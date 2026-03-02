Naši Portali
UŽIVO
Gori Bliski istok, eksplozije u Libanonu, na Cipru, Dubaiju, Dohi...; Trump: 'Svi koji žele na vlast u Iranu su mrtvi'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
KRILA CIONA

Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen

VL
Autor
Deutesche Welle
02.03.2026.
u 07:22

Državni zrakoplov Izraela "Krila Ciona" sklonjen je na sigurno i to u Berlinsku zračnu luku. Navodno je to standardna procedura kada se radi o izraelskom "Air Force One".

"Krila Ciona" (Wings of Zion) službeni zrakoplov kojim se služe, kako izraelski premijer tako i izraelski predsjednik, se nalazi u odvojenom dijelu kompleksa zračne luke Berlin/Brandenburg. Jedan novinar agencije Dpa se osobno uvjerio da se zrakoplov popularno nazvan i izraleski "Air Force One" nalazi na sjeveroistoku Njemačke, piše DW

Kako navodi Dpa, izraleski državni zrakoplov je nakon napada Izraela i SAD-a na Iran u subotu poletio iz zračne luke u Beershebi. Nakon toga je, kako prenosi internetska stranica "Flightradar", satima kružio iznad Mediterana da bi naposlijetku sletio u zračnu luku Berlin/Brandenburg jugoistočno od njemačke prijestolnice.

Ni zračna luka niti veleposlanstvo Izraela u Njemačkoj nisu odgovorili na upit medija o svrsi boravka državne letjelice tipa Boeing 767 koja je slžbeno dio Izraelskih zračnih snaga.

Sklanjanje zrakoplova izvan Izraela je dio standardne sigurnosne procedure koja se prakticirala i prilikom proteklih sukoba s Iranom kada su rakete i dronovi padali po Izraelu. Boeing 767 je u vlasništvu Izraela od 2016. kada je letjelica kupljena od australske kompanije Quantas koja ga je do tog trenutka koristila 20 godina.

Iran sada vodi matematičar i filozof, doktorirao je Hegela i Kanta
napad na Iran Izrael avion Njemačka

SI
sisavac
07:47 02.03.2026.

njemačka skriva ratnog zločinca, zašto niste stavili takav naslov? njemačka primila ratnog zločinca. hoće li ga izručiti haškom sudu? zašto ga ne bi, pa ako je nevin nek tamo dokazuje nevinost. zašto se bojite suda kojeg ste sami osnovali?

