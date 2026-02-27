FOTO Splićanin podijelio vrtoglavi račun za kavu sa šlagom: 'Jesmo li šlag i ja u istoj prostoriji?'

Naizgled bezazlena objava na popularnoj društvenoj mreži Reddit, u kojoj se korisnik požalio na količinu šlaga u svojoj kavi, brzo je prerasla u žustru raspravu. Korisnik pod nadimkom "kojestaje" objavio je fotografiju kave s računom iz beach cluba na Žnjanu, na kojem stoji cijena od 3.60 € za "kavu s šlagom velika". Uz sliku je postavio duhovito, ali i pomalo gorko pitanje: "Kava sa šlagom? Jesmo li šlag i ja u istoj prostoriji?", aludirajući na jedva vidljiv trag šlaga u šalici.

Ova jednostavna pritužba poslužila je kao okidač za desetke Splićana koji su u komentarima izrazili svoje frustracije, ne samo cijenama, već i cjelokupnom atmosferom koja se stvara na novouređenom Žnjanskom platou. Iako je projekt zamišljen kao "dnevni boravak grada", mnogi smatraju da su cijene u novim, luksuznim objektima postale previsoke za džep prosječnog građanina.

Rasprava se vrlo brzo podijelila u nekoliko smjerova. Dok su jedni branili ugostitelje, ističući visoke cijene najma prostora na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu, drugi su bili puno oštriji. "Koliki su im najmovi, bit će to puno gore kad krene sezona", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao informaciju da zakup prostora doseže i sto tisuća eura godišnje.

Međutim, najviše reakcija izazvali su komentari koji su se dotaknuli socijalnog raslojavanja. "Biznismeni imaju svoj aparat pa doma piju kavu jer nemaju vremena laprdat po kafićima, rulja koja nema za kiflu pune kafiće i kukaju kako je skupa kava", stoji u jednom od najpopularnijih komentara koji je dobio desetke glasova podrške. Na to se nadovezao drugi korisnik s tvrdnjom: "Iskompleksirani malograđani dolaze pokazati da imaju para, a zapravo ne znaš tko ima veći minus na računu." Mnogi su se složili da odlazak na kavu na lokacije poput Žnjana sve više postaje stvar prestiža i "pokazivanja", a sve manje istinski ritual uživanja u kavi, koji je duboko ukorijenjen u dalmatinsku kulturu.

Zanimljiv je bio i komentar korisnika iz Slavonije, koji je ponudio drugačiju perspektivu: "Dođite u Slavoniju. Kod nas kava dva eura. Šlag kipi koliko ga ima u šalici. Nit smo škrti nit gramzivi, al bome nemamo ni love ko vi." Ova usporedba dodatno je naglasila osjećaj da obala živi u drugačijoj ekonomskoj stvarnosti. Dok suu neki autoru objave poručili da jednostavno ne ide na mjesta koja su mu preskupa, većina se složila da problem nije u jednoj kavi, već u trendu koji javne prostore pretvara u zone nedostupne onima kojima bi trebali pripadati.