Poznati inspektor o smrti Mateja Periša: 'Prema mojemu mišljenju, to nije završen slučaj, pronašao sam dosta nepravilnosti'

Umirovljeni kriminalistički inspektor Branko Lazarević uskoro će objaviti svoju sedmu knjigu pod nazivom "Zovite me šakal". Iako je već ranije objavio nekoliko djela temeljenih na stvarnim kriminalističkim slučajevima, ovo posljednje izdanje ima posebno mjesto.

Lazarević, koji je godinama bio šef ekipe za očevid u zagrebačkoj policiji, sada uživa u mirovini, no i dalje je poznat po svojoj suradnji s novinarima, redateljima i scenaristima. Njegovo ime često se spominje u medijima, osobito kad je riječ o komentiranju aktualnih kriminalnih slučajeva. Najviše se to osjetilo nakon tragične smrti mladića Mateja Periša, čiji je nestanak i kasniji pronalazak tijela izazvao veliku pozornost.

Iako je službeno zaključeno da je smrt Periša rezultat utapanja, Lazarević smatra da slučaj nije riješen: "Prema mojemu mišljenju, to nije završen slučaj… Imao sam dio tog spisa i pronašao dosta nepravilnosti. Vidim greške i srpske i hrvatske policije, jedino mogu pohvaliti vatrogasce i ronioce. Ja bih to drukčije radio jer vidim još prostora, recimo u dijelovima srpskih i hrvatskih spisa o tome slučaju i vidio sam da se to ne slaže. Moguće je da bih i ja na kraju donio isti zaključak, ali nije učinjeno sve kako bi se slučaj nazvao riješenim", rekao je za Dnevno.hr.

Podsjetimo, Matej Periš, 27-godišnji mladić iz Hrvatske, nestao je u Beogradu 31. prosinca 2021. godine, nakon proslave Nove godine s prijateljima. Njegovo nestanak izazvao je veliku zabrinutost i medijsku pažnju, a potraga za njim trajala je dva mjeseca. Dana 23. veljače 2022. godine, njegovo beživotno tijelo pronađeno je u rijeci Dunav, a istraga je pokazala da je smrt nastala utapanjem. Iako su vlasti zaključile da nije bilo tragova nasilja, mnogi i dalje sumnjaju u okolnosti njegove smrti, a slučaj je ostao predmet rasprava.