VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'

Regionalni sukob u studiju Večernjeg TV-a analizirali su vanjskopolitički novinari Hassan Haidar Diab i Tomislav Krasnec te voditeljica Petra Balija, urednica videosadržaja Večernjeg lista.

"Rekao sam prvi dan 'taj napad će otvoriti vrata pakla'. Hezbollah se uključio u rat da smanji pritisak na Iran. Teška noć. Moja braća žive u predgrađu Bejruta. Teško je bilo. Prema prvim informacijama, poginula je 31 osoba", rekao je Haidar Diab o ulasku Hezbollaha u rat. "Idemo prema velikoj velikoj eskalaciji. Gdje će to završiti, dragi Bog zna", dodao je.

Krasnec kaže kako je neobično da je Trump operaciju vodio sa svog imanja, a ne iz Bijele kuće. "Sigurno time izluđuje i svoje institucije. Nije njegova sigurnost ugrožena, ali je neobično. Zanimljivo je i da okolo zivka novinare i daje telefonske intervjue koji su dosta nekonzistentni", kaže Krasnec. "Ni jedna izjava nije identična drugoj. U jednoj kaže da bi ovo trebao trajati nekoliko dana. Poslije kaže da su planirali 5 do 6 tjedana. U jednom intervjuu objašnjava da oni na umu već imaju tko bi mogao doći na vlast u Iranu. Pa onda da su 'koknuli' i one koji bi mogli preuzeti vlast. Iz toga ja zaključujem da je ovo besmislen rat, Trump nije dobio odobrenje Kongresa, ni potporu UN-a, nije postojala prijetnja. Ne postoji slika, ni skica što je cilj, ni kako se do njega dolazi. Što je opasno. Opasno je u cijelom svijetu, a pogotovo na Bliskom istoku", kaže Krasnec.

Gosti u studiju komentirali su i skok cijena nafte. To je bilo očekivano. "Ono što je možda dobar znak jest da analitičari ne vide paniku kakva je mogla biti. Jer čini se da nije ciljana energetska infrastruktura. To signalizira tržištu da ne paničari", smatra Krasnec.

Haidar Diab kaže kako Trump danas mora odgovoriti na neka pitanja. Smatra da bi se i Huti mogli uključiti u rat. Krasnec objašnjava kako je najveća dosadašnja pobjeda za Izrael i SAD bila eliminacija ajatolaha. "Ovo će biti tek druga tranzicija vlasti u Iranu. To je big news i jutros", dodao je. "To sigurno formira i Trumpovu sliku prema trijumfalizmu i osjećaju nadmoći koja za svijet nije dobra. Činjenica da je izbrisao Kongres iz isključivanja o porezima, o ratu... Činjenica da nakon Venezuele ostvaruje uspjehe u Iranu. Taj osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'ja idem po Grenland'", kazao je Krasnec. Podsjetio je na teoriju koja se pojavila, prema kojoj je ajatolah htio umrijeti mučeničkom smrti. Haidar Diab kaže kako je sigurno poginuo kao mučenik, ali dodao je da u tom slučaju ne bi htio povući i svoje suradnike te da je sastanak na kojem su stradali zaista bio jako važan. Obrušio se na Trumpa: "Cijelo vrijeme ponavlja 'ja, ja, ja'. Mislim da rat koji je počeo neće trajati ni četiri dana, ni četiri tjedna, nego će jako jako dugo trajati. Stvarno se bojim da će se proširiti", dodao je. Upozorio je da bi svaka baza iz koje polijeću američki avioni mogla biti meta.

"Ovo je prvi put u povijesti da je nešto iz Irana pogodilo Europu", podsjetio je Krasnec na projektil koji je pao na britansku bazu na Cipru. Diab misli kako je napad na američke baze upozorenje. Krasnec kaže kako Britanija ovaj put nije uključena u napade. "To je novost, ali opet govori o tome kako se Trump ne oslanja na saveznike, na veze koje postoje od Drugog svjetskog rata. To je značajna geopolitička vijest. Još jedna novost: Amerika je prvi put koristila bespilotnu letjelicu LUCAS koju su razvili po uzoru na Shahed koji se dokazao, odnosno koji je sijao smrt po Ukrajini. To je pomalo apsurdna situacija", rekao je.

Haidar Diab obrušio se na izjave zapadnih zemalja koji su osudili iranski režim. Smatra da su trebali osuditi napad SAD-a i Izraela. "To je ilegalni rat. Rat protiv Iranaca. Bez odobrenja UN-a. Bez obzira na to što mi mislimo o ajatolahu, oni ubijaju dužnosnike druge zemlje. Ako Trump ovdje pobijedi, tko je idući? Kuba, Grenland? Treba ukinuti UN i postaviti Donalda Trumpa kao glavnog", ironičan je bio Haidar Diab.

"Nemoj mu davati ideje", našalio se Krasnec.

Dotakli su se uloge i reakcije Europske unije, a Krasnec kaže kako će biti zanimljivo što će reći Andrej Plenković i Zoran Milanović.