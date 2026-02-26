Naši Portali
MOTOR MODRIH

Kapetan Dinama zbog nogometa je propustio rođenje djece, a onda se suočio s opakom bolešću

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
26.02.2026.
u 21:15

Josip Mišić, ključni igrač i kapetan Dinama, iza sebe ima životnu priču obilježenu golemim odricanjima i borbom za zdravlje. Dok je bio na vrhuncu karijere u Grčkoj, suočio se s teškom bolešću, a najveća podrška bila mu je obitelj

Nakon poraza na Maksimiru, Dinamo večeras traži podvig protiv Genka za prolazak u osminu finala Europske lige. Zadatak je dodatno otežan brojnim izostancima, zbog čega trener Kovačević ne može računati na suspendiranog strijelca Diona Drenu Belju te ozlijeđene Bennacera i Hoxhu. Ipak, dinamovci se kao i uvijek mogu osloniti na neumornog borca i vođu veznog reda, Josipa Mišića.

Mišić je igrač je čija se vrijednost ne mjeri samo statistikama, već i nevjerojatnom borbenošću i požrtvovnošću na terenu. No, njegova najveća pobjeda nije ostvarena na nogometnom travnjaku. Iako privatni život vješto čuva od očiju javnosti, kapetan Modrih ispričao je detalje o najtežem razdoblju svog života, kada se umjesto s protivničkim igračima morao suočiti s opakom bolešću i velikim osobnim odricanjima koja profesionalna karijera nosi sa sobom.

Život Dinamovog kapetana obilježila su teška borba s opakom bolešću i velika obiteljska odricanja
Sve se događalo 2020. godine, u trenutku kada je kao igrač grčkog PAOK-a bio na apsolutnom vrhuncu forme i netom proglašen u idealnu momčad desetljeća solunskog kluba. Upravo tada, život mu je priredio veliku prepreku - dijagnosticiran mu je karcinom testisa. Bio je to udarac koji ga je privremeno udaljio s terena, ali ne i slomio. Uslijedila je operacija i prisilna pauza od šest mjeseci. - Operirao sam tumor testisa, ali to je sada iza mene. Bio je jako težak period, ali vratio sam se na teren i to je najbitnije - iskreno je priznao Mišić u razgovoru za Dinamovu stranicu.

Međutim, njegova priča o odricanju započela je i prije teške dijagnoze. Profesionalni nogomet traži potpunu posvećenost, a Mišić je to osjetio na najbolniji način, propustivši dva najvažnija trenutka u životu svakog oca. Nije mogao biti uz suprugu Anu na porođaju ni kada se 2018. godine u Zagrebu rađao sin Jakov, jer je tada igrao za Sporting iz Lisabona, a niti dvije godine kasnije pri rođenju kćeri Mile u Vinkovcima, jer je bio u Grčkoj. - Prošloga petka moja supruga Ana u Vinkovcima je rodila kćerkicu Milu. Tako je naš jednoipolgodišnji sin Jakov dobio sestricu. Žao mi je što nisam mogao biti uz suprugu na porođaju zbog svojih profesionalnih obveza u klubu - izjavio je u intervjuu za Večernji list, ilustrirajući cijenu koju vrhunski sportaši ponekad plaćaju.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
Upravo je obitelj, supruga Ana s kojom se vjenčao 2017. godine u crkvi sv. Ivana Krstitelja u rodnoj Županji, te sin Jakov i kći Mila, bila njegov najveći oslonac i stijena u borbi za zdravlje. Oni su mu dali snagu da prebrodi najteže trenutke i vrati se jači no ikad. Njegov povratak na teren i preuzimanje kapetanske vrpce u Dinamu, s kojim je u međuvremenu osvojio brojne trofeje, stoga su simbol ne samo sportske, već i veličanstvene životne pobjede koja nadilazi sve pehare i postignuća na nogometnom terenu.
