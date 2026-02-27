Užas u zagrebačkom neboderu: S viših katova bacaju urin, evo što kažu stanari

Neugodno iznenađenje dočekalo je stanare nebodera na zagrebačkim Srednjacima, u ulici Braće Domany, gdje se, prema objavi koja je osvanula u kvartovskoj Facebook grupi, već neko vrijeme ponavlja, u najmanju ruku nesvakidašnji problem – netko iz stana baca urin kroz prozor.

"Ne mogu vjerovati da u 21.st. u ovako velikom neboderu ne postoje WC-e školjke pa ljudi moraju svoju mokraću bacati kroz prozor... Dragi stanari, nemojte se iznenaditi ako zateknete svoje vozilo smrdljivo i poliveno nečijom mokraćom....Žalosno i odvratno kakvi ljudi žive među nama", napisala je autorica objave uz priloženu fotografiju zgrade i parkirališnog mjesta koje bi bolje bilo izbjegavati.

Uskoro su joj se i u komentarima počeli javljati susjedi s identičnim iskustvima. "Upravo to nam se dogodilo prije dva tjedna. Ja sam mislila da je riblja juha, a muž je tvrdio da je ovo što vi kažete.. uglavnom, hitno pranje no miris je ušao u ventilaciju i osjetio se još tjedan dana", "Da, upravo s te strane je već bilo nekih sličnih letećih objekata, mislim da je naš predstavnik stanara upoznat s tim, ne bih mogla tvrditi da je osoba identificirana, ali da smeće dolazi s te strane nije nepoznato, nažalost", "Ne znam od kad ste na toj adresi ali pripremite se i na veći užas. Moje saučešće", pisali su.