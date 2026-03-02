FOTO Marija iz 'Života na vagi' više ovako ne izgleda: U showu je prije 2 godine skinula 60 kg i razvela se

Mariju Novak RTL-ovi gledatelji upoznali su u showu "Život na vagi", a u proces mršavljenja ušla je s 163,1 kilogram. Na posljednjem vaganju imala je 104,8 kilograma. Impresivna transformacija koju je nastavila i vani, a sada se na Instagramu osvrnula na svoj put.
Mariju Novak RTL-ovi gledatelji upoznali su u showu "Život na vagi", a u proces mršavljenja ušla je s 163,1 kilogram. Na posljednjem vaganju imala je 104,8 kilograma. Impresivna transformacija koju je nastavila i vani, a sada se na Instagramu osvrnula na svoj put.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
"Danas je točno godinu dana otkako sam zakoračila iz 'Života na vagi' u svoj novi život. Nije bilo lako. Bilo je padova, suza, odricanja, ali i puno smijeha, ponosa i malih pobjeda. Najvažnije što sam naučila? Ne radi se samo o kilogramima. Radi se o zdravlju, disciplini i ljubavi prema sebi. Promjena nije sprint nego maraton. Ako ja mogu – možeš i ti", napisala je Marija prošle godine i dodala:
"Danas je točno godinu dana otkako sam zakoračila iz 'Života na vagi' u svoj novi život. Nije bilo lako. Bilo je padova, suza, odricanja, ali i puno smijeha, ponosa i malih pobjeda. Najvažnije što sam naučila? Ne radi se samo o kilogramima. Radi se o zdravlju, disciplini i ljubavi prema sebi. Promjena nije sprint nego maraton. Ako ja mogu – možeš i ti", napisala je Marija prošle godine i dodala:
Foto: Instagram
Share
Podijeli
"Nisam još na cilju, ali sam ponosna na svaki korak do sada. Ova godina mi je pokazala da je najveća snaga ustrajnost. Za sve vas koji se možda dvoumite: krenite. Prvi korak je najteži, ali i najvrjedniji". 
"Nisam još na cilju, ali sam ponosna na svaki korak do sada. Ova godina mi je pokazala da je najveća snaga ustrajnost. Za sve vas koji se možda dvoumite: krenite. Prvi korak je najteži, ali i najvrjedniji". 
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Podsjetimo, Marija je mnoge oduševila svojom pričom i upornošću. Zdrave navike koje je usvojila u showu nastavila je prakticirati.
Podsjetimo, Marija je mnoge oduševila svojom pričom i upornošću. Zdrave navike koje je usvojila u showu nastavila je prakticirati.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Nakon showa ostala je u prijateljskim odnosima s Tomislavom i Alinom. - Nas troje se dosta družimo, nekako smo kliknuli i ostali si jako dobri - kaže Marija. Kada je tek napustila show bilo je izazovno držati se navika koje je naučila u showu, ali sada više nema taj problem.
Nakon showa ostala je u prijateljskim odnosima s Tomislavom i Alinom. - Nas troje se dosta družimo, nekako smo kliknuli i ostali si jako dobri - kaže Marija. Kada je tek napustila show bilo je izazovno držati se navika koje je naučila u showu, ali sada više nema taj problem.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
- Po izlasku iz showa mogu reći da je bilo izazova, no više ih nema. Prijatelji me i dalje zezaju i nude mi nezdravu hranu, no ja ne posustajem, čak sam im i zahvalna na tim malim provokacijama - veli. 
- Po izlasku iz showa mogu reći da je bilo izazova, no više ih nema. Prijatelji me i dalje zezaju i nude mi nezdravu hranu, no ja ne posustajem, čak sam im i zahvalna na tim malim provokacijama - veli. 
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Nedavno je otkrila i kako je već par mjeseci rastavljena i ovoj temi je nedavno pričala za RTL. 
Nedavno je otkrila i kako je već par mjeseci rastavljena i ovoj temi je nedavno pričala za RTL. 
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Rekla je kako svojoj rastavi nije dala prostora da shvati da se to zbilja dogodilo jer joj je cijelo vrijeme nakon izlaska iz showa i uoči finala fokus bio na nastavku skidanja kilograma, treninzi i plan prehrane bili su joj prioritet.
Rekla je kako svojoj rastavi nije dala prostora da shvati da se to zbilja dogodilo jer joj je cijelo vrijeme nakon izlaska iz showa i uoči finala fokus bio na nastavku skidanja kilograma, treninzi i plan prehrane bili su joj prioritet.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/