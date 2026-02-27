Naši Portali
HRABAR POTEZ

Večernji doznaje: Dalić je prelomio! Na Svjetsko prvenstvo vodit će igrača iz druge lige

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
27.02.2026.
u 13:00

Izbornik još uvijek muku muči s pozicijom lijevog braniča, s obzirom na neizvjesnost oko Gvardiolovog oporavka. Tako bi u ožujku u SAD-u na toj poziciji trebao igrati Josip Stanišić, što otvara mogućnost korištenja Jakića i Smolčića na desnom beku

Izbornik vatrenih Zlatko Dalić prelomio je: treći vratar Hrvatske na nadolazećem turniru u SAD-u ožujku, a onda vjerojatno i na Svjetskom prvenstvu, bit će 25-godišnji Ivor Pandur iz Hull Cityja. Ta odluka i nije toliko neočekivana, budući da se dosadašnji treći vratar vatrenih, Hajdukov Ivica Ivušić, još uvijek oporavlja od ozljede, a niti jedan drugi čuvar mreže nije svojim izvedbama nadmašio Pandura ove sezone. U eteru su se vrtjela imena Tonija Silića, Karla Letice, koji je već bio na pretpozivu, zatim Adriana Šempera, koji brani u talijanskom prvoligašu Pisi, no Pandur je u ovom trenutku jedina opcija o kojoj Dalić razmišlja. Prva dvojica vratara bit će naravno Dominik Livaković i Dominik Kotarski.

Zanimljivo, Pandur će biti tek drugi hrvatski reprezentativac koji će na SP ići kao drugoligaški igrač. Prije njega to je bio također nogometaš iz engleske druge lige, Robert Prosinečki iz Portsmoutha na SP-u 2002. godine.

Ivor Pandur još nije debitirao za reprezentaciju iako je bio pozvan za posljednje dvije utakmice kvalifikacija, protiv Farskih Otoka (3:1) i Crne Gore (3:2). U ovoj sezoni branio je u 33 utakmice za Hull City, primio je 48 pogodaka, odnosno u prosjeku prima 1.5 pogodaka po utakmici, ali u prosjeku ima 3.2 obrane po utakmici, te je po tome na podjeli drugog mjesta u Championshipu.

Inače, izbornik još uvijek muku muči s pozicijom lijevog braniča, s obzirom na neizvjesnost oko Gvardiolovog oporavka. Tako bi u ožujku u SAD-u na toj poziciji trebao igrati Josip Stanišić, što otvara mogućnost korištenja Kristijana Jakića i Ivana Smolčića na desnom beku. U toj rotaciji svakako nedostaje još jedan lijevi branič; Domagoj Bradarić i Borna Sosa ne kotiraju baš visoko u planovima stožera...
Avatar rubinet
rubinet
13:08 27.02.2026.

Iznenađujući izbor.

DI
DijeKusrač
14:44 27.02.2026.

Zlomislić. On je trenutno najbolji.

