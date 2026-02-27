Analizirali smo cijene: Ovo je najpovoljniji kolač kojeg možete napraviti za Uskrs

Uskrsno jutro u Hrvatskoj nezamislivo je bez mirisa svježe pečenih kolača koji se šire iz kuhinje. Uz kuhanu šunku i šarena jaja, slastice su kruna blagdanskog doručka i ručka. No, dok se mnogi drže provjerenih obiteljskih recepata, sve veći broj kućanstava pri planiranju jelovnika mora zaviriti i u novčanik. Cijene namirnica, od maslaca i jaja do orašastih plodova, diktiraju što će se ove godine naći na pladnju. Tradicija je jedno, a kućni budžet drugo, stoga se postavlja pitanje koji nas klasik, uz sav uloženi trud i ljubav, na kraju i najmanje košta.

U slatkoj utrci za najisplativiji uskršnji desert našla su se četiri favorita: nezaobilazna pinca ili sirnica, orahnjača, njezina sestra blizanka makovnjača te, kao predstavnik modernih navika, sveprisutna torta od sira, odnosno cheesecake. Pinca, slatki kruh s aromom citrusa, simbolizira novi život i Kristovo uskrsnuće te se tradicionalno nosi na blagoslov. Orahnjača i makovnjača, raskošne savijače bogatog punjenja, znak su blagostanja i obilja koje se priželjkuje u domu. Cheesecake, iako nije autohtoni hrvatski recept, svojom je popularnošću i kremastom teksturom osvojio srca i postao čest gost na svečanim prigodama, pa tako i za Uskrs.

Analiza troškova, temeljena na prosječnim cijenama osnovnih namirnica u domaćim trgovinama, donosi zanimljive rezultate i jednog neočekivanog pobjednika. Titulu najpovoljnijeg uskršnjeg kolača odnosi orahnjača, čija izrada, ovisno o receptu i količini nadjeva, može stajati tek oko 2,85 eura. Glavni razlog leži u tome što standardni recepti zahtijevaju relativno skromnu količinu mljevenih oraha, dok ostatak sastojaka poput brašna, šećera i jaja ne predstavlja velik udar na budžet. Odmah uz nju, s neznatno višom cijenom od otprilike tri eura, nalazi se pinca. Njezina isplativost počiva na jednostavnosti sastojaka, gdje glavninu troška čine maslac i jaja, no kako u nju ne idu skupi orašasti plodovi, ostaje u kategoriji financijski prihvatljivih blagdanskih slastica.

S druge strane, omiljena makovnjača pokazala se kao osjetno skuplja opcija. Iako je tijesto identično onome za orahnjaču, cijena njezinog glavnog sastojka, maka, značajno diže konačni trošak izrade. Za pripremu bogato punjene makovnjače potrebno je izdvojiti oko 4,30 eura, pri čemu gotovo dvije trećine tog iznosa odlazi upravo na kupnju mljevenog maka. Naravno, konačna cijena svih kolača uvelike ovisi i o odabiru namirnica, primjerice hoće li se koristiti maslac, mast ili margarin te o količini i kvaliteti dodataka poput ruma, grožđica i aroma, no omjeri troškova ostaju uglavnom isti.

Apsolutni pobjednik u kategoriji najskupljeg uskršnjeg deserta, prema očekivanjima, jest torta od sira. Iako je mnogi obožavaju, priprema popularnog cheesecakea pravi je luksuz za kućni budžet. Trošak njegove izrade penje se na vrtoglavih 12,5 eura, a ponekad i više. Razlog leži u velikim količinama skupih sastojaka koji čine njegovu srž: gotovo kilogram svježeg ili krem sira te skoro jednaka količina milerama ili kiselog vrhnja čine lavovski dio troška. Usporedbe radi, za cijenu jedne torte od sira moguće je ispeći četiri orahnjače ili pince, što ga svrstava u kategoriju slastice za posebne prilike i dublji džep.