Novo istraživanje otkriva: Vlasnici ove marke automobila su uvjerljivo najgori vozači!

Vječno pitanje – koja marka automobila privlači najgore vozače – godinama se raspravlja uz kave, u društvima i na forumima. Od zauzimanja srednje trake, preko divljanja pa do prebrze vožnje, neke marke stekle su reputaciju neslavnih prometnih navika. Njemački automobili često su na udaru kritika, a sada to potvrđuje i novo istraživanje. Platforma DiscoverCars.com provela je analizu na šest raskrižja, prateći gotovo 1500 automobila, kako bi otkrila tko najčešće zaboravlja na – žmigavac, prenosi Express.co.

Rezultati nisu iznenadili: na vrhu se našao BMW, čiji vozači u 19,3% slučajeva nisu signalizirali. Podaci pokazuju da su vozači BMW-a čak tri puta rjeđe koristili žmigavac nego vozači Peugeota, koji su završili na desetom mjestu. Na drugom mjestu nalazi se Mercedes-Benz s 14,7%, a treće mjesto zauzeo je Renault s 14,5% vozača koji nisu označili smjer. Slijedi Audi s 12,7%, dok je prvih pet zaokružio Vauxhall s istim postotkom.

Na začelju liste, među najgorima, našli su se Volvo, Toyota, Honda i Peugeot, čiji vozači nisu koristili žmigavac u manje od 8% slučajeva.

Automobilski stručnjak Aleksandrs Buraks komentirao je rezultate: “Vozači luksuznih automobila već imaju lošu reputaciju, a naše istraživanje pokazuje da su BMW, Mercedes-Benz i Audi među najgorima po pitanju pokazivanja smjera. Gotovo svaki peti vozač BMW-a kojeg smo promatrali jednostavno nije koristio žmigavac. Čak i mali broj onih koji to zaborave može značajno poremetiti promet i učiniti vožnju stresnijom nego što bi trebala biti”.