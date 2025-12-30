Velika promjena na gmailu: Usluga koju su svi tražili 20 godina napokon će biti dostupna

Google je najavio novu funkciju koja korisnicima omogućuje promjenu adrese e-pošte, što je prvi put od uvođenja Gmaila prije više od 20 godina. Ova opcija, koja se postupno uvodi, omogućit će korisnicima da mijenjaju svoju @gmail.com adresu bez potrebe za otvaranjem novog računa, piše Fenix.

Dosad su samo korisnici koji su koristili vanjske e-mail adrese povezane s Google računom mogli promijeniti adresu. Korisnici s adresama tipa @gmail.com morali su otvoriti potpuno novi račun, čime su gubili podatke poput povijesti kupnji na Play Storeu, spremljenih YouTube popisa i drugih povezanih podataka. Nova funkcija trebala bi riješiti taj problem.

Nakon promjene adrese, originalna adresa ostaje aktivna kao alias, a e-mailovi poslani na staru adresu i dalje će stizati u isti inbox. Također, korisnici se mogu prijavljivati na Googleove usluge koristeći i novu i staru adresu, dok svi postojeći podaci na Google Driveu, Google Photos i drugim uslugama ostaju dostupni.

Međutim, Google je postavio nekoliko ograničenja kako bi spriječio zloupotrebu funkcije. Promjena adrese moguća je samo jednom u 12 mjeseci, nova adresa ne može se izbrisati unutar tih godinu dana, a korisnik se može vratiti na staru adresu u bilo kojem trenutku. Također, promjena je moguća isključivo između dvije @gmail.com adrese, a korisnici koji žele prijeći na vanjsku adresu i dalje moraju razdvojiti Gmail od Google računa.

Tehnički postupak promjene je jednostavan. Korisnici trebaju otvoriti Postavke računa → Osobni podaci → E-mail. Ako je funkcija već omogućena za njihov račun, tamo će se prikazati opcija za uređivanje adrese. Ako opcija nije dostupna, znači da funkcija još nije aktivirana za taj račun.

Google također upozorava da bi moglo doći do komplikacija kod korištenja Chromebook uređaja i prijava na web-stranice trećih strana putem “Prijava preko Googlea”. Korisnicima se savjetuje da provjere koriste li važne usluge povezane sa starom adresom prije promjene. Iako je nova funkcija trenutno dostupna na nekoliko jezika, uključujući njemački, službena objava i točan vremenski okvir globalne dostupnosti još nisu poznati.