Gori Bliski istok, eksplozije u Libanonu, na Cipru, Dubaiju, Dohi...; Trump: 'Svi koji žele na vlast u Iranu su mrtvi'
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
BUKTI SUKOB

VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15

Kuvajt
Foto: Screenshot
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.03.2026.
u 07:52

Državna kuvajtska novinska agencija izvijestila je da je velika rafinerija nafte u Kuvajtu pogođena šrapnelima u ponedjeljak ujutro

Eksplozije su se jutros čule u Jeruzalemu, kao i u Dubaiju i Abu Dhabiju, Dohi u Kataru i Manami u Bahreinu. Dim se diže i iz blizine američkog veleposlanstva u Kuvajtu, a vatrogasci i kola hitne pomoći nalaze se na tom području, rekli su svjedoci jutros za Reuters. Prate se i izvješća na Cipru nakon što je britanska baza RAF-a noćas pogođena sumnjivim dronom.

Borbeni zrakoplov srušio se iznad Kuvajta u blizini američke zračne baze, prema snimci koju je geolocirao CNN, a koja se pojavila na internetu. Video prikazuje avion u plamenu koji pada. Videozapis sugerira da je mlažnjak pao u rasponu od 10 kilometara od američke baze Ali Al Salem u Kuvajtu. Nije jasno zašto se zrakoplov srušio niti kojim zračnim snagama pripada.

Prema CNN-ovoj analizi videa, dvomotorni borbeni zrakoplov odgovara F-15E ili F/A-18. Kuvajt također koristi zrakoplove F/A-18. CNN se za komentar obratio CENTCOM-u i kuvajtskom Ministarstvu vanjskih poslova.

Državna kuvajtska novinska agencija izvijestila je da je velika rafinerija nafte u Kuvajtu pogođena šrapnelima u ponedjeljak ujutro. Dva radnika u naftnoj tvornici Mina Al-Ahmadi ozlijeđena su u eksploziji i prevezena u bolnicu s lakšim ozljedama, rekao je glasnogovornik Ghanem Al-Otaibi u izjavi za javnost koju je citirala agencija.

Golema eksplozija u srcu Teherana. U novom valu napada stradalo veleposlanstvo Srbije
avion Kuvajt napad na Iran rat na Bliskom istoku Iran

Komentara 8

comandante
comandante
08:10 02.03.2026.

ćestitke Iranci!! imate se pravo braniti, nikoga niste napali niti ugrozili

Avatar papigagolog
papigagolog
08:10 02.03.2026.

Samo neka nastave padati.

TA
Tarantula
08:21 02.03.2026.

Spremno čekamo nove upute od koga kupovati skupu naftu i skupi plin i kome se zahvaliti što će cijene hrane opet ići gore?

