodnevne potrebe prosječnog vozača. Stoga ne čudi da je kroz dosadašnjih pet generacija Clio (bio) Renaultov najprodavaniji model. Kroz svaku od tih generacija Clio je podizao ljestvicu na području dizajna, komfora, prostora u kabini, kvalitete, sigurnosti, užitka u vožnji. Nikada nije odstupio od svog hatchback stila, a to mu je i dalje jedna od osnovnih karakteristika, iako je potpuno redizajniran. Clio sada izgleda agresivnije, mišićavije, s izduženim poklopcem motora i upečatljivijim svjetlosnim potpisom i sprijeda i straga. Postavljen je na dotjeranu modularnu platformu CMF-B, na kojoj je nastao i još uvijek aktualni Clio, ali i drugi modeli, poput Captura i Symbioza. Razmak među osovinama iznosi mu 259 cm. Visina je zadržana na razumnih 145 cm (+1,1 cm). Prtljažnik nudi kapacitet do 391 l. Prag mu je 4 cm niži nego kod prethodne generacije, što olakšava pristup prtljažnom prostoru.

FOTO Renaultov najprodavaniji automobil premijerno pokazan u šestoj generaciji

Novi Clio, navode iz Renaulta, poboljšan je u svakom pogledu, uključujući i ponudu pogonskih sklopova. Najučinkovitiji je model u Renaultovoj hibridnoj ponudi. Usvajanjem već spomenutog novog hibridnog E-Tech pogonskog sklopa od 160 KS, koji je i snažniji i najučinkovitiji, Clio se sada može pohvaliti rekordno niskom emisijom CO2 od 89 g/km i kombiniranom potrošnjom goriva od samo 3,9 litara/100 km. Omogućuje uštedu goriva do 40% u usporedbi s konvencionalnim benzinskim motorom, te može koristiti elektromotor do 80% vremena vožnje. Naravno, obnovljeni su i drugi pogonski sklopovi - benzinci ili opcije s plinskom instalacijom na motorima od 115 KS i više. Svi redom nude poboljšane performanse i učinkovitost. Nude se tri pogonska sklopa. Spomenuti vrhunac ponude sa 160 konja novi Clio do stotke potjera za 8,3 sekunde, odnosno za sekundu brže od prethodne generacije. Kombinira 1,8-litreni 4-cilindrični motor s izravnim ubrizgavanjem Atkinsonovog ciklusa, dva elektromotora s baterijom od 1,4 kWh, s novim sustavom hlađenja, i inteligentni mjenjač bez spojke s više načina rada i prilagođenim prijenosnim omjerima. Dizelaša više neće biti u ponudi. Na izbor će biti još i 1,2-litreni trocilindarski turbobenzinac od 115 KS (u ponudi s ručnim ili automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom EDC) te ECO-G izvedba s tvorničkom plinskom instalacijom. Takav Clio podrazumijevat će 120 KS i automatski mjenjač.

Unutar vozila, posebna pozornost posvećena je kvaliteti interijera, korištenju recikliranih materijala, dvostrukom zaslonu oblikovanom u V-stilu, s OpenR Link multimedijskim sustavom s ugrađenim Googleom. Novi Clio prvi je automobil u svojoj kategoriji koji se može pohvaliti takvim značajkama, kao i raznim tehnološkim značajkama i do 29 vrhunskih naprednih sustava pomoći vozaču. Sve te značajke zajedno guraju ga prema višem segmentu, a iz modela viših segmenata novi je Clio preuzeo i kompaktno kolo upravljača. U njega je, pak, integrirana Multi-Sense tipka za odabir između više ponuđenih modova vožnje, od kojih je svaki povezan sa specifičnim ambijentalnim osvjetljenjem unutrašnjosti.