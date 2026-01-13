Radna soba, oaza za gaming, dnevni boravak... Sve zajedno, još i na kotačima

Kombi ili monovolumen? Ovisi koga pitate. Dok jedni za Lexus LM kažu da je jedan od rijetkih jednovolumena preostalih na tržištu, drugi u njemu vide putnički kombi, idealan za prijevoz putnika do kakvog luksuznog hotela. Naglasak je ovdje upravo na luksuzu. Slova LM u nazivu upečatljiva Lexusova modela stoje za Luxury Mover. Dok se oko vanjštine još i može raspravljati, kad je o unutrašnjosti riječ stvar je kristalno jasna: Lexus nije napravio još jedan (obiteljski) automobil. Može, naravno, LM i tome poslužiti, ali primarna je ideja ovdje bila bila osmisliti prostor na kotačima koji pruža jednaku razinu udobnosti kao dnevni boravak. I s praktičnošću privatnog aviona, napominje japanski proizvođač. Čim smo otvorili električna bočna klizna vrata, složili smo se s tom tvrdnom. Umjesto očekivana barem četiri sjedala, u raskošnom se prostoru kočopere tek dva, nalik foteljama, s el. podešavanjem nagiba naslona i potpore za noge, s grijanjem odnosno ventiliranjem i masažom. Sa stolićima poput onih u zrakoplovu. Ispred svakog od njih proteže se po jedan zaslon, spojen u impresivnu cjelinu. Pa tako dva sretna putnika mogu ili gledati svatko svoj film ili igrati igrice – zajedno ili svatko za sebe. Treba tijekom putovanja odraditi videokonferenciju? U LM-u ni to nije problem. Ukupno gledajući, Lexus LM najluksuzniji je takav automobil na tržištu. Lexus u njemu donosi svoje najdublje načelo: Omotenashi, odnosno gostoljubivost. To znači da je sve, od sjedala koja se prilagođavaju tijelu, do klime koja „osluškuje” toplinske senzore, 48-inčnog HD zaslona... osmišljeno kako bi se putnici osjećali kao počasni gosti u vlastitom prostoru. Žele li malo odrijemati, trebaju samo na daljinskom upravljaču odabrati tu opciju i vozilo će samo spustiti sjenila, kao i naslon sjedala, ali i podesiti temperaturu kako bi odmaranje bilo ugodnije.

Foto: Sandra Mikulčić

Testni primjerak posebna je poslastica, verzija s četiri sjedala. Taj VIP lounge-automobil pregradom dijeli vozačev dio od putničkoga, u kojemu oni uživaju u npr filmovima na velikom zaslonu, ali i zvuku Mark Levinson 3D Surround Sound sustava s 23 zvučnika. Dojam koncertne dvorane u automobilu. Požele li putnici privatnost, stakla se mogu potpuno zatamniti. U automobil je ugrađeno glasovno prepoznavanje koje sluša samo ta dva putnika u stražnjem dijelu. Verzija sa sedam sjedala donosi, pak, luksuz za cijelu obitelj ili poslovni tim. U toj su izvedbi VIP sjedala ona u središnjem redu, tu putnici uživaju najveći luksuz. Podjednako žele li se opustiti tijekom vožnje (sjedala idu skroz do ležećeg položaja) ili bi to vrijeme radije iskoristili zabavljajući se. Ili radeći, budući da je LM i pravi luksuzni ured na kotačima. S grijanim ne samo sjedalima, već i naslonima za ruke. Očito je, prostora u ovoj luksuznoj krstarici ne manjka, a valja spomenuti i zapreminu prtljažnika od 752 l.

Radna soba, oaza za gaming, dnevni boravak... Sve zajedno, još i na kotačima

U ovom će automobilu njegov vlasnik rijetko sjesti za volan, no tijekom testa uvjerili smo se i da je ova krstarica duža od pet metara (512,5 cm) prilično živahna. Hibridni pogon raspolaže s 250 konjskih snaga, koje šalje na obje osovine. Kombinacija benzinskog i elektromotora u automobilu ovakvih gabarita rezultirala je prosječnom potrošnjom od 8,5 l/100 km. Neočekivano za ovako velik automobil, lagano se provlači i kroz gradski promet. Pogled straga olakšava kamera s prikazom na središnjem retrovizoru, dok je na centralnom zaslonu odličan prikaz situacije iza automobila, prilikom vožnje unazad. Ovjes je jako ugodan, vožnja je udobna, neravnine upija s lakoćom. Na autocesti, pak, oduševila nas je i zvučna izolacija. Okruženi elegantnim dizajnom, kvalitetnim materijalima i pedantnom završnom obradom, uživali smo i u izostanku inače uobičajene buke. Lexus LM košta od 151.900 eura, a testnome je cijena 179.900 eura. Isprobana verzija je 350h Luxury.