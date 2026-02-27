Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MOGLI BI ZARADITI

Pretražite tavane i podrume: Predemet koji je bio popularan u ratnim 90-ima sada se prodaje za 90 eura!

Oplja?kani kiosk
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.02.2026.
u 11:23

Traka je predstavljena kao HOS-ova oznaka s početka Domovinskog rata, a kako se precizira, riječ je o "dodatku koji su nosili branitelji iz različitih postrojbi, osobito u ranim fazama sukoba"

U ratnim devedesetima gotovo se na svakom kiosku prodavala crna traka s hrvatskim grbom. Danas je ona prava rijetkost koju vjerojatno mnogi drže u kutijima po tavanu ili u spremištima. U ratnim godinama, traku su nosili hrvatski branitelji na bojištima, ali i građani svih generacija.

Onomad je traka bila jeftina i lako dostupna svim građanima, a sada se prodaje po poprilično visokim cijenama. Nije na odmet preporučiti vam da pretresete kutije u podrumu ili na tavanu jer jedan primjer sa stranice Aukcije.hr pokazuje da cijena za jednu traku ide do poprilično lijepe svote.

Crna traka s hrvatskim grbom trenutno se prodaje za gotovo 90 eura, točnije 89,95 eura. Traka je predstavljena kao HOS-ova oznaka s početka Domovinskog rata, a kako se precizira, riječ je o "dodatku koji su nosili branitelji iz različitih postrojbi, osobito u ranim fazama sukoba, kada službene oznake još nisu bile standardizirane niti široko dostupne."

Foto: Aukcije.hr/Screenshot

Ključne riječi
Barkod kiosk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!