VAŽNO JE SVE PROVJERITI

Stručnjak za rabljene automobile upozorio: Ovo su tri prijevare na koje kupci moraju paziti

08.09.2025.
u 12:31

Jedna prijevara koja postoji desetljećima je namještanje kilometraže gdje prodavači smanjuju prikazanu kilometražu automobila kako bi izgledao noviji i vrjedniji

Mnogi se danas odlučuju za kupnju rabljenih automobila, a većina popularnih modela - osobito onih koji su poznati po pouzdanosti, prodaje se iznimno brzo, često svega nekoliko dana nakon objave u oglasnicima. No, unatoč privlačnosti nekih modela automobila, kupci trebaju biti iznimno oprezni i temeljiti pri provjeri kvalitete vozila. Prema stručnjaku za rabljene automobile Alexu iz Medina Auto Malla, postoje tri posebne prijevare na koje kupci moraju pripaziti. 

"Kad god je tržište ovako konkurentno, uvijek će se naći ljudi koji pokušavaju iskoristiti situaciju. Kupci moraju biti posebno oprezni kako ne bi otišli s prijevarom umjesto s povoljnom kupnjom", kazao je, piše Express.

1. Kloniranje automobila - Kloniranje automobila postalo je jedna od najraširenijih prijevara u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kriminalci uzimaju identitet legitimnog automobila i kopiraju ga na drugi, često ukradeni automobil. Stručnjak je objasnio na primjeru: "Zamislite Volkswagen Golf iz 2019. u sivoj boji. Prevarant će pronaći drugi Golf iste godine, modela i opreme, a zatim koristiti njegove registracijske podatke za izradu duplikata dokumenta." Alex savjetuje kupce da pažljivo pregledaju registarske pločice jer su neobični fontovi i boje znakovi upozorenja.

2. Lažne adrese i sumnjivi dokumenti - Iznenađujuće česta prijevara uključuje prodavače koji koriste lažne adrese kako bi prikrili tko je stvarni vlasnik vozila. U nekim slučajevima, kupcima se pokazuje dokument koji izgleda autentično, ali prodavač izbjegava povezati se s nekretninom navedenom u dokumentu. Alex je rekao: "Ako dođete po automobil i prodavač kaže 'Srest ćemo se na prilazu', a vi nikada ne kročite u kuću, to bi trebalo izazvati sumnju. Pravi prodavač neće imati problema dokazati da automobil pripada njemu na registriranoj adresi."

3. Namještanje kilometraže - Još jedna prijevara koja postoji desetljećima je namještanje kilometraže gdje prodavači smanjuju prikazanu kilometražu automobila kako bi izgledao noviji i vrjedniji. "Ako automobil navodno ima samo 48000 kilometara, ali su sjedala izlizana, koža na upravljaču istrošena ili pedale ogrebene, to bi odmah trebalo izazvati sumnju", kazao je stručnjak te dodao kako treba provjeriti račune i fakture koji pokazuju pravo održavanje.
