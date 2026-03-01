FOTO/VIDEO Vidio sam novu vrstu mobitela: Robotska kamera vas prati, kima vam, a može i zaplesati

Uoči otvaranja Svjetskog mobilnog kongresa u Barceloni kineski brend Honor pokazao je svijetu svoj dugo najavljivani robotski pametni telefon - Honor Robot Phone. Na kraju ipak nije riječ o robotu u punom smislu riječi, nego je to i dalje mobitel - samo sada ima neobičan produžetak - robotsku ruku ili glavu, odnosno kameru. Iz Honora taj mobitel zovu novog vrstom pametnog telefona, a u Barceloni su po prvi puta javnosti pokazali kako izgleda takav uređaj iako novinarima nisu dopustili da diraju niti isprobaju robotski mobitel. Ali ga jesu izložili i demonstrirali pokretnu kameru ugrađenu na vrhu mobitela.
Glavni direktor Honora James Li otkrio je tek da će se Honorov robotski mobitel na tržištu naći u drugoj polovici godine, no nije pritom precizirao misli li na samo kinesko ili globalno tržište. Isturena kamera s obećavajućim foto senzorom od čak 200 megapiksela mogla bi biti vrlo kvalitetna kamera, a nalazi se na gimbal postolju i može se rotirati u svim smjerovima. Cijela ta konstrukcija koja strši iz kućišta se zapravo može spremiti u poleđinu mobitela, a aktiviranjem robotske ruke izroni i pozicionira se na vrhu mobitela.
No, to spremanju u pozadinu kućišta smo vidjeli samo na prikazanom videu, ne i uživo pa ne mogu prosuditi kojom brzinom se cijeli dodatak izbacuje i postavlja u funkcionalni gimbal. Iz Honora tvrde da se radi o najmanjem 4DoF gimbal sustavu u industriji (s najmanjim mikro-motorom).VIDEO Pogledajte prvi robot mobitel: Kamera vas prati i radi grimase
Zanimljivo je da uređaj koristi umjetnu inteligenciju za razne načine usmjeravanja kamere na gimbalu, a iz Honora kažu da robotska kamera može oponašati i emotivne grimase pa taj robotski istureni dio može kimati ili odmahivati na vaša pitanja ili se pak kretati ili simulirati ples uz glazbu. Zapravo, dvaput sam stajao u redu, jer je prvi uređaj bio samo u "spavajućem" režimu i pokazivao - nazovimo to - znakove digitalno drijemanja..., ali drugi je bio aktivan pa se na tom primjerku doista i pomicala ta specifična kamera.
U tom načinu rada funkcionira kao gimbal omogućujući kameri da se vrti i naizgled slobodno kreće. Sve me podsjeća na GoPro kamere koje su praktične u snimanju aktivnosti na otvorenom, ali ovdje je Honor otišao korak dalje i nastoji dati osobnost mobitelu i više ga povezati s korisnikom u smislu nekog robotskog suputnika u svakodnevnim avanturama.
Osim robotskog mobitela, Honor je na pozornici u Barceloni demonstrirao i stvarnu robotsku jedinicu - svog prvog humanoidnog robota koji je čak i popričao s robotskim mobitelom. Znam, puno je tu robota odjednom, ali u takvom smo tehnološkom svijetu da se doista sve više spominje da dolazi vrijeme kada bi nam humanoidni roboti mogli biti pomoćnici u kućanstvu.Prvi humanoidni robot kineskog brenda Honor, specijaliziranog za mobitele
Iako iz Honora nisu još na sajmu dopustili novinarima da isprobavaju njihov robotski mobitel, doista se čini da se radi o gotovom proizvodu ili u visokom stadiju završenog modela. Glavni direktor James Li otkrio je tijekom prezentacije da je prije samo četiri mjeseca cijela priča bila samo - na papiru, a više puta je u svom govoru upotrijebio izraze iz TV serije Zvjezdanih staza, istaknuvši kako se "svijet mijenja warp brzinom". Također je izvijestio da su u Kini rasporedili svoje prve humanoide robote u već preko 100 svojih dućana.
"Kad pričate s našim robot mobitelom, uređaj vas razumije i može vas osjetiti, ako mu pričate s desne strane okrenut će se prema vama. Možete pitati robota je li vam dobro stoji odjeća koju ste upravo obukli. A može i plesati u ritmu...", opisivao je James Li mogućnosti njihovog robotskog mobitela. A stvarni robot je pored njega plesao uz profesionalne plesače, i to vrlo dobro mogu reći! A potom je uspješno napravio i salto unazad dočekavši se spremno na noge, iako mu je desna noga u doskoku malo pobjegla pa nisam siguran da bi dobio visoke ocjene na Olimpijskim igrama. Barem zasad...