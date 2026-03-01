Vječna dilema vozača: Pravo ulje produžit će vijek vašeg auta, ali mnogi se zeznu u jednoj stvari

Motorno ulje često se percipira isključivo kao sredstvo za podmazivanje, no njegova je uloga daleko složenija i presudna za ispravan rad motora. Osim što smanjuje trenje između pokretnih metalnih dijelova i time sprječava njihovo trošenje, ulje obavlja još četiri ključne funkcije. Ono djeluje kao rashladno sredstvo, preuzimajući i do četrdeset posto topline koju motor generira, čime pomaže rashladnom sustavu u sprječavanju pregrijavanja. Istovremeno, ulje je i deterdžent motora; ono skuplja i suspendira nečistoće poput čađe, prašine i sitnih metalnih čestica nastalih habanjem te ih prenosi do filtera ulja. Moderna ulja sadrže i aditive koji neutraliziraju korozivne kiseline nastale izgaranjem goriva, štiteći tako vitalne komponente motora. Naposljetku, ulje stvara tanki zaštitni sloj koji brtvi mikroskopske zazore između klipova i cilindara, osiguravajući optimalnu kompresiju i snagu motora.

Na tržištu se danas nude tri temeljne vrste motornih ulja, a razlika među njima leži u samom procesu proizvodnje i molekularnoj strukturi. Mineralno ulje, poznato i kao konvencionalno, najstarija je i najjednostavnija vrsta ulja koja se dobiva izravnom rafinacijom sirove nafte. Njegova je mana nepravilna molekularna struktura, zbog koje brže gubi svoja svojstva pod visokim temperaturama i opterećenjem. S druge strane spektra nalazi se potpuno sintetičko ulje, proizvod napredne tehnologije stvoren u laboratoriju kemijskom sintezom. Ovaj proces rezultira savršeno ujednačenim molekulama, što mu daje vrhunsku otpornost na ekstremne temperature, oksidaciju i razgradnju. Između ove dvije krajnosti smjestilo se polusintetičko ulje, koje predstavlja kompromisno rješenje, a sastoji se od mješavine mineralne baze i određenog postotka (obično do trideset posto) sintetičkih komponenti i aditiva.

Izbor između ove tri opcije najviše ovisi o starosti vozila, vrsti motora i uvjetima vožnje. Mineralno ulje (najčešće gradacije 15W-40) danas se preporučuje prvenstveno za starija vozila s velikim brojem prijeđenih kilometara i motore jednostavnije konstrukcije. Zbog svoje veće gustoće, ono može bolje popuniti veće zazore nastale dugogodišnjim trošenjem dijelova i tako smanjiti potrošnju ulja ili manja curenja. Međutim, zahtijeva češće intervale zamjene, obično svakih pet do deset tisuća kilometara. Polusintetičko ulje (poput 10W-40) idealan je izbor za vozila srednje starosti i motore s umjerenom kilometražom, pružajući bolju zaštitu i duži vijek trajanja od mineralnog ulja, uz osjetno pristupačniju cijenu od potpuno sintetičkog. Ono nudi dobar balans između performansi i troškova, što ga čini najpopularnijim izborom za velik dio voznog parka.

Potpuno sintetičko ulje (npr. 5W-30, 0W-20) apsolutni je standard i jedini pravi izbor za sva nova i moderna vozila, osobito ona opremljena turbopunjačima, sustavima direktnog ubrizgavanja ili ona koja rade pod teškim opterećenjem. Njegova izvanredna stabilnost na visokim temperaturama ključna je za zaštitu turbine koja se vrti i do 200.000 okretaja u minuti. Istovremeno, zbog niske viskoznosti na hladnoći, osigurava trenutačno podmazivanje pri pokretanju motora zimi, čime se drastično smanjuje habanje. Iako je početno ulaganje veće, sintetička ulja omogućuju znatno dulje intervale zamjene, često od petnaest do trideset tisuća kilometara, te dokazano smanjuju potrošnju goriva zahvaljujući manjem unutarnjem trenju u motoru.

Jedna od najvažnijih informacija na ambalaži ulja jest oznaka viskoznosti prema SAE standardu, primjerice 5W-30. Prvi broj uz slovo "W" (Winter) označava fluidnost ulja pri niskim temperaturama. Što je taj broj niži (npr. 0W ili 5W), ulje je rjeđe na hladnoći i brže će procirkulirati motorom prilikom paljenja, osiguravajući ključno podmazivanje u prvim sekundama rada. Drugi broj (u ovom slučaju 30) označava viskoznost ulja pri radnoj temperaturi motora od 100°C. Veći broj znači da ulje ostaje gušće i stabilnije pri visokim opterećenjima i temperaturama, pružajući bolji zaštitni film. Važno je razbiti mit da je "gušće ulje uvijek bolje". Moderni motori proizvedeni su s iznimno malim tolerancijama i zahtijevaju ulja niske viskoznosti kako bi ona mogla prodrijeti u sve uske kanale i zaštititi komponente.

Općenito pravilo je da nova vozila (do pet godina starosti) zahtijevaju isključivo sintetička ulja niskog viskoziteta (npr. 0W-20, 5W-30) kako bi se zadovoljili strogi ekološki standardi i osigurala maksimalna učinkovitost. Za vozila srednje dobi (od pet do petnaest godina) najčešće se preporučuju sintetička ili polusintetička ulja (npr. 5W-40, 10W-40), ovisno o preporuci proizvođača i stanju motora. Za automobile s više od 150.000 kilometara postoji i posebna kategorija ulja za visoku kilometražu ("High-Mileage"). Ova su ulja, najčešće na [polusintetičkoj ili sintetičkoj bazi](https://precisionlubrication.com/articles/engine-oil-types/), obogaćena posebnim aditivima i regeneratorima koji pomažu obnoviti elastičnost brtvi, smanjujući tako mogućnost curenja i potrošnju ulja koja je karakteristična za starije motore.

Bez obzira na sve savjete, zlatno pravilo pri odabiru motornog ulja uvijek je isto: pridržavajte se specifikacija koje je propisao proizvođač vašeg vozila, a koje su navedene u servisnoj knjižici. Potražite oznake poput ACEA (europski standard) ili API (američki standard) koje jamče da ulje zadovoljava minimalne kriterije kvalitete. I ne zaboravite, prilikom svake izmjene ulja obavezna je i zamjena filtera ulja, jer staro ulje i čist filter imaju jednako loš učinak kao i novo ulje i prljav filter.