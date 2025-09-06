Naši Portali
ovo je pad na vozačkom!

Ovo moraju znati baš svi s vozačkom dozvolom: Tko ima prednost na ovom raskrižju?

06.09.2025.
u 08:00

Na slici se nalaze tri automobila koja su istovremeno stigla na nekontrolirano raskrižje, a pitanje je koji od njih ima prednost?

Na raskrižjima bez semafora ili prometnih znakova često dolazi do dileme - tko ima pravo prvenstva prolaska? Ova naizgled jednostavna situacija može izazvati zabunu među vozačima, pa je važno poznavati osnovna pravila koja osiguravaju sigurno i jasno kretanje kroz raskrižje. Na slici se nalaze tri automobila koja su istovremeno stigla na nekontrolirano raskrižje, a pitanje je koji od njih ima prednost? Dostupni odgovori su sljedeći:

  • a) crveni, plavi, zeleni
  • b) plavi, crveni, zeleni
  • c) zeleni, plavi, crveni
  • d) plavi, zeleni, crveni

Pogledajte sliku ispod te se odlučite za svoj odgovor, a ispod slike provjerite jeste li bili u pravu!



Na raskrižjima bez regulacije (znakova ili semafora), osnovno pravilo prednosti temelji se na načelu ‘tko prvi dođe, prvi ima prednost’. To znači da vozilo koje prvo stigne na raskrižje prolazi prvo, dok se ostala vozila trebaju zaustaviti i pričekati svoj red. Ako su vozila stigla istovremeno, prednost ima vozilo s desne strane.

Promatrajući situaciju na slici, zeleni automobil nema nijedno vozilo s desne strane, što mu daje pravo prvenstva. Nakon što zeleni automobil prođe, plavi automobil postaje sljedeći jer ni on tada nema vozilo s desne strane. Na kraju prolazi crveni automobil. Dakle, ispravan odgovor je c) zeleni, plavi, crveni.

Uz ovo, uvijek je važno primijeniti oprez i zdravorazumski pristup kako bi se izbjegle nesreće i održala jasna komunikacija s drugim vozačima.
