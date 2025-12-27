FOTO/ VIDEO Lokal koji je oduševio Splićane sad posluje i u Zagrebu: Vlasnici otkrivaju što im je glavni hit

U Splitu posluju na dvije lokacije, a sada su svoja vrata otvorili i u samom centru Zagreba. Riječ je o Focaccini, sendvič-baru koji je nastao po uzoru na one talijanske, u kojima se između tople i mekane focaccie slažu ukusne domaće delikatese. Prva Focaccina otvorena je u kolovozu 2024. te je ubrzo postala jedno od najposjećenijih mjesta u Splitu. U lipnju ove godine otvorili su drugu poslovnicu u Splitu, a ovog je mjeseca jedan je njihov lokal otvoren i u Radićevoj ulici u metropoli. Reakcije prvih posjetitelja su, kako su nam rekli vlasnici, vrlo pozitivne.

Popularni splitski sendvič-bar vode brat i sestra, Ivan i Marina Poljak, koji su ljubav prema gastronomiji naslijedili od malih nogu. – Naša ljubav prema hrani započela je u djetinjstvu tijekom obiteljskih okupljanja. Osim toga volimo putovati, a brojna putovanja po Italiji dodatno su nas inspirirala, ondje gotovo svako mjesto ima minimalno jedan sendvič-bar – govore nam. Poslove su, jasno, međusobno podijelili – Marina je zadužena za vođenje financija, dok se Ivan brine o nabavi i ostalim operativnim poslovima.

Osnova svakog sendviča je, kao što i samo ime lokala otkriva, svježe pečeno focaccia pecivo koje pripremaju sami, svaki dan. Kvalitetni i svježi sastojci su im prioritet, a velik broj namirnica nabavljaju upravo preko granice. – Posebnu smo pozornost posvetili svakom detalju, od odabira sastojaka do njihovih kombinacija. Dio proizvoda dolazi iz Hrvatske, dok pojedine, poput mortadele, nabavljamo iz Italije kako bismo osigurali vrhunsku kvalitetu – govore nam. Prilikom svakog testiranja novih recepata, kažu nam, istražuju razne kombinacije, a u proces uključuju i širi krug prijatelja koji zatim otvoreno dijele svoje mišljenje.

Zagrebačka poslovnica u stalnoj ponudi ima deset vrsta sendviča, tri više u odnosu na splitsku ponudu. Kako navode, za zagrebačku publiku željeli su osmisliti nove kombinacije te ponuditi nešto što će biti jedinstveno za Zagreb pa su tako pripremili sendviče s kulenom, pancettom i tartufellom. Sendvič Kulen spaja začinjeni okus domaćeg kulena s bogatim namazom od pečene paprike, dimljenog sira, svježe rajčice i rikole, a sendvič Pancetta kombinira slatki namaz od buče s dimljenim sirom, rikolom i hrskavim tostiranim orasima. Među favoritima posebno se ističe sendvič s mortadelom, stracciatellom, pestom od pistacija i sjeckanim pistacijama koji je, kako kažu, najprodavaniji među Zagrepčanima.

Ponudu upotpunjuju i drugi omiljeni sendviči – Prosciutto s pršutom, pestom, mozzarellom i rajčicom, Salami s milanskom salamom i dimljenim sirom te Classico s kuhanom šunkom i mozzarellom, savršen izbor za one koji preferiraju jednostavnost. Za vegetarijance su dostupne dvije opcije – Caprese, sendvič s mozzarellom, pestom, rajčicom i bosiljkom te Parmigiana, dok je za vegane osmišljen sendvič Vegano u kombinaciji s patlidžanom, pečenim tikvicama, sušenim rajčicama, humusom, rikolom i tostiranim orasima.

Cijene sendviča kreću se od 8,50 do 12 eura, ovisno o sastojcima. Sendviči su konkretni i zasitni, vrlo ih je lako podijeliti nekim. – Najviše smo razmišljali o samoj veličini sendviča, ideja je bila da on bude pravi obrok. Mnogima je prevelik i ne mogu ga pojesti odjednom pa ostatak ostave za poslije ili ga međusobno podijele dvije prijateljice, kolege... – kažu nam. U sendviče možete ubaciti i dodatke po želji koji se dodatno naplaćuju. Primjerice, dodatak povrća ili sira koštat će vas dodatno jedan euro, a dodatak mortadele, šunke ili pršuta dva eura. Nakon što se malo uhodaju, kako kažu u Focaccini, planiraju jednom mjesečno uvoditi poseban sendvič pripremljen od sezonskih namirnica. Idealni su za brz i kvalitetan zalogaj, a radno vrijeme je svaki dan od 10 sati do ponoći.