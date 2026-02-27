Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRISJELA MU

FOTO Splićanin podijelio vrtoglavi račun za kavu sa šlagom: 'Jesmo li šlag i ja u istoj prostoriji?'

Split: Sunčana nedjelja
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.02.2026.
u 15:00

Zanimljiv je bio i komentar korisnika iz Slavonije, koji je ponudio drugačiju perspektivu

Naizgled bezazlena objava na popularnoj društvenoj mreži Reddit, u kojoj se korisnik požalio na količinu šlaga u svojoj kavi, brzo je prerasla u žustru raspravu. Korisnik pod nadimkom "kojestaje" objavio je fotografiju kave s računom iz beach cluba na Žnjanu, na kojem stoji cijena od 3.60 € za "kavu s šlagom velika". Uz sliku je postavio duhovito, ali i pomalo gorko pitanje: "Kava sa šlagom? Jesmo li šlag i ja u istoj prostoriji?", aludirajući na jedva vidljiv trag šlaga u šalici.

Ova jednostavna pritužba poslužila je kao okidač za desetke Splićana koji su u komentarima izrazili svoje frustracije, ne samo cijenama, već i cjelokupnom atmosferom koja se stvara na novouređenom Žnjanskom platou. Iako je projekt zamišljen kao "dnevni boravak grada", mnogi smatraju da su cijene u novim, luksuznim objektima postale previsoke za džep prosječnog građanina.

Rasprava se vrlo brzo podijelila u nekoliko smjerova. Dok su jedni branili ugostitelje, ističući visoke cijene najma prostora na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu, drugi su bili puno oštriji. "Koliki su im najmovi, bit će to puno gore kad krene sezona", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao informaciju da zakup prostora doseže i sto tisuća eura godišnje.

Međutim, najviše reakcija izazvali su komentari koji su se dotaknuli socijalnog raslojavanja. "Biznismeni imaju svoj aparat pa doma piju kavu jer nemaju vremena laprdat po kafićima, rulja koja nema za kiflu pune kafiće i kukaju kako je skupa kava", stoji u jednom od najpopularnijih komentara koji je dobio desetke glasova podrške. Na to se nadovezao drugi korisnik s tvrdnjom: "Iskompleksirani malograđani dolaze pokazati da imaju para, a zapravo ne znaš tko ima veći minus na računu." Mnogi su se složili da odlazak na kavu na lokacije poput Žnjana sve više postaje stvar prestiža i "pokazivanja", a sve manje istinski ritual uživanja u kavi, koji je duboko ukorijenjen u dalmatinsku kulturu.

Zanimljiv je bio i komentar korisnika iz Slavonije, koji je ponudio drugačiju perspektivu: "Dođite u Slavoniju. Kod nas kava dva eura. Šlag kipi koliko ga ima u šalici. Nit smo škrti nit gramzivi, al bome nemamo ni love ko vi." Ova usporedba dodatno je naglasila osjećaj da obala živi u drugačijoj ekonomskoj stvarnosti. Dok suu neki autoru objave poručili da jednostavno ne ide na mjesta koja su mu preskupa, većina se složila da problem nije u jednoj kavi, već u trendu koji javne prostore pretvara u zone nedostupne onima kojima bi trebali pripadati. 

Bliži nam se pomicanje sata, ove godine s jednom promjenom koja će mnoge oduševiti
Ključne riječi
račun kava Barkod

Komentara 3

Pogledaj Sve
CH
ChongToolong
15:40 27.02.2026.

Da je najam i 100 000eura godisnje, uz 3,8 eura po kavi, i dalje samo s kavom se otplati cijeli najam.

KL
klopek
16:11 27.02.2026.

Kavu sam prestao piti prije trideset i pet godina, prestao pusit prije cedrdeset i opet sam ziv, a ona mantra koju slusam od gradana, uzmi mi kavu i cigarete i onda me mozes ubit, jako je zabrinjavajuca...

Avatar appsalar
appsalar
16:00 27.02.2026.

Velika s mlikom nije ispod 2.6 ni u Malla i Cityja...a to je opet NEUSPOREDIVO sa Žnjanom...tako da seruckaju i ovi što pišu da je Žnjan "za pokazat se". Kad su ti filozofi općeg smjera uopće pili kavu vanka?! Paa u kvartovskim kafićima je 2.2 ...s pravim šlagom je uvik skuplja (iako ovo u šalici nije ni š od šlaga). ...svi pametuju samo da bi pametovali... Splite volim te još 👏👏👏

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!