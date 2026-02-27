Naši Portali
OSUĐENI DVOSTRUKI UBOJICA

Susjedstvo u panici: Jedan od najopasnijih ubojica izlazi na slobodu, već je tražio i stan

screenshot Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
27.02.2026.
u 13:12

Zanimljivo je da se Kotaranu za ubojstva sudilo i u Švedskoj, prije zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Ondje su ga sudski vještaci proglasili neuračunljivim, nakon čega je prije 23 godine deportiran u BiH

Goran Kotaran (43) iz Kozarske Dubice, osuđeni dvostruki ubojica, u petak izlazi na slobodu nakon što je odslužio 20 godina zatvora. Kotaran je pravomoćno osuđen zbog dva ubojstva počinjena 2005. i 2006. godine. Njegove žrtve bili su Predrag Vrban, poznat pod nadimkom Pedi Lopov, i Sead Kanurić, zvani Steva Mucavi. Obojica su zadavljena, a njihova tijela kasnije su pronađena zakopana.

Prema pisanju Nezavisnih novina, Kotaran je preko člana obitelji tražio stan i adresu u Banjoj Luci. Iako je rodom iz Kozarske Dubice, čini se da je odlučio nakon izlaska iz zatvora preseliti u veći grad. Direktor Kazneno-popravnog zavoda Banja Luka Saša Gligorić potvrdio je da su sve nadležne institucije obaviještene o njegovu puštanju na slobodu. Održan je i sigurnosni sastanak na kojem se razgovaralo o nadzoru nakon izlaska iz zatvora. Izdržavanje kazne započeo je početkom 2008. godine u KPZ-u Foča. U studenom 2024. premješten je u KPZ Banja Luka, iz kojeg sada i izlazi.

Zanimljivo je da se Kotaranu za ubojstva sudilo i u Švedskoj, prije zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Ondje su ga sudski vještaci proglasili neuračunljivim, nakon čega je prije 23 godine deportiran u BiH. Njegov izlazak na slobodu ponovno otvara pitanje nadzora i procjene rizika kod osuđenika za teška kaznena djela, osobito kada je riječ o višestrukim ubojstvima.

Neviđena Trumpova odmazda šokirala Amerikance: Naredio masovnu čistku agenata koji su ga špijunirali
Ključne riječi
Bosna i Hercegovina zatvor ubojica ubojstvo

