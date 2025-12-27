Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVO MJESTO U GRADU

FOTO/ VIDEO Lokal koji je oduševio Splićane sad posluje i u Zagrebu: Vlasnici otkrivaju što im je glavni hit

Zagreb: Novootvoreni sendvič bar Focaccina
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Ana Vrbanek
27.12.2025.
u 14:00

Popularni splitski sendvič-bar vode brat i sestra, Ivan i Marina Poljak, koji su ljubav prema gastronomiji naslijedili od malih nogu. Osnova svakog sendviča je, kao što i samo ime lokala otkriva, svježe pečeno focaccia pecivo koje pripremaju sami, svaki dan. Kvalitetni i svježi sastojci su im prioritet, a velik broj namirnica nabavljaju upravo preko granice

U Splitu posluju na dvije lokacije, a sada su svoja vrata otvorili i u samom centru Zagreba. Riječ je o Focaccini, sendvič-baru koji je nastao po uzoru na one talijanske, u kojima se između tople i mekane focaccie slažu ukusne domaće delikatese. Prva Focaccina otvorena je u kolovozu 2024. te je ubrzo postala jedno od najposjećenijih mjesta u Splitu. U lipnju ove godine otvorili su drugu poslovnicu u Splitu, a ovog je mjeseca jedan je njihov lokal otvoren i u Radićevoj ulici u metropoli. Reakcije prvih posjetitelja su, kako su nam rekli vlasnici, vrlo pozitivne.

Popularni splitski sendvič-bar vode brat i sestra, Ivan i Marina Poljak, koji su ljubav prema gastronomiji naslijedili od malih nogu. – Naša ljubav prema hrani započela je u djetinjstvu tijekom obiteljskih okupljanja. Osim toga volimo putovati, a brojna putovanja po Italiji dodatno su nas inspirirala, ondje gotovo svako mjesto ima minimalno jedan sendvič-bar – govore nam. Poslove su, jasno, međusobno podijelili – Marina je zadužena za vođenje financija, dok se Ivan brine o nabavi i ostalim operativnim poslovima.

Zagreb: Novootvoreni sendvič bar Focaccina

Osnova svakog sendviča je, kao što i samo ime lokala otkriva, svježe pečeno focaccia pecivo koje pripremaju sami, svaki dan. Kvalitetni i svježi sastojci su im prioritet, a velik broj namirnica nabavljaju upravo preko granice. – Posebnu smo pozornost posvetili svakom detalju, od odabira sastojaka do njihovih kombinacija. Dio proizvoda dolazi iz Hrvatske, dok pojedine, poput mortadele, nabavljamo iz Italije kako bismo osigurali vrhunsku kvalitetu – govore nam. Prilikom svakog testiranja novih recepata, kažu nam, istražuju razne kombinacije, a u proces uključuju i širi krug prijatelja koji zatim otvoreno dijele svoje mišljenje.

Zagrebačka poslovnica u stalnoj ponudi ima deset vrsta sendviča, tri više u odnosu na splitsku ponudu. Kako navode, za zagrebačku publiku željeli su osmisliti nove kombinacije te ponuditi nešto što će biti jedinstveno za Zagreb pa su tako pripremili sendviče s kulenom, pancettom i tartufellom. Sendvič Kulen spaja začinjeni okus domaćeg kulena s bogatim namazom od pečene paprike, dimljenog sira, svježe rajčice i rikole, a sendvič Pancetta kombinira slatki namaz od buče s dimljenim sirom, rikolom i hrskavim tostiranim orasima. Među favoritima posebno se ističe sendvič s mortadelom, stracciatellom, pestom od pistacija i sjeckanim pistacijama koji je, kako kažu, najprodavaniji među Zagrepčanima.

FOTO/ VIDEO Lokal koji je oduševio Splićane sad posluje i u Zagrebu: Vlasnici otkrivaju što im je glavni hit
Zagreb: Novootvoreni sendvič bar Focaccina
1/20

Ponudu upotpunjuju i drugi omiljeni sendviči – Prosciutto s pršutom, pestom, mozzarellom i rajčicom, Salami s milanskom salamom i dimljenim sirom te Classico s kuhanom šunkom i mozzarellom, savršen izbor za one koji preferiraju jednostavnost. Za vegetarijance su dostupne dvije opcije – Caprese, sendvič s mozzarellom, pestom, rajčicom i bosiljkom te Parmigiana, dok je za vegane osmišljen sendvič Vegano u kombinaciji s patlidžanom, pečenim tikvicama, sušenim rajčicama, humusom, rikolom i tostiranim orasima.

Cijene sendviča kreću se od 8,50 do 12 eura, ovisno o sastojcima. Sendviči su konkretni i zasitni, vrlo ih je lako podijeliti nekim. – Najviše smo razmišljali o samoj veličini sendviča, ideja je bila da on bude pravi obrok. Mnogima je prevelik i ne mogu ga pojesti odjednom pa ostatak ostave za poslije ili ga međusobno podijele dvije prijateljice, kolege... – kažu nam. U sendviče možete ubaciti i dodatke po želji koji se dodatno naplaćuju. Primjerice, dodatak povrća ili sira koštat će vas dodatno jedan euro, a dodatak mortadele, šunke ili pršuta dva eura. Nakon što se malo uhodaju, kako kažu u Focaccini, planiraju jednom mjesečno uvoditi poseban sendvič pripremljen od sezonskih namirnica. Idealni su za brz i kvalitetan zalogaj, a radno vrijeme je svaki dan od 10 sati do ponoći.

Stiže nam ledena zima kakvu dugo nismo vidjeli? Europa na udaru klimatskog fenomena, evo kada stiže zahlađenje
Ključne riječi
Zagreb Radićeva focaccina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!