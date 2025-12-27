Zamke s oglasnika: Kupnja rabljenog aparata može vas stajati više od novog, evo što nikako ne treba uzimati

Primamljiva ponuda za naizgled savršenu perilicu posuđa od nehrđajućeg čelika za 300 eura, dok isti takav novi model stoji 800 eura, djeluje kao ulov života. Prodavač se kune da "radi kao nova", a vi već u mislima trošite ušteđenih 500 eura na druge projekte u kućanstvu. No, samo tri mjeseca kasnije, platili ste 100 eura za dijagnostiku kvara, dodatnih 150 eura za zamjenu pumpe, a sada vas čeka predračun od 400 eura za popravak upravljačke ploče. Istraživanja pokazuju da ono što se na početku čini kao 50-postotna ušteda, zbog nepredviđenih troškova popravaka često rezultira s 20 do 30 posto većim ukupnim troškom tijekom preostalog životnog vijeka aparata.

Najveća opasnost, međutim, nije financijske, već sigurnosne prirode. Podaci svjetskih agencija za sigurnost potrošača su alarmantni; samo u posljednjih pet godina s tržišta je povučeno više od 15 milijuna neispravnih kućanskih aparata zbog rizika od požara, električnog udara ili drugih teških kvarova. Upravo zato je prvi i najvažniji korak prije bilo kakve kupnje provjera serijskog i broja modela uređaja. Ako na aparatu nedostaje naljepnica s ovim podacima, to je ogroman znak za uzbunu. To najčešće znači da je uređaj povučen s tržišta zbog opasnosti pa ga netko pokušava ilegalno prodati, ili još gore, da je spašen s otpada. Inzistiranje na tim brojevima nije stvar formalnosti, već korak koji vam doslovno može spasiti život i dom. Podatke je moguće provjeriti u online bazama opozvanih proizvoda.

Čak i ako uređaj nije opozvan, nužan je temeljit pregled. Kućni inspektori prilikom prodaje nekretnine provjeravaju samo uključuje li se aparat, no to ne govori ništa o njegovu stvarnom stanju. Potrebno je provjeriti sve funkcije, tipke i programe. Obratite posebnu pozornost na brtve na vratima hladnjaka, pećnica i perilica; ispucala ili oštećena guma znači gubitak energije i potencijalno curenje vode. Otvorite vrata perilice rublja i pomirišite unutrašnjost. Jak miris plijesni ukazuje na dugotrajne probleme s vlagom koji mogu biti štetni za zdravlje i gotovo ih je nemoguće u potpunosti sanirati. Neobični zvukovi poput struganja, zujanja ili lupanja tijekom probnog rada jasan su znak istrošenosti mehaničkih dijelova, čija zamjena može biti iznimno skupa.

Jedan od najkritičnijih, a često zanemarenih aspekata, jest električna sigurnost. Obavezno detaljno pregledajte kabel za napajanje. Bilo kakvi znakovi oštećenja, ogoljene žice, tragovi gorenja ili nestručni popravci izolir trakom predstavljaju izravnu opasnost od požara ili strujnog udara. Neispravne električne komponente jedan su od vodećih uzroka požara u kućanstvima. Dijagnostika kvara u servisu košta minimalno 50 eura. Zamjena pumpe na perilici stajat će vas dodatnih 100 do 150 eura, a kvar na elektronici, koji je čest kod modernijih uređaja, može dosegnuti i do 400 eura.

Ipak, kupnja rabljenog aparata ne mora uvijek biti loša odluka, no ključno je od koga kupujete. Stručnjaci jednoglasno preporučuju izbjegavanje privatnih prodavatelja i okretanje specijaliziranim trgovinama rabljenom bijelom tehnikom ili lokalnim servisima. Takve tvrtke uređaje prije prodaje temeljito pregledavaju, servisiraju i zamjenjuju dotrajale dijelove. Najvažnije od svega, nude jamstvo u trajanju od 30 do 90 dana. Ponekad se isplati potražiti i starije, kvalitetnije modele. Primjerice, neke serije perilica rublja proizvedene prije dvadesetak godina poznate su po iznimnoj izdržljivosti, a servisirane i obnovljene mogu pouzdano raditi još godinama.