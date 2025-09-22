FOTO Isprobali smo originalan gradski automobil sa 114 konjskih snaga

Hyundai se zadnjih godina prometnuo u proizvođača s najoriginalnijim dizajnom, a iznimka nije ni gradski električni automobil Inster. Dapače, jedan je od posebnijih primjeraka koji se danas mogu vidjeti na cestama. Ne sliči niti jednom drugom automobilu, a nema baš ni dodirnih točaka s drugim Hyundaijevim modelima. Poseban gradski zvrk na prvu osvaja simpatičnim licem, kombinacijom retro okruglih i futurističkih LED svjetala posloženih u liniju. Prednja LED svjetla izgledaju kao velike, radoznale oči, a Inster i straga izgleda kao lik iz crtića. Dodamo li tome SUV-ovski oblikovanu karoseriju i kompaktne dimenzije poželjne za skućene gradske ulice, rekli bismo da Hyundai ima novi hit. Naravno, o ukusima se ne raspravlja. Jedni će ga obožavati, drugima neće biti omiljen, ali ne može mu se poreći posebnost. Malo tko se za nama nije okrenuo dok smo tijekom testa zujali prometnicama. Doslovno zujali, jer, kazali smo, Inster ima elektromotor od 114 konjskih snaga, a uz smireniju vožnju doseg mu je veći od 400 km, što u gradskim uvjetima za većinu vozača znači punjenje samo jednom tjedno. Međuubrzanja su mu vrh, naprosto je užitak voziti se u uvjetima u kojima je veći i tromiji auto gnjavaža.

Vizualno, Inster je uzak, a visok. Kod nekog drugog modela to bi nam smetalo. Začudo, kod Instera nije. Nekako se uklapa u njegov šarm. Usto, iako djeluje sitno, Inster baš i nije tako malen. Dugačak je 383 centimetra, što znači da se smjestio negdje oko sredine gradskih električnih automobila. Uži jest od većine, sa svojih 161 cm, no u kabini ipak ima i više nego dovoljno prostora - za noge, koljena i glave putnika. Malo je manje centimetara na raspolaganju u širinu, za ramena i laktove, ali dodirivat će se tek najkrupniji putnici. Naravno, i na stražnjoj klupi valja računati na dovoljno mjesta za dva odrasla putnika. Praktičan detalj su i klizna stražnja sjedala. Svako za sebe može se pomaknuti za 16 centimetara, čime više prostora za noge mogu dobiti putnici, ili se taj prostor dodatno može osloboditi za prtljagu. Prtljažnik prima od osnovnih 238 litara, preko 280 l sa naprijed pomaknutim stražnjim sjedalima pa do čak 1059 l s preklopljenim sjedalima. Od koristi su i dva pretinca ispod podnice prtljažnika. S preklopljenim naslonima stražnjih sjedala otvara se ravna podnica, a preklopiti se može i naslon suvozačeva sjedala. Kad su stražnja sjedala pomaknuta unatrag, putnici uživaju u prostoru gotovo kao u autu za klasu većem. Naravno, doprinos je tome dao izdašan razmak među osovinama (258 cm), kao i kratki prevjesi.

Ništa manje zanimljivo od vanjštine osmišljena je i Insterova unutrašnjost. Nastavlja se razigranost, svijetle boje, zanimljivi detalji - poput prednjih sjedala vizualno povezanih u tapeciranu klupu s ugrađenim držačima za čaše. Materijali su većinom kvalitetni, ugodni na dodir, dosta ih je i ekoloških. Obloge sjedala i dijelom stropna obloga, primjerice, izrađene su od recikliranih materijala, a proizvođač navodi i da vrata imaju dijelove od bio-polipropilena dobivenog iz šećerne trske. Jako nam se svidio pepita uzorak na sjedalima, stilski potpuno usklađen s retro 'očima', odnosno prednjim svjetlima automobila: Inster nas je 'kupio' i fizičkim tipkama, koje unatoč digitalizaciji volimo imati za funkcije koje se češće koriste. Digitalni instrumenti, pak, izgledaju dobro, pregledni su i donose sve potrebne podatke, a dobar je dojam ostavio i dodirni zaslon multimedije, s prikazom navigacije i kamere za vožnju unazad. Da je Inster sljedbenik SUV trenda, osim siluete otkriva i visina od 157 cm, kao i izraženiji branici te plastične bočne zaštite. Dodaju li se tome 17-colni naplatci i upečatljiva boja, kao na testnom primjerku, rezultat je pun pogodak. Ove dvije stavke dio su Ultra paketa opreme, najbogatijeg u ponudi. Hyundai Inster cjenovno kreće od 23.890 eura. U bogatoj Ultra inačici, s 49 kWh baterijom, stoji 29.890 eura.