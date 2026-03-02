FOTO Marija iz 'Života na vagi' više ovako ne izgleda: U showu je prije 2 godine skinula 60 kg i razvela se
Mariju Novak RTL-ovi gledatelji upoznali su u showu "Život na vagi", a u proces mršavljenja ušla je s 163,1 kilogram. Na posljednjem vaganju imala je 104,8 kilograma. Impresivna transformacija koju je nastavila i vani, a sada se na Instagramu osvrnula na svoj put.
"Danas je točno godinu dana otkako sam zakoračila iz 'Života na vagi' u svoj novi život. Nije bilo lako. Bilo je padova, suza, odricanja, ali i puno smijeha, ponosa i malih pobjeda. Najvažnije što sam naučila? Ne radi se samo o kilogramima. Radi se o zdravlju, disciplini i ljubavi prema sebi. Promjena nije sprint nego maraton. Ako ja mogu – možeš i ti", napisala je Marija prošle godine i dodala:
"Nisam još na cilju, ali sam ponosna na svaki korak do sada. Ova godina mi je pokazala da je najveća snaga ustrajnost. Za sve vas koji se možda dvoumite: krenite. Prvi korak je najteži, ali i najvrjedniji".
Nakon showa ostala je u prijateljskim odnosima s Tomislavom i Alinom. - Nas troje se dosta družimo, nekako smo kliknuli i ostali si jako dobri - kaže Marija. Kada je tek napustila show bilo je izazovno držati se navika koje je naučila u showu, ali sada više nema taj problem.
- Po izlasku iz showa mogu reći da je bilo izazova, no više ih nema. Prijatelji me i dalje zezaju i nude mi nezdravu hranu, no ja ne posustajem, čak sam im i zahvalna na tim malim provokacijama - veli.
Rekla je kako svojoj rastavi nije dala prostora da shvati da se to zbilja dogodilo jer joj je cijelo vrijeme nakon izlaska iz showa i uoči finala fokus bio na nastavku skidanja kilograma, treninzi i plan prehrane bili su joj prioritet.