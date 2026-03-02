Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen

"Krila Ciona" (Wings of Zion) službeni zrakoplov kojim se služe, kako izraelski premijer tako i izraelski predsjednik, se nalazi u odvojenom dijelu kompleksa zračne luke Berlin/Brandenburg. Jedan novinar agencije Dpa se osobno uvjerio da se zrakoplov popularno nazvan i izraleski "Air Force One" nalazi na sjeveroistoku Njemačke, piše DW.

Kako navodi Dpa, izraleski državni zrakoplov je nakon napada Izraela i SAD-a na Iran u subotu poletio iz zračne luke u Beershebi. Nakon toga je, kako prenosi internetska stranica "Flightradar", satima kružio iznad Mediterana da bi naposlijetku sletio u zračnu luku Berlin/Brandenburg jugoistočno od njemačke prijestolnice.

Ni zračna luka niti veleposlanstvo Izraela u Njemačkoj nisu odgovorili na upit medija o svrsi boravka državne letjelice tipa Boeing 767 koja je slžbeno dio Izraelskih zračnih snaga.

Sklanjanje zrakoplova izvan Izraela je dio standardne sigurnosne procedure koja se prakticirala i prilikom proteklih sukoba s Iranom kada su rakete i dronovi padali po Izraelu. Boeing 767 je u vlasništvu Izraela od 2016. kada je letjelica kupljena od australske kompanije Quantas koja ga je do tog trenutka koristila 20 godina.