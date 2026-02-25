Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEKE STVARI SE NE ISPLATE

Hrvat naručio jeftine kineske britvice, a onda je uslijedio šok: 'Došle su, ali kakve...'

FILE PHOTO: Illustration picture of e-commerce platform Temu
FLORENCE LO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
25.02.2026.
u 15:00

Više korisnika naglasilo je ključnu razliku: proizvod koji se prodaje na policama trgovina u Hrvatskoj mora proći kontrole i zadovoljiti stroge EU regulative o kemikalijama i toksičnosti, dok roba naručena izravno s Temua zaobilazi te mehanizme

Jedan korisnik na hrvatskom Redditu pokrenuo je lavinu komentara jednostavnim, ali ključnim pitanjem: Koje stvari s Temua i sličnih kineskih stranica vrijedi kupiti, a da nisu "neko smeće"? U svojoj objavi naveo je kako planira naručiti proizvode za svakodnevnu upotrebu poput jednokratnih britvica, flastera, vezica za kabele i mikrofiber krpa, primijetivši drastičnu razliku u cijeni u usporedbi s domaćim trgovinama. Njegova dilema savršeno oslikava situaciju u kojoj se nalaze mnogi hrvatski potrošači, privučeni niskim cijenama, ali istovremeno skeptični prema kvaliteti.

Temu i drugi kinezi - koje stvari su vrijedne kupiti?
by u/komaracmarrac in askcroatia

Rasprava se događa u ključnom trenutku. Naime, Europska unija se sprema od prvog srpnja 2026. godine ukinuti oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 eura, što znači da će i najjeftiniji paketići s Temua uskoro poskupjeti. Ova nadolazeća "kineska carina" stvorila je osjećaj hitnosti kod kupaca, potičući ih da iskoriste posljednje mjesece povoljnije kupnje. Istovremeno, europske institucije pojačano istražuju Temu zbog mogućih sigurnosnih propusta, a nedavni izvještaji potrošačkih organizacija pokazali su da velik postotak testiranih proizvoda ne zadovoljava sigurnosne standarde EU.

Korisnici Reddita brzo su sastavili detaljnu listu preporuka i upozorenja. Među proizvodima koji su dobili najviše pohvala nalaze se razni organizatori za kuhinju, kupaonicu i ured, kao i sitnice za kućne ljubimce poput ogrlica ili identifikacijskih pločica koje su i do deset puta jeftinije nego u lokalnim trgovinama. Mnogi su istaknuli i dobar omjer cijene i kvalitete za alat, dijelove za automobile poput brisača, nakit od nehrđajućeg čelika koji ne gubi boju te ručkice za namještaj. "Imam par satova sa AliExpressa, odlični, kvaliteta vrh", napisao je jedan komentator, dok su drugi pohvalili drvene igračke i opremu za hobije.

S druge strane, lista proizvoda koje treba izbjegavati jednako je dugačka, a savjeti su vrlo konkretni. Prvi na udaru našao se upravo artikl koji je autor objave planirao kupiti. "Britvice nemoj. Ja sam uzimao na Aliexpresu (...) došle su tupe britvice", upozorio je jedan od najpopularnijih komentara. Opći konsenzus je da treba biti iznimno oprezan sa svime što dolazi u izravan doticaj s kožom ili hranom. Korisnici su izrazili nepovjerenje prema kozmetici, flasterima, plastičnom priboru za jelo i papirnatim košaricama za fritezu na vrući zrak.

Najvažnija pouka proizašla iz rasprave jest ona o sigurnosnim standardima. Više korisnika naglasilo je ključnu razliku: proizvod koji se prodaje na policama trgovina u Hrvatskoj mora proći kontrole i zadovoljiti stroge EU regulative o kemikalijama i toksičnosti, dok roba naručena izravno s Temua zaobilazi te mehanizme. "Nije isto jer preko Temua ne podliježu zakonima u EU oko toksičnosti kemikalija i korištenih boja", objasnio je jedan korisnik u popularnom komentaru, dodajući da ista stvar proizvedena za europsko tržište mora biti izrađena po drugačijim, sigurnijim standardima.

Ova svijest o riziku reflektira širu zabrinutost europskih potrošača. Dok se Hrvati trude iskoristiti preostalo vrijeme za jeftiniju online kupnju, čini se da je oprez prevladao nad početnom euforijom. Zaključak zajednice je jasan: za sitnice poput organizatora, ukrasa ili alata gdje kvaliteta nije presudna, kineske platforme mogu biti zlatni rudnik. Ipak, za sve što se tiče zdravlja, prehrane i osobne njege, rizik je jednostavno prevelik, a ušteda od nekoliko eura nije vrijedna potencijalne štete.

Bliži nam se pomicanje sata, ove godine s jednom promjenom koja će mnoge oduševiti
Ključne riječi
carine reddit shein Temu Barkod

Komentara 1

Pogledaj Sve
PO
Poletarac101
15:31 25.02.2026.

Ni badave ..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!