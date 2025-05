U susjednoj državi uvode nova ograničenja za dizelaše. Vrijedit će i za Hrvate

Od 1. listopada 2025. u talijanskim regijama Pijemont, Lombardija, Emilia Romagna i Veneto na snagu stupaju nova ograničenja za dizelska vozila koja udovoljavaju standardu Euro 5. Ove zabrane vožnje, koje se već odnose na starije dizelske modele, sada će obuhvatiti i novije automobile te klase. Prvotno su trebale biti uvedene 2023., no njihova primjena je odgođena za dvije godine. Prema talijanskim medijima, nova pravila vrijedit će u svim gradovima s više od 30.000 stanovnika, uključujući i vozila inozemnih registracija, prenosi HAK Revija. Nove mjere vrijedit će u sljedećim regijama:

Pijemont (Torino):

Zabrana vrijedi samo tijekom zimskog razdoblja – u prvoj fazi od 1. listopada 2025. do 15. travnja 2026., a zatim svake godine od 15. rujna do 15. travnja. Ograničenje se odnosi na radne dane, od 8:30 do 18:30.

Lombardija (Milano):

Potpuna zabrana vožnje svakim danom, u vremenu od 7:30 do 19:30, počinje od 1. listopada 2025.

Emilia-Romagna (Bologna):

Također od 1. listopada 2025., zabrana vrijedi radnim danima od 8:30 do 18:30.

Veneto (Venecija):

Ovdje će zabrana biti na snazi svaki dan i bez vremenskog ograničenja.

Zabranjena područja bit će jasno označena prometnim znakovima. U nekim slučajevima moguća su izuzeća, primjerice za povijesna vozila, ovisno o lokalnim pravilima. Prekršitelji se suočavaju s kaznama koje počinju od 168 eura, a višestruki prekršaji mogu rezultirati i privremenom zabranom vožnje do mjesec dana.

Nove mjere uvedene su kao odgovor na ozbiljno onečišćenje zraka u sjevernoj Italiji, osobito u Padskoj nizini, gdje tijekom zimskih mjeseci redovito dolazi do prekoračenja dopuštenih vrijednosti štetnih čestica u zraku. Cilj ovih propisa je smanjiti emisije i poboljšati kvalitetu zraka u najpogođenijim područjima.