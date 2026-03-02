Mislite da znate sve o WhatsAppu? Objava koja je zaludjela internet otkriva 15 tajni koje koristi samo 3 posto ljudi

Iako WhatsApp koristi gotovo dvije milijarde ljudi diljem svijeta, čini se da većina nas samo zagrebe po površini njegovih mogućnosti. To je postalo očito nakon što je korisnik društvene mreže X, Alok Kumar, objavio detaljan vodič pod naslovom: "WhatsApp ima više od 1,9 milijardi korisnika. Ali 97% ljudi ne zna njegov pravi potencijal." U samo jednom danu, njegova objava pregledana je više od 1,5 milijuna puta, prikupivši tisuće lajkova, dijeljenja i, što je najvažnije, spremanja za kasnije, što ukazuje na golemu praktičnu vrijednost sadržaja.

Kumar, koji se na svom profilu opisuje kao osoba koja dijeli "praktične uvide o umjetnoj inteligenciji i 'no-code' alatima", stvorio je niz od 16 objava. U njima je korak po korak predstavio 15 trikova, od kojih su mnogi usmjereni na poboljšanje privatnosti i produktivnosti. Među najpopularnijim savjetima istaknuli su se zaključavanje pojedinačnih razgovora pomoću lozinke ili biometrije, mogućnost korištenja dva WhatsApp računa na istom uređaju te spasonosna opcija "poništi brisanje" za poruke koje ste slučajno obrisali samo za sebe. Svaki savjet popraćen je kratkim videom ili slikom koja demonstrira funkciju, čineći vodič iznimno pristupačnim i lakim za praćenje.

Posebnu pažnju privukle su funkcije koje integriraju umjetnu inteligenciju izravno u aplikaciju. Kumar je pokazao kako koristiti ugrađeni Meta AI za brzo dobivanje informacija ili kako dodati vanjske AI asistente, što otvara potpuno nove mogućnosti korištenja aplikacije koja je dosad služila primarno za komunikaciju. Ostali savjeti uključivali su uređivanje već poslanih poruka, korištenje prečaca za brže dopisivanje na računalu te stvaranje prilagođenih avatara.

WhatsApp has more than 1.9 billion users worldwide.



But 97% of people don’t know its true potential.



Here are 15 essential tricks you should know: pic.twitter.com/uYLLALRTEG — Alok Kumar (@Alokkumarzz) March 1, 2026

Iako su brojke angažmana eksplodirale, rasprava ispod objave ostala je vrlo prizemna i usmjerena na praktičnu primjenu. Umjesto velikih rasprava, korisnici su uglavnom postavljali konkretna pitanja, poput "Kako mogu pronaći zaključane razgovore?" ili su dijelili vlastita iskustva i probleme. Neki su iskoristili priliku da istaknu prednosti konkurentskih aplikacija, uz kratke komentare poput "Telegram >>>", sugerirajući da su neke od ovih "novih" funkcija odavno standard na drugim platformama.

Viralnost ove objave savršeno ilustrira fenomen "skrivenih značajki" u digitalnom dobu. Čak i najpopularniji alati koje koristimo svakodnevno kriju funkcije za koje većina korisnika nikada ne sazna. Jednostavan format vodiča, potkrijepljen jasnim vizualnim uputama i provokativnim naslovom, pokazao se kao dobitna kombinacija za privlačenje masovne pažnje.